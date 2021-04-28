Netflix представил функцию случайного выбора фильмов для нерешительных зрителей Статьи редакции
Сервис хочет заменить телевизор пользователям, которые обычно смотрят видео фоном.
- Netflix сделал кнопку «Воспроизвести что-нибудь» доступной для всех пользователей, сообщили в блоге компании. Функция будет подбирать новые шоу и фильмы на основе того, что уже понравилось пользователю.
- Ведущий контент-дизайнер Netflix Бен Барон-Наджент в разговоре с The Wall Street Journal сравнил функцию с пультом от телевизора: «Вы включаете телевизор, и что-то играет. Теперь вы открываете Netflix, нажимаете "Воспроизвести что-нибудь", и что-то играет».
Во время тестов Netflix пробовал несколько названий функции: «Смотреть сейчас», «Мгновенное воспроизведение» и «Перемешать». По «Воспроизвести что-нибудь» кликали чаще всего.
- Кнопка появится в телевизионной версии Netflix, позже начнется тестирование на Android-устройствах.
- Функция появилась через неделю после публикации отчета Netflix о 4 млн новых подписчиков за год. Это на 2 млн меньше, чем прогнозировалось и на 11,8 млн меньше, чем за год до этого.
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6 комментариев
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Такую же функцию надо в квике, на бирже установить, кто не решается уйти во время с хаев. Цены бы не было
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Эмм, эта штука уже месяца 2-3 точно есть... может они свой блог с запоздание ведут, если новость была взята оттуда?)
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новость в источнике свежая. если "теперь для всех", значит, прежде работала в тестовом режиме или на отдельных пользователей/регионы
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