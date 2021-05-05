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Евгения Евсеева

Netflix выкупил права на российский фильм «Майор Гром» — его обещают показать во всём мире Статьи редакции

Изначально фильм должны были эксклюзивно показывать в рунете на «Кинопоиске HD».

15 15 комментариев
1336 просмотров

Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизация комикса российского издательства Bubble. По словам режиссера картины Олега Трофима, сумма сделки стала рекордной среди российских проектов, проданных Netflix. При этом сумма сделки не разглашается.

В октябре 2020 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Netflix купил сериал «Эпидемия» за рекордные для российских проектов $1,5 млн.

Персонажи фильма — полковник Фёдор Прокопенко и майор Игорь Гром

Продюсер «Майора Грома» Михаил Китаев рассказал Forbes, что идея сотрудничества с крупными стриминг-платформами появилась еще на этапе производства фильма.

«Среди глобальных сервисов, широко представленных в России, мы общались со всеми. Для многих платформ преградой было то, что им нужен эксклюзив на мир, а у нас эксклюзив был отдан "Кинопоиск HD" в России. Для Netflix это не стало преградой. В России мы выходим и на Netflix, и на "Кинопоиске", а во всем мире — как Netflix Original», — рассказал Китаев.

В пресс-службе «Кинопоиск HD» рассказали vc.ru, что онлайн-кинотеатр выступил в роли сопродюсера и соинвестора «Майора Грома: Чумной доктор», поэтому «искренне болеет за успех этого фильма и за будущее франшизы в целом». Сколько сервис инвестировал в фильм, не раскрывается.

«Netflix предложил выкупить мировые права и выпустить фильм как Netflix Originals, одним из условий сделки была доступность фильма на территории русскоязычного мира совместно с "Кинопоиском". Мы обсудили с партнёрами и решили действовать в интересах проекта, чтобы созданное в России кино стало глобальным событием», — пояснили в «Кинопоиск HD».

Директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук также прокомментировала на своей странице Facebook выход «Майора Грома» на Netflix. Она рассказала, что Netflix предложил поставить «Майора Грома» в линейку Originals и выпустить его во всем мире в начале 2021 года.

По её словам, сохранить эксклюзив в рамках сделки с Netflix было сложно, поэтому «Кинопоиск HD» решил поделиться правами на фильм в России и СНГ.

Персонажи фильма — Сергей Разумовский и Олег Волков
  • В 2019 году во время съёмок фильма «Кинопоиск HD» заявлял, что стратегически поддержит фильм в кинопрокате, а сервисы «Яндекса» получат право на эксклюзивный показ фильма в рунете.
  • Прокат фильма в кинотеатрах продолжается, однако за всё время он собрал лишь 304 млн рублей. В интервью Forbes основатель Bubble Артём Габрелянов рассказывал, что бюджет фильма составил 600 млн рублей.
  • Габрелянов в апреле также объявил, что студия не получит денег с просмотров «Майора Грома» на стриминговых сервисах.

#новость #netflix #кинопоиск

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Артем Бондарев

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Если честно, очень удивился, узнав, что фильм не окупился в прокате. Фильм же отличный!

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Владимир Перепелица

Артем
2

повесточка и пандемия сделали своё

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Антон Штадлер

Артем
0

В РФ очень долго пропагандировали, что комиксы - это не часть культуры. Ну раз не часть культуры, то и культа вокруг них нет. А вот вокруг туповатой сказки про Конька есть, и вокруг, как ни странно, амерских супергероев, но их раскруткой занимались профи из океана.

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Ivan Kostarev

7

Уже на нетфликсе, надеюсь выстрелит.

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KSA

2

Все тренды в твиттере этим говногромом засрали. Теперь на вц и нетфликс.
Точно смотреть не стоит.

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Вячеслав Осадчий

0

Вчера посмотрел фильм и остался в приятном шоке, очень крутое кино в своём жанре. И тоже очень удивился, узнав, что фильм не окупается :( Надеюсь, это не помешает команде и дальше работать.

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Комментарий удален

Дмитрий Введенский

0

Ну, что сказать... Могут то с головой. Глядишь, так, от Киркорова избавимся)

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Georgiy Tibua

0

поздравляю, товарищи!🥳

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Nikolay Kenig

0

На диафильмах будет?

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Комментарий удален

Сергей Милосердов

0

Ну держись, Marvel

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hakhagmon

0

В нетфликсе в курсе, что в фильме только белые и гетеросексуалы?

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Розарио Агро

–1

Походу залоговые аукционы снова в моде 😂

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Илья Шишкунов

–1

Молодцы продюсеры Фильма

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Петербургский франт

–1

Ребята на самом деле крутые, давно еще смотрел отрезок из фильма с ограблением банка, зашло. Хоть кто-то действительно вкладывает силы и время чтоб снять что-то, что может конкурировать с другими фильмами в этом сегменте.

Хотя могли снять очередной шлак про мальчишник/свадьбу в деревне, где все нажрались и творят дичь и попилить бабос.

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For Nothing

Петербургский
0

Короткометражка с ограблением это штука, чтобы собрать денег на полный метр.  И ничего в фильме оттуда нет, даже актёра взяли подешевле.

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