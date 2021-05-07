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Маша Цепелева

Netflix спросил мнение пользователей в США о возможном запуске сервиса с плейлистами, подкастами и «закулисьем» фильмов Статьи редакции

Онлайн-кинотеатр назвал опрос «регулярной работой по изучению мнения аудитории».

  • Один из бланков для опроса о возможном сервисе N-Plus от Netflix получил журналист Protocol Биз Карсон.
  • В N-Plus пользователи смогут создавать и делиться плейлистами с фильмами и сериалами. Те, кто не подписан на Netflix, увидят в плейлисте только трейлер.
  • Также в сервисе могут появиться подкасты и плейлисты с саундтреками для каждого фильма или шоу. Создавать плейлисты с любимыми треками смогут и пользователи.
  • Еще одна возможная функция — анонс запланированных шоу с материалами о съемочном процессе. Netflix тестирует, насколько пользователям будет интересно оставлять отзывы до окончания съемок и влиять на выход шоу.
  • Представитель Netflix не стал комментировать Protocol информацию о сервисе и сообщил, что опрос — часть регулярной работы по изучению мнения аудитории.
  • Опросы перед запуском новых функций практикуют и другие крупные компании, например, Spotify. В июле 2020 года стриминг спросил мнение пользователей о подписке на подкасты за $3 в месяц, а в апреле запустил платную функцию в США.

#новость #netflix

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