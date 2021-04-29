«Первое музыкальное издательство» подало иск на 341 млн рублей к бывшему совместному предприятию Sony и Disney Статьи редакции
Стороны не говорят о причинах спора, но юристы предполагают, что речь идёт о нарушении прав на музыку в фильмах, которые прокатывало предприятие.
- Арбитражный суд зарегистрировал иск «Первого музыкального издательства» (ПМИ, одна из крупнейших российских компаний в сфере музыкального бизнеса, правообладатель музыки и фонограмм) к Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) о взыскании 341 млн рублей за нарушение авторских прав, пишет «Коммерсантъ».
- Предварительное рассмотрение иска назначено на 25 июня. В ПМИ отказались комментировать иск изданию, так же поступил его крупнейший совладелец Максим Дмитриев.
- WDSSPR — бывшее СП Disney и Sony, созданное для проката их фильмов в России. Оно было крупнейшим кинопрокатчиком в России, пока в феврале 2020 года студии не решили закрыть СП и разделить дистрибуцию в стране. В компаниях отказались комментировать претензии ПМИ.
- Управляющий партнер Semenov&Pevzner Роман Лукьянов считает, что иск связан с связаны с нарушением прав на музыку, использованную в фильмах, которые прокатывал WDSSPR. С ним согласны зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов и адвокат Pen & Paper Екатерина Токарева.
- Юристы называют сумму иска ПМИ рекордной для музыкальной индустрии. Однако гендиректор Intermedia Евгений Сафронов напомнил изданию, что в 2013 году продюсер Максим Фадеев требовал 3 млрд рублей с компании «Индиго Продакшн», представляющей певицу Grooya.
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3 комментария
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Нормальным путём заработать не получилось, решили пойти таким. Типичные российские компании 😒
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