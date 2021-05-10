«Комсомольская правда» продала «Экспресс газету» Статьи редакции
Условия сделки не раскрываются, бренд перейдёт бизнесмену Валерию Бурцеву.
«Комсомольская правда» решила сосредоточиться на развитии мультимедийного бренда «КП» — он объединяет радио, сайт и газету. В рамках этой стратегии медиагруппа продала бренд «Экспресс газета».
Бренд перейдёт владельцу бизнесмену Валерию Бурцеву, под контролем которого находятся уже несколько десятков российских изданий, пишет «Комсомольская правда».
Бурцев считает, что «возможность получить в свое управление старейший таблоид России» — это большой шаг вперёд. Обе стороны считают сделку выгодной — но её условия не раскрывают.
По данным «Контур.Фокуса», Бурцев — глава и владелец ООО «Северная медиагруппа», бенефициар ООО «Медиа ресурс», «Новый мир» и «Рост Радио».
В число активов принадлежащих ему компаний входят в основном региональные издания: бренд «Новости региона» в Архангельской области, Пермском крае, Тюменской области и других субъектах, «Курьер Беломорья».
Также ему принадлежат региональные издания под брендом «Антенна — Телесемь» в Архангельске, Калуге, Твери и на Ставрополье, газета «ВаБанкъ» в Пермском крае и Владимирской области, радио «Авторадио-Владимир», пишет РБК.
«Комсомольская правда» уже пыталась продать «Экспресс газету» в 2017 году — вместе с еженедельным журналом «Телепрограмма». По данным источников RNS на медиарынке, покупателем могла стать компания Hearst Shkulev Media Виктора Шкулева.
Другие источники RNS говорили, что переговоры идут с «Форвард медиа», обсуждаемая сумма — 150 млн рублей за два издания.
Но сделка не состоялась, так как «Комсомольской правде» не удалось договориться о цене с потенциальным покупателем.
- «Экспресс газета» выходит в России еженедельно с ноября 1993 года, тираж издания — почти полмиллиона экземпляров. Кроме России, газета печатается также в Германии, США, Израиле, Латвии.
- По собственным данным, каждый номер читают более 1 млн человек, а у сайта eg.ru (входит в бренд) — такое же количество уникальных посетителей в день.
1 млн человек читает это каждый день.... Или даже два миллиона.
Кто то еще покупает газеты? Или даже названия газет?
На КП хорошие рефералки были... копеечные средства для улучшения... А вот читать там было нечего. От слова вообще.
Ребята, кто живет в Америке, там до сих пор продаются и пользуются популярностью газеты или нет?
На Брайтоне до сих пор продаются и пользуются популярностью. Объявления о сдаче жилья в них публикуются.
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