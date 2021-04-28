Подписчиков «Плюса» тоже стало больше — 9 млн пользователей.

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Онлайн-кинотеатр считает за «смотрящих подписчиков» владельцев подписки «Яндекс.Плюс» (включая подписки «Плюс» с more.tv и «Плюс» с «Амедиатекой»), которые посмотрели более двух минут фильма, сериала или мультфильма. Об этом vc.ru рассказали в компании.

В феврале «Кинопоиск HD» рассказывал, что по итогам января количество подписчиков достигло 3 млн пользователей.

«Яндекс» также отчитался о 9 млн подписчиках «Плюса» — в начале 2021 года их было 8 млн. Управляющий директор группы Тигран Худавердян отметил на звонке, что подписчики «Плюса» генерируют «существенную часть» общего объёма оборота товаров «Маркета», «Такси», «Еды» и «Лавки».

«Кинопоиск HD» в апреле стал вторым онлайн-кинотеатром во всём мире по количеству просмотров «Лиги справедливости» Зака Снайдера, права на которую выкупил для эксклюзивного показа.

По данным исследователей GfK, «Кинопоиск HD» — один из лидеров рынка онлайн-кинотеатров по количеству платящих подписчиков за первый квартал 2021 года.

Видеосервисы нечасто раскрывают данные об аудитории. В июне ivi сообщал, что количество платных подписчиков сервиса выросло до 3 млн пользователей по сравнению с 2,2 млн по итогам 2019 года.