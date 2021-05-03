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Слава Шегай

Verizon за $5 млрд продаст Yahoo и медиахолдинг AOL — владельца TechCrunch и Engadget Статьи редакции

Покупателем стала инвесткомпания Apollo.

  • Verizon Communications продаст Verizon Media, куда входят Yahoo и медиахолдинг AOL с TechCrunch и Engadget, инвестиционной компании Apollo Global Management за $5 млрд. Нынешний гендиректор Verizon Media Гуру Говраппан сохранит свою должность.
  • По условиям сделки, Verizon получит $4,25 млрд, а остальные $750 млн — в виде десятипроцентной доли в Verizon Media. Компании закроют сделку во второй половине 2021 года.
  • Verizon купила AOL в 2015 году за $4,4 млрд, а Yahoo в 2017 году — за $4,5 млрд.
  • Слухи о том, что Verizon собирается продавать свои медиаактивы появились в конце апреля, — об этом писало WSJ.
  • Часть активов компания начала распродавать ещё раньше: в 2019 Verizon договорилась о продаже сервиса блогов Tumblr владельцу WordPress, а в 2020 году BuzzFeed приобрёл у компании HuffPost.
  • Медиабизнес принёс Verizon в 2020 году выручку в $7 млрд, что на 5,6% меньше, чем в 2019 году.
Verizon sells Yahoo and AOL businesses to Apollo…
The sale signals that Verizon will focus on its internet-provider businesses as rivals continue to…
www.cnbc.com

#новость #yahoo #verizone

219 просмотров
7 7 комментариев
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Вадим Курило

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Три раза перечитал заголовок, так и не понял суть, пока к тексту не перешел

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Alex Lowen

0

> Verizon купила AOL в 2015 году за $4,4 млрд, а Yahoo в 2017 году — за $4,5 млрд.

Судя по тому, что теперь вся Verizon Media была продана за 5 млрд, то за эти годы Yahoo окончательно превратилась в компанию-призрак.

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Raimond Vladimirov

0

Надеюсь новые владельцы хотя бы Techcrunch не загубят.

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Alex Black

Raimond
0

Он же уже давно унылый стал 🤔

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Oleg Oleg

0

Какие имена: AOL YAHOO!
Разве можно было представить девяностых, когда эти два монстра казались незыблемыми, что в 2021 году они будут проданы за копейки по нынешним временам.
Хотя с другой стороны удиявляет, что они хоть что-то стоят сейчас

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Raimond Vladimirov

Oleg
0

Так большинство тогдашних гигантов сейчас ничего не стоят (Рамблер, Нетскейп)

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Andreas Lapueros

0

Ок пойду куплю раз продаёт 

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