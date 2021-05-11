Российский Inc назначил нового главного редактора — им стала бывший журналист Forbes и «Ведомостей» Екатерина Кинякина Статьи редакции
Игорь Романов, занимавший пост главредактора почти два года, покинул издание в марте.
В марте 2021 года главный редактор российского Inc Игорь Романов объявил, что покинет издание.
Он рассказал, что у него «было чёткое видение» того, каким он хочет сделать журнал, но «стало понятно, что реализовать задуманное не получится». После ухода Романов «запланировал небольшой отпуск».
Его место с 11 мая займёт Екатерина Кинякина. Как пишет Inc, с 2018 года она работала в Forbes, а с конца 2019 года — заместителем редактора в «Ведомостях».
Там Кинякина специализировалась на технологиях, телекоммуникациях и инвестициях в компании, занимающиеся развитием высокотехнологичной отрасли.
- Романов начал работать в журнале в 2017 году: сначала шеф-редактором, затем замглавреда по спецпроектам и позже креативным директором. С сентября 2018 года был независимым медиаконсультантом. В 2019 году он занял должность главного редактора.
- Русская версия американского издания Inc работает с ноября 2016 года — её запустил бывший глава «Росэнергомаша» Владимир Палихата.
Журналы мрут как мухи, развивать их в новых реалиях можно тока как комюнити способное и готовое как производить так и платить и потреблять контент издания .
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