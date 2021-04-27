«Кинопоиск HD» и ivi стали лидерами по количеству платных подписчиков в первом квартале 2021 года — GfK Статьи редакции
По уровню узнаваемости бренда и пользования они тоже впереди конкурентов.
Доли ivi и «Кинопоиска HD» среди онлайн-кинотеатров по количеству платных подписчиков составили по 21%, согласно рейтингу исследовательской компании GfK (есть у vc.ru). Следом идут Okko — 11%, Netflix и Premier — по 9%.
В рамках исследования GfK опросила 5170 человек в возрасте от 16 до 55 лет, которые проживают в городах России, в том числе с населением до 100 тысяч.
«Кинопоиск HD» и ivi также стали лидерами по уровню узнаваемости бренда — о них слышали по 73% опрошенных. В пятёрку вошли Okko — 66%, Megogo — 51% и Netflix — 49%.
Подпиской на онлайн-кинотеатры пользуются 37% жителей российских городов в возрасте 16-55 лет, из них 17% платят за подписку. При этом среди платящей аудитории пользователи 35-55 лет чаще выбирают ivi, Okko и Wink, а «Кинопоиск HD», Netflix и Premier популярнее у подписчиков в возрасте 16-35 лет.
По уровню пользования лидером стал ivi — 37% опрошенных хоть раз пользовались онлайн-кинотеатром за последние 12 месяцев. На втором месте «КиноПоиск HD» — контент в сервисе просматривали 33% опрошенных. На третьем месте Okko — 19%.
За последние один-два года заметно увеличилось число пользователей с платной подпиской. При этом малые города по этому показателю почти не отличаются от средних городов и городов-миллионников, отмечают эксперты GfK.
- Согласно исследованию Telecom Daily, в 2020 году лидерами по объёму выручки стали ivi — 22,5% и Okko — 13,6%. На рынке онлайн-кинотеатров их потеснили Netflix и «Кинопоиск HD».
Интересно на сколько Hdrezka рвет все эти кинотеатры по трафику.
Да я понимаю что пиратство это плохо, сам хожу иногда в кинотеатры на премьеры, но смотреть шлак за бабки - мой менталитет еще не пересилил.
Они в минус работают, или как?
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Как по мне ничего удивительно. Сужу даже по своему окружению. Все смотрят эти две латные платформы.
Готов платить нетфликсу, точно не готов платить иви — русские говно-сериалы, снятые калеками и проплаченными киноделами, продвигает.
А мне нетфликс больше нравится 💛
Вполне ожидаемо на фоне коронавирусных ограничений. Хотя пиратка у нас всё также процветает.
Нетфликс, несмотря на конский ценник, уже почти 10 % за год отхватил. Честно, не ожидал такого в РФ
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