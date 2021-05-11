Игорь долго был важной частью команды Inc, но теперь настало время двигаться дальше.

Екатерина Кинякина — это не только профессионализм, но и драйв, рок-н-ролл и огромное количество свежих идей. Я предвкушаю, что ее работа на посту главного редактора Inc будет яркой и эффективной.