Медиа
Евгения Евсеева

«Комсомольская правда» продала «Экспресс газету» Статьи редакции

Условия сделки не раскрываются, бренд перейдёт бизнесмену Валерию Бурцеву.

13 13 комментариев
559 просмотров

«Комсомольская правда» решила сосредоточиться на развитии мультимедийного бренда «КП» — он объединяет радио, сайт и газету. В рамках этой стратегии медиагруппа продала бренд «Экспресс газета».

Бренд перейдёт владельцу бизнесмену Валерию Бурцеву, под контролем которого находятся уже несколько десятков российских изданий, пишет «Комсомольская правда».

Бурцев считает, что «возможность получить в свое управление старейший таблоид России» — это большой шаг вперёд. Обе стороны считают сделку выгодной — но её условия не раскрывают.

По данным «Контур.Фокуса», Бурцев — глава и владелец ООО «Северная медиагруппа», бенефициар ООО «Медиа ресурс», «Новый мир» и «Рост Радио».

В число активов принадлежащих ему компаний входят в основном региональные издания: бренд «Новости региона» в Архангельской области, Пермском крае, Тюменской области и других субъектах, «Курьер Беломорья».

Также ему принадлежат региональные издания под брендом «Антенна — Телесемь» в Архангельске, Калуге, Твери и на Ставрополье, газета «ВаБанкъ» в Пермском крае и Владимирской области, радио «Авторадио-Владимир», пишет РБК.

«Комсомольская правда» уже пыталась продать «Экспресс газету» в 2017 году — вместе с еженедельным журналом «Телепрограмма». По данным источников RNS на медиарынке, покупателем могла стать компания Hearst Shkulev Media Виктора Шкулева.

Другие источники RNS говорили, что переговоры идут с «Форвард медиа», обсуждаемая сумма — 150 млн рублей за два издания.

Но сделка не состоялась, так как «Комсомольской правде» не удалось договориться о цене с потенциальным покупателем.

  • «Экспресс газета» выходит в России еженедельно с ноября 1993 года, тираж издания — почти полмиллиона экземпляров. Кроме России, газета печатается также в Германии, США, Израиле, Латвии.
  • По собственным данным, каждый номер читают более 1 млн человек, а у сайта eg.ru (входит в бренд) — такое же количество уникальных посетителей в день.

#новость #комсомольскаяправда

13 13 комментариев
1
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043a\u043e\u043c\u0441\u043e\u043c\u043e\u043b\u044c\u0441\u043a\u0430\u044f\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 13, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 244175, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 10 May 2021 18:58:57 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Louis Cyphre

11
Ответить

Михаил Филиппов

9

1 млн человек читает это каждый день.... Или даже два миллиона.

Ответить

Лев Щенин

Михаил
1

А если вы не понимаете в бизнесе "жёлтой прессы", то
не мешайте уважаемым бизнесменам делать свой бизнес !

Ответить

lakoros

Михаил
0

Классические трэш паблики для тех у кого нет интернета.

Ответить

Алексей Любимов

1

Кто то еще покупает газеты? Или  даже названия газет?

Ответить

S.Z

Алексей
1

Думаю на сайт к ним много народу ходит

Ответить

Sergei Timofeyev

1

На КП хорошие рефералки были... копеечные средства для улучшения... А вот читать там было нечего. От слова вообще.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

1

Сделка века

Ответить

Иван Шеметов

0

Ребята, кто живет в Америке, там до сих пор продаются и пользуются популярностью газеты или нет? 

Ответить

Louis Cyphre

Иван
1

На Брайтоне до сих пор продаются и пользуются популярностью. Объявления о сдаче жилья в них публикуются.

Ответить

Женя Гагарин

0

ВС, давай без мусора в будущем

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Комсомольцы и продали! Не хорошо товарищи

Ответить

Антон Волков

0

Видимо та газета которую в поездах используют в туалетах 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: Netflix купил «Майора Грома», стартап без гендиректора, суд Epic Games против Apple и другое
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
1
Selectel
Подписан
Отписаться
IBM создала первый в мире 2 нм процессор и уже подготовила тестовые образцы
Компания IBM разработала процессор по 2 нм техпроцессу. И уже продемонстрировать тестовые образцы. По словам компании,…
3
IVI
Подписан
Отписаться
Что мы знаем о новой 13-ой принцессе Disney?
Новый анимационный фильм Disney отправляет зрителя в выдуманную страну Кумандру. Авторы вдохновились странами Юго-Восто…
7

Показать еще

Лучшие комментарии
Zet Zet
за день
Clubhouse запустил приложение для Android для пользователей в США
Igor Kiselev
за неделю
Вы получили эту новость, потому что у Вас включены уведомления от VC.ru, и Вы любитель попялиться в экран в начале рабочего дня.
Signal разместил в Instagram рекламу с данными, которые собирает соцсеть о каждом пользователе, — и получил бан

Комментарии

Лев Щенин

Признался в синдроме Аспергера…

Anna Petrova

"Прощание с бумагой": как мы…

Kelerius

Bloomberg: Джефф Безос заказал…

Kelerius

Bloomberg: Джефф Безос заказал…

Юрий Белоножкин

Признался в синдроме Аспергера…

Лев Щенин

Признался в синдроме Аспергера…

Лев Щенин

Признался в синдроме Аспергера…

Николай Барыкин

5 творческих профессий, которые…

Родион Галанев

Признался в синдроме Аспергера…

Louis Cyphre

Признался в синдроме Аспергера…

Александр Львов

Как заработать 14 995 285…

Николай Барыкин

5 творческих профессий, которые…

Родион Галанев

Признался в синдроме Аспергера…

Лев Щенин

Признался в синдроме Аспергера…

Антон Волков

Как бороться с постоянной…

Антон Волков

«Комсомольская правда» продала…

Лев Щенин

Признался в синдроме Аспергера…

Юрий Белоножкин

Признался в синдроме Аспергера…

Родион Галанев

Признался в синдроме Аспергера…

Николай Барыкин

5 творческих профессий, которые…
null