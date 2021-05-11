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Евгения Евсеева

Российский Inc назначил нового главного редактора — им стала бывший журналист Forbes и «Ведомостей» Екатерина Кинякина Статьи редакции

Игорь Романов, занимавший пост главредактора почти два года, покинул издание в марте.

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В марте 2021 года главный редактор российского Inc Игорь Романов объявил, что покинет издание.

Он рассказал, что у него «было чёткое видение» того, каким он хочет сделать журнал, но «стало понятно, что реализовать задуманное не получится». После ухода Романов «запланировал небольшой отпуск».

Его место с 11 мая займёт Екатерина Кинякина. Как пишет Inc, с 2018 года она работала в Forbes, а с конца 2019 года — заместителем редактора в «Ведомостях».

Там Кинякина специализировалась на технологиях, телекоммуникациях и инвестициях в компании, занимающиеся развитием высокотехнологичной отрасли.

Игорь долго был важной частью команды Inc, но теперь настало время двигаться дальше.

Екатерина Кинякина — это не только профессионализм, но и драйв, рок-н-ролл и огромное количество свежих идей. Я предвкушаю, что ее работа на посту главного редактора Inc будет яркой и эффективной.

Никита Ким
издатель Inc
  • Романов начал работать в журнале в 2017 году: сначала шеф-редактором, затем замглавреда по спецпроектам и позже креативным директором. С сентября 2018 года был независимым медиаконсультантом. В 2019 году он занял должность главного редактора.
  • Русская версия американского издания Inc работает с ноября 2016 года — её запустил бывший глава «Росэнергомаша» Владимир Палихата.

#новость #inc

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Oleg Zhuravlev

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Журналы мрут как мухи, развивать их в новых реалиях можно тока как комюнити способное и готовое как производить так и платить и потреблять контент издания .

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