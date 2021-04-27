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Евгения Евсеева

Facebook создаст собственный встроенный плеер для подкастов Статьи редакции

В апреле соцсеть объявила о запуске подкастов.

  • Новый плеер будет работать отдельно от мини-плеера Spotify, который Facebook встроил в приложение 26 апреля, пишет The Verge со ссылкой на подтверждение компании.
  • Авторы смогут сами распространять свои подкасты в Facebook, но точные детали пока неизвестны, сообщает издание. Плеер может работать через RSS, либо у подкастеров будет внутренний способ для загрузки выпусков. предполагает The Verge.
  • Своё сотрудничество со Spotify Цукерберг назвал в первую очередь связанным с музыкой, в то время как Spotify объявил, что в мини-плеере можно слушать не только музыку, но и подкасты.
  • 19 апреля Цукерберг объявил о запуске в Facebook подкастов, аудиокомнат и других голосовых функций. Подкасты станут доступны в соцсети в течение нескольких месяцев.
  • Как отмечает The Verge, создание собственного плеера означает, что почти все технологические гиганты запускают свои собственные продукты для подкастов, включая Apple, Google и Amazon и Spotify.

#новость #facebook #подкасты

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Дмитрий Алтунин

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Я ещё Василия Стрельникова слушал на «Рашн подкастинг». Но сейчас вообще равнодушен к ним. Я даже в Клабхаус заходил раза 4 всего.

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