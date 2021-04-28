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Медиа
Евгения Евсеева

«Яндекс» отчитался о росте числа смотрящих подписчиков «Кинопоиск HD» на 1 млн за два месяца — до 4 млн Статьи редакции

Подписчиков «Плюса» тоже стало больше — 9 млн пользователей.

11 11 комментариев
640 просмотров

Онлайн-кинотеатр считает за «смотрящих подписчиков» владельцев подписки «Яндекс.Плюс» (включая подписки «Плюс» с more.tv и «Плюс» с «Амедиатекой»), которые посмотрели более двух минут фильма, сериала или мультфильма. Об этом vc.ru рассказали в компании.

В феврале «Кинопоиск HD» рассказывал, что по итогам января количество подписчиков достигло 3 млн пользователей.

«Яндекс» также отчитался о 9 млн подписчиках «Плюса» — в начале 2021 года их было 8 млн. Управляющий директор группы Тигран Худавердян отметил на звонке, что подписчики «Плюса» генерируют «существенную часть» общего объёма оборота товаров «Маркета», «Такси», «Еды» и «Лавки».

«Кинопоиск HD» в апреле стал вторым онлайн-кинотеатром во всём мире по количеству просмотров «Лиги справедливости» Зака Снайдера, права на которую выкупил для эксклюзивного показа.

По данным исследователей GfK, «Кинопоиск HD» — один из лидеров рынка онлайн-кинотеатров по количеству платящих подписчиков за первый квартал 2021 года.

Видеосервисы нечасто раскрывают данные об аудитории. В июне ivi сообщал, что количество платных подписчиков сервиса выросло до 3 млн пользователей по сравнению с 2,2 млн по итогам 2019 года.

Онлайн-кинотеатр Premier (входит в «Газпром-медиа») раскрывал количество подписчиков в конце 2019 года: 1,3 млн пользователей. Общая ежемесячная аудитория Okko (входит в экосистему «Сбера») на начало 2020 года составляла 2,8 млн человек.

#новость #кинопоиск #онлайнкинотеатры

11 11 комментариев
3
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iFenixxZ Gaming Channel

1

Не понимаю зачем нужно это если есть Кинопаб а для более требовательных Plex с контролируемым по качеству контентом

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Alexey Artyushin

iFenixxZ
6

Что-то на бедном

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iFenixxZ Gaming Channel

Alexey
1

Вы о чем простите?

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Пластиковое Окно

iFenixxZ
–2

Он говорит, что бедные могут позволить себе только качество, которое даёт говнопоиск.

P.S. Я еще могу понять людей, которые платят за Netflix, который даёт нормальные 4K, HDR, DolbyVision, звук в 5.1 и т.д., но платить за говнопоиск... В котором еще и контента нет...

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Иван Шеметов

iFenixxZ
1

Я возможно ошибаюсь, но если все сразу начнут пиратить, то просто напросто киноиндустрия умрет? 

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Александр Якунин

iFenixxZ
0

На телек ставится?

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iFenixxZ Gaming Channel

Александр
0

Конечно ставится и то и другое без проблем

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un de

iFenixxZ
0

Удивляюсь с каким упорством под каждой новостью о стриминговых сервисах всплывают такие посты о кинопабе. Тот кто хочет - сам его прекрасно найдет. Зачем рекламировать пиратский платный сервис, дайте шанс заработать тем, кто действительно создает фильмы и сериалы, а не подобным воришкам.

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sando

–1

как и большинство из этого 1млн подключился бесплатно чтобы посмотреть Лигу Справедливости. больше смысла пользоваться этим дном не вижу, хотя это касается каждого продукта яндекса. 

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Александр Семёнов

0

«Смотрящие»

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Вчерашний супер_стар

0

А я вот перестал смотреть на «Кинопоиске» фильмы. Глюченый плеер у ребят, в Сафари точно. То картинка пропадёт, то звук отвалится, то ещё чего. Сколько раз было: подписка есть, кино доступно, но поматерившись минут пять идёшь на рутрекер.

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