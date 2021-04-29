Онлайн-кинотеатр Okko потерял полмиллиона подписчиков за три месяца Статьи редакции
Сервис теперь раздельно считает постоянных пользователей и тех, кто пришёл по промокодам и другим акциям, объяснили в «Сбере».
- Количество подписчиков онлайн-кинотеатра Okko упало с 2,4 млн на конец декабря 2020 года до 1,9 млн на конец марта 2021 года. Данные указаны в финансовой отчётности «Сбера» за первый квартал.
- Выручка направления «Развлечения» (входят Okko и «СберЗвук») выросла в первом квартале 2021 года до 2,8 млрд рублей против 1,3 млрд годом ранее. За три месяца 2021 года на музыкальный стриминг подписались 300 тысяч пользователей, общее количество — 1,1 млн.
- В разговоре с РБК представитель «Сбера» заявил, что реальных подписчиков не стало меньше, а в отчете — уточненные показатели: банк решил разделить тех, кто реально платит за сервис и тех, кто пришел по промокодам и другим акциям.
- В пресс-службе Оkko сообщили изданию, что в апреле подписчиков стало больше из-за сериала «Чикатило» и трансляции премии «Оскар».
- «Сбер» стал единственным владельцем Okko в октябре 2020 года. В январе 2021 года в отставку ушла Яна Бардинцева, возглавлявшая Okko с конца 2019 года. На ее место пришел бывший вице-президент «Сбербанка», отвечавший за развитие розничного блока Максим Евдокимов.
- По данным аналитической компании Telecom Daily, доля рынка Okko по итогам 2020 года сократилась с 15% до 13,6%. Лидер среди российских онлайн-кинотеатров по объёму выручки — ivi, но за год его доля снизилась с 25% до 22,5%. Выросла доля Netflix — с 4% до 8,4%, и «Кинопоиск HD» — с 3% до 7,1%.
- В первую неделю «самоизоляции» в России в апреле 2020 года трафик российских видеосервисов вырос на 259% за счет промоакций: доступ предоставляли с большими скидками или бесплатно. После окончания действия промо подписку купили 15-20%, оценил глава Telecom Daily Денис Кусков.
Просто отвалились те, кому его в отделениях сбера впихивают. Да и в последнее время там мало чего интересного появляется, даже Кинопоиск пободрее контент свежий добавляет.
100%. Не только в отделениях Сбера дело конечно. Они подсадили народ на промокоды с бесплатными периодами, при чем которые стакаются и работают для старых клиентов и/или с активной подпиской. Чего они ещё ожидали при таком подходе - непонятно.
Согласен. В кинопоиске реально в разы все лучше как-то. Ообенно в последнее время..
токсичный бренд сбера /s
Я несколько раз пробовал понять что в нем прикольного. Но не сложилось - за дешевый тариф смотреть нечего, тарив все включено сильно дорогой, а брать по частям еще дороже.
Я один раз всё же попробовал купить полный пакет на месяц и всякой дичи совершенно ненужной там было много.
Разорим Сбер!
Ничего, потом в Сбер аптеку будете идти как миленькие:)
Кстати да, как Сбер перестал быть банком и стал экосистемой, мне "посчастливилось" оказаться пару раз в его отделениях. Когда ты разговариваешь с сотрудником о банковских операциях, а тебе параллельно впаривают подписку на Сбер Звук, создаётся впечатление, что ты не в банке, а на рынке. Причём девушка, которая "продавала" мне подписку, ни разу, по её словам, не пользовалась ни Boom ом, ни Spotifу и т.д., но уверяла что Сбер Звук в разы круче. И ладно мне, но когда эти подписки подключают бабушкам, которые пришли платёжки оплатить, ну это уже как-то... Сомневаюсь, что они будут ими пользоваться.
Все, чего касается Сбербанк, становится токсичным гавном) сам не смотрю окко, когда есть гораздо интереснее тот же Кинопоиск, который прогрессирует))
Не вся, у них есть озвучки 18+, например сериалов их производства сразу две озвучки: обычная и 18+.
А если взять подписку Кинопаба за 700₽/6 мес, так вообще огонь
Сравнивать кинопаб и Кинопоиск/окко и др., это как говорить, что за лям модно взять новую кик рио, а можно купить у угонщиков новый мерседес
ага. и смотреть с врезанной ими же рекламой.
