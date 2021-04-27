По уровню узнаваемости бренда и пользования они тоже впереди конкурентов.

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Доли ivi и «Кинопоиска HD» среди онлайн-кинотеатров по количеству платных подписчиков составили по 21%, согласно рейтингу исследовательской компании GfK (есть у vc.ru). Следом идут Okko — 11%, Netflix и Premier — по 9%.

В рамках исследования GfK опросила 5170 человек в возрасте от 16 до 55 лет, которые проживают в городах России, в том числе с населением до 100 тысяч.

«Кинопоиск HD» и ivi также стали лидерами по уровню узнаваемости бренда — о них слышали по 73% опрошенных. В пятёрку вошли Okko — 66%, Megogo — 51% и Netflix — 49%.

Подпиской на онлайн-кинотеатры пользуются 37% жителей российских городов в возрасте 16-55 лет, из них 17% платят за подписку. При этом среди платящей аудитории пользователи 35-55 лет чаще выбирают ivi, Okko и Wink, а «Кинопоиск HD», Netflix и Premier популярнее у подписчиков в возрасте 16-35 лет.

По уровню пользования лидером стал ivi — 37% опрошенных хоть раз пользовались онлайн-кинотеатром за последние 12 месяцев. На втором месте «КиноПоиск HD» — контент в сервисе просматривали 33% опрошенных. На третьем месте Okko — 19%.

За последние один-два года заметно увеличилось число пользователей с платной подпиской. При этом малые города по этому показателю почти не отличаются от средних городов и городов-миллионников, отмечают эксперты GfK.