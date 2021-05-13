На карточках публикаций теперь отображается количество лайков и комментариев, а на канал можно подписаться сразу из ленты.

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«Яндекс.Дзен» обновил внешний вид ленты, чтобы уделить больше внимания авторам, сообщили vc.ru в компании.

В карточке материала появилась аватарка блогера, названия каналов теперь отделены от картинки в посте, на карточках отображается в первую очередь количество комментариев, если их недостаточно — лайков, на видео — просмотров. Подписаться на канал теперь можно сразу из ленты.

Яндекс.Дзен

Теперь пользователи будут в первую очередь видеть контент блогеров, на которых подписаны.

«Яндекс.Дзен» добавил отдельный раздел «Видео» в приложение «Яндекс». Туда можно попасть из ленты «Дзена». По данным сервиса, пользователи смотрят ролики более 200 млн минут в день, это около 25% всего времени на платформе.