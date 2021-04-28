«Яндекс» отчитался о росте числа смотрящих подписчиков «Кинопоиск HD» на 1 млн за два месяца — до 4 млн Статьи редакции
Подписчиков «Плюса» тоже стало больше — 9 млн пользователей.
Онлайн-кинотеатр считает за «смотрящих подписчиков» владельцев подписки «Яндекс.Плюс» (включая подписки «Плюс» с more.tv и «Плюс» с «Амедиатекой»), которые посмотрели более двух минут фильма, сериала или мультфильма. Об этом vc.ru рассказали в компании.
В феврале «Кинопоиск HD» рассказывал, что по итогам января количество подписчиков достигло 3 млн пользователей.
«Яндекс» также отчитался о 9 млн подписчиках «Плюса» — в начале 2021 года их было 8 млн. Управляющий директор группы Тигран Худавердян отметил на звонке, что подписчики «Плюса» генерируют «существенную часть» общего объёма оборота товаров «Маркета», «Такси», «Еды» и «Лавки».
«Кинопоиск HD» в апреле стал вторым онлайн-кинотеатром во всём мире по количеству просмотров «Лиги справедливости» Зака Снайдера, права на которую выкупил для эксклюзивного показа.
По данным исследователей GfK, «Кинопоиск HD» — один из лидеров рынка онлайн-кинотеатров по количеству платящих подписчиков за первый квартал 2021 года.
Видеосервисы нечасто раскрывают данные об аудитории. В июне ivi сообщал, что количество платных подписчиков сервиса выросло до 3 млн пользователей по сравнению с 2,2 млн по итогам 2019 года.
Онлайн-кинотеатр Premier (входит в «Газпром-медиа») раскрывал количество подписчиков в конце 2019 года: 1,3 млн пользователей. Общая ежемесячная аудитория Okko (входит в экосистему «Сбера») на начало 2020 года составляла 2,8 млн человек.
Не понимаю зачем нужно это если есть Кинопаб а для более требовательных Plex с контролируемым по качеству контентом
Что-то на бедном
Вы о чем простите?
Он говорит, что бедные могут позволить себе только качество, которое даёт говнопоиск.
P.S. Я еще могу понять людей, которые платят за Netflix, который даёт нормальные 4K, HDR, DolbyVision, звук в 5.1 и т.д., но платить за говнопоиск... В котором еще и контента нет...
Я возможно ошибаюсь, но если все сразу начнут пиратить, то просто напросто киноиндустрия умрет?
На телек ставится?
Удивляюсь с каким упорством под каждой новостью о стриминговых сервисах всплывают такие посты о кинопабе. Тот кто хочет - сам его прекрасно найдет. Зачем рекламировать пиратский платный сервис, дайте шанс заработать тем, кто действительно создает фильмы и сериалы, а не подобным воришкам.
как и большинство из этого 1млн подключился бесплатно чтобы посмотреть Лигу Справедливости. больше смысла пользоваться этим дном не вижу, хотя это касается каждого продукта яндекса.
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