Никакой рекламы нет) это не онлайн резки с казино три топора) есть и 4к фильмы + у каждого релиза несколько звуковых дорожек, так же и объемного звучания)
ну да, рассказывайте владельцу их подписки. нравится вам совковый сервис - кто против. а я там только передачи с тв смотрю.
Есть ivi, Кинопоиск, окко, Netflix, есть амедиатека и другие... Вы реально думаете что у всех вас я буду иметь подписку и как дурак ходить из одного сервиса в другой. У меня есть подписка Кинопоиска, все остальное смотрю на пиратских сайтах, потому что мне неудобно иметь миллион подписок. Пока вы все не договоритесь и у всех не будет возможности смотреть фильмы других сервисов без переплат, не будет счастья никому.
Соглашусь, за свою цену Кинопоиск с музыкой - самое оптимальное. А ОККО это конечно просто жуть, на тарифе оптимум (или как-то так) нужно покупать фильмы отдельно, спасибо конечно большое за такую "щедрость"
После Netflix к этому практически нереально привыкнуть. В Кинопоиске это еще оправдано, так как низкая цена и платные ну совсем вкусные фильмы. В ОККО больше приходится искать что ты можешь посмотреть "бесплатно" за то, что платишь 400 рублей в месяц.
Мертвая платформа, откуда там 2 млн ещё осталось? Там смотреть нечего... на сколько помню, в снг странах адекватных платформ нет, каталог фильмов и сериалов скудный.
Да ладно мёртвая, там же есть обновы сериалов, да и фильмы тоже добавляют.
Зрители наконец поняли, что нет смысла платить за то, что можно скачать совершенно бесплатно в лучшем качестве?
Окко разводилово. С не понятной подпиской . Заплати за подписку и заплати отдельно за фильм. Сложное нае... Обман сплошной. В нетфликсе все просто заплати 500р и расслабься. Учитесь у зарубежных конкурентов понятности за что ты платишь.
Абсолютно любые фильмы бесплатны при условии подписки?
Все это говно для хомяков, нормальные люди давно освоили торренты и их ничего не обламывает.
Количество подписчиков онлайн-кинотеатра Okko упало с 2,4 млн на конец декабря 2020 года до 1,9 млн на конец марта 2021 года.
2 млн платящих за подписку так то довольно много. Интересно какое среднее LTV.
Вангую что месяц, зашел посмотрел нужный кинчик и свалил точно так же как и остальные по бонусам и акциям.
Чисто по удобству и сервису Окко мне нравится больше всех - интерфейс, наличие расширенных версий фильмов, которых нет в том же ivi или Кинопоиске, регулярно проводят опросы и исследования по удобству и удовлетворенности. Другое дело, что уже платишь (или по промо) за Плюс Яндекса, смотришь фильмы тоже там и Окко в основном по промокодам используешь... Так что да, наверное, только в развитии экосистемы у Сбера с Окко шанс - по удобству и базе Кинопоиск не настолько проигрывает чтобы платить и за то, и за то...
опросы и исследования по удобству и удовлетворенности.
У них краш по памяти при скролле подборки на Apple TV года 1,5 висел, а может и до сих пор висит. Нет вкладки «новинки» там же, по качеству хуже только примьер, но те хоть обновляются, а окко кроме надписи «Сбер» на лаунчскрине за последний год ни хрена не сделал. Есть у них шансы, ага.
Упд. только что проверил, по прежнему крашится, ппц.
Ну да, именно по этому все, включая нетфликс, делают список рекомендашек конкретно под пользователя) а у окко в принципе только рекомендации и каталог на ios, хотя на ведре есть ещё и «новинки». И да, онлайн кинотеатр, как бы, для тв, посему подобное поведение на одной из тв-платформ - лютейший трешак.
Рекомендации по типу Нетфликса - это придумка чтобы "затянуть". Если вы осознанно подходите к просмотру, то вы не лезете "че там мне предлагают". Соглашусь, что кто-то рад рекомендациям, кто-то - нет. Мне хватает и "новинок" - и то редко смотрю предлагаемое там, сразу ищу по сайту нужное.Я больше про юзабилити. На том же ПК. И у Окко оно меня устраивает. Что не устраивает - доношу до них. Говорить что онлайн-кинотеатр - "как бы для смотреть только на телике" - не говорите за всех - именно такое и есть "трешак"
Рекомендации по типу Нетфликса - это придумка чтобы "затянуть".
