Общая задолженность сервиса, которую кредиторы пытаются взыскать в суде, превысила 100 млн рублей.

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В Арбитражный суд Москвы обратился Никита Кислощенко с заявлением о признании банкротом ООО «Тивизавр» (управляет tvzavr), пишет РБК со ссылкой на данные картотеки.

До этого он обращался в райсуд с требованием взыскать с компании долг за оказание рекламных услуг в размере 28,8 млн рублей — суд удовлетворил этот иск 2 февраля, но в конце марта Кислощенко снова подал в суд, добавляет РБК.

О намерении признать банкротом заявил и другой кредитор онлайн-кинотеатра — ООО «Электроавангард», которое специализируется на оснащении предприятий оборудованием. С учётом процентов этому кредитору видеосервис должен 27,4 млн рублей, указывает издание.

Гендиректор tvzavr Владимир Щеглов отказался от комментариев, с Кислощенко изданию связаться не удалось.

Глава аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков утверждает, что финансовые сложности у tvzavr возникли ещё в 2020 году. Тогда к юрлицу сервиса были поданы четыре иска в московский арбитраж на 70,2 млн рублей, в 2021 году компания получила еще пять исков на 39,7 млн рублей, добавляет РБК.

В 2019 году ООО «Тивизавр» впервые за четыре года показало чистый убыток по РСБУ в размере 19,5 млн рублей при выручке в 788,2 млн рублей, уточняет издание. Однако в самой компании говорили о выручке 950 млн рублей и прибыльности. В 2020-м убыток по РСБУ сократился до 19 млн рублей, но выручка при этом снизилась до 659,4 млн рублей.