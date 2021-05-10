Условия сделки не раскрываются, бренд перейдёт бизнесмену Валерию Бурцеву.

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«Комсомольская правда» решила сосредоточиться на развитии мультимедийного бренда «КП» — он объединяет радио, сайт и газету. В рамках этой стратегии медиагруппа продала бренд «Экспресс газета».

Бренд перейдёт владельцу бизнесмену Валерию Бурцеву, под контролем которого находятся уже несколько десятков российских изданий, пишет «Комсомольская правда».

Бурцев считает, что «возможность получить в свое управление старейший таблоид России» — это большой шаг вперёд. Обе стороны считают сделку выгодной — но её условия не раскрывают.

По данным «Контур.Фокуса», Бурцев — глава и владелец ООО «Северная медиагруппа», бенефициар ООО «Медиа ресурс», «Новый мир» и «Рост Радио».

В число активов принадлежащих ему компаний входят в основном региональные издания: бренд «Новости региона» в Архангельской области, Пермском крае, Тюменской области и других субъектах, «Курьер Беломорья».

Также ему принадлежат региональные издания под брендом «Антенна — Телесемь» в Архангельске, Калуге, Твери и на Ставрополье, газета «ВаБанкъ» в Пермском крае и Владимирской области, радио «Авторадио-Владимир», пишет РБК.

«Комсомольская правда» уже пыталась продать «Экспресс газету» в 2017 году — вместе с еженедельным журналом «Телепрограмма». По данным источников RNS на медиарынке, покупателем могла стать компания Hearst Shkulev Media Виктора Шкулева.

Другие источники RNS говорили, что переговоры идут с «Форвард медиа», обсуждаемая сумма — 150 млн рублей за два издания.

Но сделка не состоялась, так как «Комсомольской правде» не удалось договориться о цене с потенциальным покупателем.