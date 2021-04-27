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Маша Цепелева

Spotify запустила платную подписку на подкасты в США Статьи редакции

В отличие от Apple сервис пока не будет брать комиссию с авторов.

  • Авторы смогут помечать подкасты как «платный контент» через платформу Spotify Anchor, а после публиковать их в Spotify и на других платформах, сообщила компания в блоге.
  • Ближайшие два года авторы будут получать все деньги от подписок. С 2023 года Spotify введет комиссию в 5%.
  • Платные подкасты пока могут размещать 12 авторов из США. В ближайшие месяцы Spotify будет выбирать авторов из списка ожидания, чтобы расширить программу. Выпуски появятся в основной ленте и будут помечены специальным значком. Послушать в другом приложении можно будет через частный RSS-канал.
  • Авторы смогут пометить как платные все выпуски своего канала. Первый контракт на платный канал Spotify подписала с National Public Radio: 5 шоу будут доступны c 4 мая.

  • Цена за подписку на подкасты: $2,99, $4,99 или $7,99 в месяц. В России сервис пока не доступен.

  • Apple туже объявила о запуске платной подписки на подкасты в мае. Доступ ко всем инструментам подписки для авторов стоит $19,99 в год (около 1,5 тысячи рублей), комиссия в первый год составить 30% доходов от подкастов, через год — 15%.

#новость #spotify

295 просмотров
4 4 комментария
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Andrei Smirnovsky

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Круто придумали как стричь любителей слушать обычные передачи на радио, т.е. подкасты)

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Вячеслав Григорьев

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Когда купил подписку в России на подкасты в США

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Кирилл Мельников

Вячеслав
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Вячеслав Григорьев

Кирилл
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Как зачем, Тони Робинса слушать, достигать успешного успеха, жить на Бали, получать пассивный доход от бизнеса который можно управлять через телефон, продать квартиру и купить биток по 50к.

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