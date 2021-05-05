Изначально фильм должны были эксклюзивно показывать в рунете на «Кинопоиске HD».

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Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизация комикса российского издательства Bubble. По словам режиссера картины Олега Трофима, сумма сделки стала рекордной среди российских проектов, проданных Netflix. При этом сумма сделки не разглашается.

В октябре 2020 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Netflix купил сериал «Эпидемия» за рекордные для российских проектов $1,5 млн.

Персонажи фильма — полковник Фёдор Прокопенко и майор Игорь Гром

Продюсер «Майора Грома» Михаил Китаев рассказал Forbes, что идея сотрудничества с крупными стриминг-платформами появилась еще на этапе производства фильма.

«Среди глобальных сервисов, широко представленных в России, мы общались со всеми. Для многих платформ преградой было то, что им нужен эксклюзив на мир, а у нас эксклюзив был отдан "Кинопоиск HD" в России. Для Netflix это не стало преградой. В России мы выходим и на Netflix, и на "Кинопоиске", а во всем мире — как Netflix Original», — рассказал Китаев.

В пресс-службе «Кинопоиск HD» рассказали vc.ru, что онлайн-кинотеатр выступил в роли сопродюсера и соинвестора «Майора Грома: Чумной доктор», поэтому «искренне болеет за успех этого фильма и за будущее франшизы в целом». Сколько сервис инвестировал в фильм, не раскрывается.

«Netflix предложил выкупить мировые права и выпустить фильм как Netflix Originals, одним из условий сделки была доступность фильма на территории русскоязычного мира совместно с "Кинопоиском". Мы обсудили с партнёрами и решили действовать в интересах проекта, чтобы созданное в России кино стало глобальным событием», — пояснили в «Кинопоиск HD».

Директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук также прокомментировала на своей странице Facebook выход «Майора Грома» на Netflix. Она рассказала, что Netflix предложил поставить «Майора Грома» в линейку Originals и выпустить его во всем мире в начале 2021 года.

По её словам, сохранить эксклюзив в рамках сделки с Netflix было сложно, поэтому «Кинопоиск HD» решил поделиться правами на фильм в России и СНГ.

Персонажи фильма — Сергей Разумовский и Олег Волков