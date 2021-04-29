Медиа
Евгения Евсеева

Холдинг Verizon собрался продать Yahoo и владельца TechCrunch и Engadget — WSJ Статьи редакции

Компания уже продала издание HuffPost и сервис блогов Tumblr.

  • Verizon Communications рассматривает продажу своих медиаактивов, включая поисковик Yahoo и медиахолдинг AOL. Покупателями могут выступить инвестфонды, в том числе Apollo Global Management, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами о сделке.
  • Холдинг AOL, который Verizon приобрела за $4,4 млрд, владеет также TechCrunch и Engadget.
  • По словам источников издания, если сделка состоится, активы могут оценить в сумму от $4 до $5 млрд.
  • В совокупности на покупку AOL в 2015 году и поисковика Yahoo в 2017 году, Verizon потратила более $9 млрд, пишет WSJ.
  • Часть активов компания начала распродавать ещё раньше: в 2019 Verizon договорилась о продаже сервиса блогов Tumblr владельцу WordPress, а в 2020 году BuzzFeed приобрёл у компании HuffPost.
  • Медиабизнес принёс Verizon в 2020 году выручку в $7 млрд, что на 5,6% меньше, чем в 2019 году.

#новость #yahoo #verizon

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