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Медиа
Евгения Евсеева

«Кинопоиск HD» и ivi стали лидерами по количеству платных подписчиков в первом квартале 2021 года — GfK Статьи редакции

По уровню узнаваемости бренда и пользования они тоже впереди конкурентов.

12 12 комментариев
854 просмотров

Доли ivi и «Кинопоиска HD» среди онлайн-кинотеатров по количеству платных подписчиков составили по 21%, согласно рейтингу исследовательской компании GfK (есть у vc.ru). Следом идут Okko — 11%, Netflix и Premier — по 9%.

В рамках исследования GfK опросила 5170 человек в возрасте от 16 до 55 лет, которые проживают в городах России, в том числе с населением до 100 тысяч.

«Кинопоиск HD» и ivi также стали лидерами по уровню узнаваемости бренда — о них слышали по 73% опрошенных. В пятёрку вошли Okko — 66%, Megogo — 51% и Netflix — 49%.

Подпиской на онлайн-кинотеатры пользуются 37% жителей российских городов в возрасте 16-55 лет, из них 17% платят за подписку. При этом среди платящей аудитории пользователи 35-55 лет чаще выбирают ivi, Okko и Wink, а «Кинопоиск HD», Netflix и Premier популярнее у подписчиков в возрасте 16-35 лет.

По уровню пользования лидером стал ivi — 37% опрошенных хоть раз пользовались онлайн-кинотеатром за последние 12 месяцев. На втором месте «КиноПоиск HD» — контент в сервисе просматривали 33% опрошенных. На третьем месте Okko — 19%.

За последние один-два года заметно увеличилось число пользователей с платной подпиской. При этом малые города по этому показателю почти не отличаются от средних городов и городов-миллионников, отмечают эксперты GfK.

  • Согласно исследованию Telecom Daily, в 2020 году лидерами по объёму выручки стали ivi — 22,5% и Okko — 13,6%. На рынке онлайн-кинотеатров их потеснили Netflix и «Кинопоиск HD».

#новость #кинопоиск #ivi

12 12 комментариев
5
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12 комментариев
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Вячеслав Григорьев

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Интересно на сколько Hdrezka рвет все эти кинотеатры по трафику.
Да я понимаю что пиратство это плохо, сам хожу иногда в кинотеатры на премьеры, но смотреть шлак за бабки - мой менталитет еще не пересилил.

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Иван Шеметов

2

Они в минус работают, или как? 

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Вася Пражкин

Иван
0

Обычно в минус и это нормально

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Вячеслав Григорьев

Иван
0

Не минус а отрицательный рост

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Комментарий удален

Кирилл Самодуров

1

Как по мне ничего удивительно. Сужу даже по своему окружению. Все смотрят эти две латные платформы. 

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MangoJuce

0

штаа? иви кто-то оплачивает??

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KINCH

0

Готов платить нетфликсу, точно не готов платить иви — русские говно-сериалы, снятые калеками и проплаченными киноделами, продвигает. 

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Чит Чат

0

А на каком месте KION?

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Антонина Бурова

0

А мне нетфликс больше нравится 💛

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Кирилл Самодуров

Антонина
0

Нетфликс вообще вне конкуренции! 

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Alex Yung

0

Вполне ожидаемо на фоне коронавирусных ограничений. Хотя пиратка у нас всё также процветает. 

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Антон Штадлер

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Нетфликс, несмотря на конский ценник, уже почти 10 % за год отхватил. Честно, не ожидал такого в РФ

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