Рекомендации это короткий и комфортный путь к контенту.
Если вы осознанно подходите к просмотру, то вы не лезете "че там мне предлагают".
Это как?) Погуглить «топ-чего-то-там», зайти на Кинопоиск, почитать рецензии и принять решение? Может проще посмотреть? Хотя на вкус и цвет.
Мне хватает и "новинок"
Мне бы тоже хватало, но этой вкладки нет.
Я больше про юзабилити.
Я тоже про него. И про стабильность немного, тк крашей по памяти на ios себе даже школьники не позволяют.
Говорить что онлайн-кинотеатр - "как бы для смотреть только на телике" - не говорите за всех - именно такое и есть "трешак"
Я и не говорю за «всех», я говорю за одну из целевых платформ.
На мой взгляд всех делает Netflix. Он сравнительно недавно начал серьёзно входить в Россию, но уже куча контента на русском, удобно и красиво. Обратил на него внимание, когда Ведьмак вышел, с тех пор на нем и смотрю.
За год трачу примерно 10-12 тысяч на ОККО.
3 - ОККО спорт.
3 - премиум подписка на год, остальное - разовые покупки.
Из очевидных минусов:
1. популярные фильмы убирают из подписки и делают платными.
2. На андроид ТВ глючный интерфейс.
3. Чтобы привязать новое устройство, нужно колдовать с телевизором, то есть новое устройство можно привязать только из дома.
4. Топовые матчи АПЛ раз в 100 лет показывают в 4к.
5. Тут СУБЪЕКТИВНО, но если ты любишь хорошее кино, то за год можно пересмотреть все что предлагается на площадке. Для любителей поебени, типа Холопа или Нагиева на изоляции, ОККО - золотая скважина.
Очень неудобный сервис. Ограниченное количество фильмов, интерфейс ужасный, изменений никаких.
Самый неудобный из всех онлайнкинотеатров которые я пробовал. Как подписчик сберпрайм имею лайт подписку, но изначально никогда не понятно входит ли заинтересовавшее меня кино в эту подписку или нет.
КиноПоиск пока по юзабилити разнообразию контента сильно выигрывает.
что в апреле подписчиков стало больше из-за сериала «Чикатило» - ребят, почему у нас любят всякую криминальную поебень?
Ну процедуалы в США очень разнообразные. К тому же там не обязательно про копов (да и про копов снимают больше с иронией, нежели с претензией на документальность и "жизненность"). Да и бюджет позволяет снимать красивые сцены.
Грех не позлорадствовать, когда речь заходит о Сбере, но если они стали считать количество реальных подписчиков, то снимаю шляпу. Молодцы.
Мне кажется, что ребятам есть за что переживать и пора что-то начинать делать с этим.
Ну, у меня есть знакомые которые пользуются Окко, не жалуются. Правда мне Окко не особо зашло. Тем более Сбер тоже явно лучше не делает.
Заголовок: ОККО потерял подписчиков
Текст : В разговоре с РБК представитель «Сбера» заявил, что реальных подписчиков не стало меньше, а в отчете — уточненные показатели
Качественная подача.
Суть в том что у конкурентов больше контента и меньше цена.
КинопоискHD - площадка на которой большое количество контента, так же все больше эксклюзивного 199₽, а если ещё и плюс взять от Яндекса то вообще выгодно.
IVI - так же много контента и тоже за небольшую плату, на площадке есть старые фильмы которых нет даже на торрентах, огромная база в общем.
Да даже ТНТ ПРЕМЬЕР радует количеством оригинального и хорошего контента.
Тем временем Окко даёт нам возможность за 199 рублей насладится настолько маленьким количеством фильмов что даже смешно. Подписка максимум - единственная хорошая вещь на этом сервисе, однако зачем платить 800₽ ? Когда можно купить подписку на нетфликс в эту же цену 😂
P.s. К слову пару матчей посмотреть не удалось из-за технических перебоев.
Блоги компаний
Показать еще