Роскомнадзор пожаловался на «регулярную цензуру» российских СМИ со стороны YouTube Статьи редакции
В Роскомнадзоре полагают, что YouTube «цензурирует» контент российских СМИ — НТВ, «России 24», ТВЦ, RT и Sputnik «под предлогом несоответствия возрастной категории».
Об позиции ведомства сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.
«Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям», — заявили в Роскомнадзоре.
В Роскомнадзоре уверены, что блокировке со стороны YouTube подвергаются ролики, «которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию».
Пресс-служба Google в России заявила РБК, что политика компании к контенту универсальна, а её системы «непредвзяты и последовательны вне зависимости от политических взглядов или других признаков».
В компании отметили, что прилагают все усилия для защиты пользователей и делаю всё возможное, чтобы видео на YouTube следовали общим правилам.
По данным РКН, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды — к их материалам. За 2021 год хостинг заблокировал три аккаунта и пять материалов российских СМИ. Ограничения затронули официальные аккаунты НТВ, «России 24», ТВЦ, RT и Sputnik.
Цензор, жалующийся на цензуру, определенно знает толк в постиронии.
Поддерживаю Роскомнадзор в данном случае, так как здесь он действует в интересах плюрализма мнений. Тот случай, когда несчастье помогло. Кто-то должен держать в рамках цензуру американских корпораций (регуляторы), равно как и кто-то должен держать в рамках Роскомнадзор (общественное мнение).
Спасибо YouTube что не кидаешь мне это пропагандистское говно в рекомендации. Лучше пускай Моргенштерн чем RT.
А Моргенштерн же Навального не поддерживает
Причем тут Навальный вообще? Я говорю о том, что не хочу видеть проплаченных прокремлевский контент у себя в рекомендациях. Или вам Навальный даже сидящей в тюрьме не дает покоя?
Обычно правильность политической позиции (проплаченность/непроплаченность) определяется вопросом поддерживает человек Навального или нет. Я уточнил.
Не хотите политического срача, но сами его начали.
Ютуб тоже. Когда две машины цензуры противостоят друг другу, выигрывает от этого только потребитель. Не вижу в чем проблема.
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще