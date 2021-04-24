В Роскомнадзоре полагают, что YouTube «цензурирует» контент российских СМИ — НТВ, «России 24», ТВЦ, RT и Sputnik «под предлогом несоответствия возрастной категории».

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Об позиции ведомства сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.

«Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям», — заявили в Роскомнадзоре.

В Роскомнадзоре уверены, что блокировке со стороны YouTube подвергаются ролики, «которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию».

Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ. представитель Роскомнадзора

Пресс-служба Google в России заявила РБК, что политика компании к контенту универсальна, а её системы «непредвзяты и последовательны вне зависимости от политических взглядов или других признаков».

В компании отметили, что прилагают все усилия для защиты пользователей и делаю всё возможное, чтобы видео на YouTube следовали общим правилам.