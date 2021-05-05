Netflix выкупил права на российский фильм «Майор Гром» — его обещают показать во всём мире Статьи редакции
Изначально фильм должны были эксклюзивно показывать в рунете на «Кинопоиске HD».
Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизация комикса российского издательства Bubble. По словам режиссера картины Олега Трофима, сумма сделки стала рекордной среди российских проектов, проданных Netflix. При этом сумма сделки не разглашается.
В октябре 2020 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Netflix купил сериал «Эпидемия» за рекордные для российских проектов $1,5 млн.
Продюсер «Майора Грома» Михаил Китаев рассказал Forbes, что идея сотрудничества с крупными стриминг-платформами появилась еще на этапе производства фильма.
«Среди глобальных сервисов, широко представленных в России, мы общались со всеми. Для многих платформ преградой было то, что им нужен эксклюзив на мир, а у нас эксклюзив был отдан "Кинопоиск HD" в России. Для Netflix это не стало преградой. В России мы выходим и на Netflix, и на "Кинопоиске", а во всем мире — как Netflix Original», — рассказал Китаев.
В пресс-службе «Кинопоиск HD» рассказали vc.ru, что онлайн-кинотеатр выступил в роли сопродюсера и соинвестора «Майора Грома: Чумной доктор», поэтому «искренне болеет за успех этого фильма и за будущее франшизы в целом». Сколько сервис инвестировал в фильм, не раскрывается.
«Netflix предложил выкупить мировые права и выпустить фильм как Netflix Originals, одним из условий сделки была доступность фильма на территории русскоязычного мира совместно с "Кинопоиском". Мы обсудили с партнёрами и решили действовать в интересах проекта, чтобы созданное в России кино стало глобальным событием», — пояснили в «Кинопоиск HD».
Директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук также прокомментировала на своей странице Facebook выход «Майора Грома» на Netflix. Она рассказала, что Netflix предложил поставить «Майора Грома» в линейку Originals и выпустить его во всем мире в начале 2021 года.
По её словам, сохранить эксклюзив в рамках сделки с Netflix было сложно, поэтому «Кинопоиск HD» решил поделиться правами на фильм в России и СНГ.
- В 2019 году во время съёмок фильма «Кинопоиск HD» заявлял, что стратегически поддержит фильм в кинопрокате, а сервисы «Яндекса» получат право на эксклюзивный показ фильма в рунете.
- Прокат фильма в кинотеатрах продолжается, однако за всё время он собрал лишь 304 млн рублей. В интервью Forbes основатель Bubble Артём Габрелянов рассказывал, что бюджет фильма составил 600 млн рублей.
- Габрелянов в апреле также объявил, что студия не получит денег с просмотров «Майора Грома» на стриминговых сервисах.
Если честно, очень удивился, узнав, что фильм не окупился в прокате. Фильм же отличный!
В РФ очень долго пропагандировали, что комиксы - это не часть культуры. Ну раз не часть культуры, то и культа вокруг них нет. А вот вокруг туповатой сказки про Конька есть, и вокруг, как ни странно, амерских супергероев, но их раскруткой занимались профи из океана.
Все тренды в твиттере этим говногромом засрали. Теперь на вц и нетфликс.
Точно смотреть не стоит.
Вчера посмотрел фильм и остался в приятном шоке, очень крутое кино в своём жанре. И тоже очень удивился, узнав, что фильм не окупается :( Надеюсь, это не помешает команде и дальше работать.
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Ну, что сказать... Могут то с головой. Глядишь, так, от Киркорова избавимся)
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Ребята на самом деле крутые, давно еще смотрел отрезок из фильма с ограблением банка, зашло. Хоть кто-то действительно вкладывает силы и время чтоб снять что-то, что может конкурировать с другими фильмами в этом сегменте.
Хотя могли снять очередной шлак про мальчишник/свадьбу в деревне, где все нажрались и творят дичь и попилить бабос.
Короткометражка с ограблением это штука, чтобы собрать денег на полный метр. И ничего в фильме оттуда нет, даже актёра взяли подешевле.
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