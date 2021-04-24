{"id":3128,"title":"PepsiCo, \u00ab\u200e\u0411\u043e\u0440\u0436\u043e\u043c\u0438\u00bb, Mars \u2014 \u043e\u0431 \u0438\u043d\u0441\u0430\u0439\u0442\u0430\u0445 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0432 \u0441\u0435\u0442\u044f\u0445 X5","url":"\/redirect?component=advertising&id=3128&url=https:\/\/vc.ru\/x5tech\/236887-lays-v-kombo-s-pepsi-prodaetsya-na-60-luchshe-kakie-insayty-daet-brendam-novaya-sistema-analitiki-dialog-x5&hash=8bc8ad960d0f8d8a6b75a93c356c6d4a2234fbca1161a6ed10dd43b76dff3f57","isPaidAndBannersEnabled":false}
Медиа
Новости TJ

Роскомнадзор пожаловался на «регулярную цензуру» российских СМИ со стороны YouTube Статьи редакции

В Роскомнадзоре полагают, что YouTube «цензурирует» контент российских СМИ — НТВ, «России 24», ТВЦ, RT и Sputnik «под предлогом несоответствия возрастной категории».

12 12 комментариев
228 просмотров

Об позиции ведомства сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.

«Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям», — заявили в Роскомнадзоре.

В Роскомнадзоре уверены, что блокировке со стороны YouTube подвергаются ролики, «которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию».

Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ.

представитель Роскомнадзора

Пресс-служба Google в России заявила РБК, что политика компании к контенту универсальна, а её системы «непредвзяты и последовательны вне зависимости от политических взглядов или других признаков».

В компании отметили, что прилагают все усилия для защиты пользователей и делаю всё возможное, чтобы видео на YouTube следовали общим правилам.

По данным РКН, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды — к их материалам. За 2021 год хостинг заблокировал три аккаунта и пять материалов российских СМИ. Ограничения затронули официальные аккаунты НТВ, «России 24», ТВЦ, RT и Sputnik.

#новость #роскомнадзор #youtube

12 12 комментариев
1
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","youtube"], "comments": 12, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 238181, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sat, 24 Apr 2021 13:25:51 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Егор Какой-то

0

Цензор, жалующийся на цензуру, определенно знает толк в постиронии.

Ответить

Виктор Петров

Егор
3

Нет, чаще это просто шизофрения.

Ответить

Георгий Михнов

–2

Поддерживаю Роскомнадзор в данном случае, так как здесь он действует в интересах плюрализма мнений. Тот случай, когда несчастье помогло. Кто-то должен держать в рамках цензуру американских корпораций (регуляторы), равно как и кто-то должен держать в рамках Роскомнадзор (общественное мнение).

Ответить

evilnw

Георгий
0

К сожалению, Роскомнадзору плевать на общественное мнение. Ведомство поломало половину российского сегмента интернета во время блокировки телеграмм, но наказание никто не понёс.

Ответить

Вячеслав Григорьев

0

Спасибо YouTube что не кидаешь мне это пропагандистское говно в рекомендации. Лучше пускай Моргенштерн чем RT.

Ответить

Георгий Михнов

Вячеслав
0

А Моргенштерн же Навального не поддерживает

Ответить

Вячеслав Григорьев

Георгий
2

Причем тут Навальный вообще? Я говорю о том, что не хочу видеть проплаченных прокремлевский контент у себя в рекомендациях. Или вам Навальный даже сидящей в тюрьме не дает покоя?

Ответить

Георгий Михнов

Вячеслав
0

Обычно правильность политической позиции (проплаченность/непроплаченность) определяется вопросом поддерживает человек Навального или нет. Я уточнил.

Ответить

Вячеслав

Георгий
4

Не хочу на vc устраивать полит срач, это место не для этого. Но РКН это инструмент тотальной цензуры и когда он жалуется на цензуру это смешно.

Ответить

Георгий Михнов

Вячеслав
0

Не хотите политического срача, но сами его начали.

Ютуб тоже. Когда две машины цензуры противостоят друг другу, выигрывает от этого только потребитель. Не вижу в чем проблема.

Ответить

Комментарий удален

Soviet Pooh

0

"кто-то должен держать в рамках Роскомнадзор (общественное мнение)"

Ответить

Владимир Карулин

0

Нафиг нужен контент с ТВ? Кому надо смотрят его онлайн.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IT-Agency
Подписан
Отписаться
Кейс ПИК-Ремонта: в 3,8 раза увеличили конверсию из посетителя лендинга в заявку на ремонт
Лучше всего себя показала самая последняя версия лендинга. По результатам АВ-тестов конверсия из посетителя в заявку вы…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Samsung превратит устаревшие смартфоны пользователей в устройства для управления умным домом
Компания Samsung Electronics Co., Ltd. запускает официальную программу утилизации смартфонов Galaxy. В рамках этой прог…
0
М.Видео-Эльдорадо
Подписан
Отписаться
Нужен DevOps 6 разряда
Помните, как в начале 2021 года мы планировали дополнительно нанять в штат 600 программистов? Позади три месяца и в наш…
8

Показать еще

Лучшие комментарии
Gre Li
за день
Когда-то Британия обязала маркировать товары по стране происхождения, чтобы потребитель мог отличить менее качественные на тот момент товары из Германии. Тогда Германия провела работу над контролем качества и…
Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов
Gidevan
за неделю
Ну по фотографиям не понятно был ли пожар. Тут без эксперта не обойтись. 
«Тинькофф.Страхование»: экспертизу назначили после того, как мы по согласованию вынесли сгоревшую мебель из квартиры

Комментарии

Shlomo Goldenberg

«Он очень талантливый, но его…

Serg Ya

«Он очень талантливый, но его…

ЮЛИЯ

«Тинькофф.Банк» расторг…

Владимир Карулин

Роскомнадзор пожаловался на…

Иван Шеметов

«Он очень талантливый, но его…

Андрей Буганов

Путин подписал указ о майских…

Андрей Буганов

Путин подписал указ о майских…

Sergey Michko

«Он очень талантливый, но его…

Andy Tsar

Еще больше способов стать лучше…

Johnny Smitty

«Он очень талантливый, но его…

Савелий Палицин

Минюст внёс «Медузу» в список…

Bobo Momo

«Он очень талантливый, но его…

Георгий Михнов

Роскомнадзор пожаловался на…

ЮЛИЯ

«Тинькофф Страхование…

Bobo Momo

«Он очень талантливый, но его…

Андрей Ма

Путин подписал указ о майских…

evilnw

Роскомнадзор пожаловался на…

M Y

Путин подписал указ о майских…

Владимир Карулин

«Всем две недели отпуска за…

Виктор Петров

Роскомнадзор пожаловался на…
null