Verizon за $5 млрд продаст Yahoo и медиахолдинг AOL — владельца TechCrunch и Engadget Статьи редакции
Покупателем стала инвесткомпания Apollo.
- Verizon Communications продаст Verizon Media, куда входят Yahoo и медиахолдинг AOL с TechCrunch и Engadget, инвестиционной компании Apollo Global Management за $5 млрд. Нынешний гендиректор Verizon Media Гуру Говраппан сохранит свою должность.
- По условиям сделки, Verizon получит $4,25 млрд, а остальные $750 млн — в виде десятипроцентной доли в Verizon Media. Компании закроют сделку во второй половине 2021 года.
- Verizon купила AOL в 2015 году за $4,4 млрд, а Yahoo в 2017 году — за $4,5 млрд.
- Слухи о том, что Verizon собирается продавать свои медиаактивы появились в конце апреля, — об этом писало WSJ.
- Часть активов компания начала распродавать ещё раньше: в 2019 Verizon договорилась о продаже сервиса блогов Tumblr владельцу WordPress, а в 2020 году BuzzFeed приобрёл у компании HuffPost.
- Медиабизнес принёс Verizon в 2020 году выручку в $7 млрд, что на 5,6% меньше, чем в 2019 году.
219 просмотров
{ "author_name": "Слава Шегай", "author_type": "editor", "tags": ["verizone","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","yahoo"], "comments": 7, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 241756, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 03 May 2021 16:58:40 +0300", "is_special": false }
0
7 комментариев
Написать комментарий...
0
> Verizon купила AOL в 2015 году за $4,4 млрд, а Yahoo в 2017 году — за $4,5 млрд.
Судя по тому, что теперь вся Verizon Media была продана за 5 млрд, то за эти годы Yahoo окончательно превратилась в компанию-призрак.
Ответить
0
Надеюсь новые владельцы хотя бы Techcrunch не загубят.
Ответить
0
Какие имена: AOL YAHOO!
Разве можно было представить девяностых, когда эти два монстра казались незыблемыми, что в 2021 году они будут проданы за копейки по нынешним временам.
Хотя с другой стороны удиявляет, что они хоть что-то стоят сейчас
Ответить
0
Так большинство тогдашних гигантов сейчас ничего не стоят (Рамблер, Нетскейп)
Ответить
Блоги компаний
Главное за неделю: «Яндекс» покупает банк, история бренда Richard Mille и донаты для «Медузы»
Дайджест новых стилей и сайтов digital-компаний за апрель: Figma, Apple, Ситимобил, Gett и другие
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
«Эльдорадо» продали aйфон с…
PlayStation 5 с авито - новый…
Пирамида Грэма
Более 600 российских…
Более 600 российских…
«Помогите сохранить Instagram…
Когда ждать повышения…
«Яндекс» купил банк: какие…
«Любой человек в близкой…
Более 600 российских…
Сколько стоят акции «Додо Пиццы»
Как вернуть деньги за покупку…