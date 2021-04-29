Медиа
Евгения Евсеева

«Первое музыкальное издательство» подало иск на 341 млн рублей к бывшему совместному предприятию Sony и Disney Статьи редакции

Стороны не говорят о причинах спора, но юристы предполагают, что речь идёт о нарушении прав на музыку в фильмах, которые прокатывало предприятие.

  • Арбитражный суд зарегистрировал иск «Первого музыкального издательства» (ПМИ, одна из крупнейших российских компаний в сфере музыкального бизнеса, правообладатель музыки и фонограмм) к Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) о взыскании 341 млн рублей за нарушение авторских прав, пишет «Коммерсантъ».
  • Предварительное рассмотрение иска назначено на 25 июня. В ПМИ отказались комментировать иск изданию, так же поступил его крупнейший совладелец Максим Дмитриев.
  • WDSSPR — бывшее СП Disney и Sony, созданное для проката их фильмов в России. Оно было крупнейшим кинопрокатчиком в России, пока в феврале 2020 года студии не решили закрыть СП и разделить дистрибуцию в стране. В компаниях отказались комментировать претензии ПМИ.
  • Управляющий партнер Semenov&Pevzner Роман Лукьянов считает, что иск связан с связаны с нарушением прав на музыку, использованную в фильмах, которые прокатывал WDSSPR. С ним согласны зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов и адвокат Pen & Paper Екатерина Токарева.
  • Юристы называют сумму иска ПМИ рекордной для музыкальной индустрии. Однако гендиректор Intermedia Евгений Сафронов напомнил изданию, что в 2013 году продюсер Максим Фадеев требовал 3 млрд рублей с компании «Индиго Продакшн», представляющей певицу Grooya.

#новость #disney #sony

718 просмотров
3 3 комментария
4
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","sony","disney"], "comments": 3, "likes": 4, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 240158, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 29 Apr 2021 08:19:11 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Юнис Гасанов

4

Нормальным путём заработать не получилось, решили пойти таким. Типичные российские компании 😒

Ответить

Иван Лысак

3

Ужасная контора это ПМИ

Ответить

Gleb Tyutikov

–1

Если западные партнёры плюют на наше законодательство, то их надо судить.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Российские стартапы выходят на мировой рынок: зачем им это нужно и каковы результаты
«Московский акселератор» — проект правительства Москвы, он помогает стартапам масштабировать бизнес в перспективных отр…
1
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Шанс не дается дважды
26–27 апреля в Технопарке Инновационного центра «Сколково» прошел один из крупнейших в России форумов по интеллектуальн…
Selectel
Подписан
Отписаться
Заработал первый в мире плавучий дата-центр
Компания Nautilus Data Technologies (NDT) заявила несколько лет назад о намерении создать плавучий дата-центр. В 2015 г…
14

Показать еще

Лучшие комментарии
Артур
за день
Советую попробовать, очень удобно
Apple сократит производство AirPods на 25-30% из-за падающего спроса — Nikkei Asia
Анатолий Дмитриевич
за неделю
Это новые меры поддержки бизнеса?
Путин подписал указ о майских «каникулах» — это «нерабочие дни с сохранением зарплаты»

Комментарии

Иван Фейкович

Fiddler-инструмент для анализа…

Денис Демидов

Как ажиотаж на рынке…

Александр Прилипко

Еще 4 заблуждения о похудении

Феттучини с…

Отчёт Mail.ru Group за квартал…

ЛАБОРАТОРИЯ

Как провести ужасное…

Денис Демидов

Как ажиотаж на рынке…

Юрий Белоножкин

Samsung представила игровой…

Павел Гражданский

В Тинькофф-Инвестициях не очень…

Sergei Timofeyev

Отчёт Mail.ru Group за квартал…

Феттучини с…

Samsung представила игровой…

Alex Lowen

Выручка Microsoft за квартал…

Sergei Timofeyev

Отчёт Mail.ru Group за квартал…

Денис Демидов

Счётная палата раскритиковала…

Феттучини с…

Samsung представила игровой…

Dima

Отчёт Mail.ru Group за квартал…

Daniil Gladchenko

Я мог получить данные карт…

Sergio Molotkoni

Дзен и копипаст изображений

Dima

Отчёт Mail.ru Group за квартал…

Владислав Брючко

Кейс: Как мы получили ROAS…

евгений аношин

Отчёт Mail.ru Group за квартал…
null