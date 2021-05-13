Медиа
Маша Цепелева

«Яндекс.Дзен» обновил дизайн: добавил больше материалов из подписок, лайки и раздел видео в приложение «Яндекса» Статьи редакции

На карточках публикаций теперь отображается количество лайков и комментариев, а на канал можно подписаться сразу из ленты.

16 16 комментариев
670 просмотров

«Яндекс.Дзен» обновил внешний вид ленты, чтобы уделить больше внимания авторам, сообщили vc.ru в компании.

В карточке материала появилась аватарка блогера, названия каналов теперь отделены от картинки в посте, на карточках отображается в первую очередь количество комментариев, если их недостаточно — лайков, на видео — просмотров. Подписаться на канал теперь можно сразу из ленты.

Яндекс.Дзен

Теперь пользователи будут в первую очередь видеть контент блогеров, на которых подписаны.

«Яндекс.Дзен» добавил отдельный раздел «Видео» в приложение «Яндекс». Туда можно попасть из ленты «Дзена». По данным сервиса, пользователи смотрят ролики более 200 млн минут в день, это около 25% всего времени на платформе.

Яндекс.Дзен

#новость #яндексдзен

16 16 комментариев
2
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0434\u0437\u0435\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 16, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 245413, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 13 May 2021 13:12:31 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sergei Timofeyev

23
Ответить

Константин Суворов

13

Удивительно, как ключевая IT-компания страны заправляет помойкой и даже развивает её.

Там контент порой даже хуже, чем у мошенников. Антинаучный и дилетантский. Попросту говоря - промывка мозгов даже хуже, чем федеральное ТВ. У последнего хотя бы редактура, пускай и пропагандистского характера.

А в дзене - просто отборный мусор, который читают легковнушаемые люди, типа антипрививочников и сжигателей вышек 5G. Мракобесие, которое иногда выводят выше новостей в приложении самого Яндекса.

Ответить

greg chudnoff

Константин
0

Яндекс.Позор (((((

Ответить

Alex Black

Константин
0

Раньше журналы, газеты такие были. Жёлтая пресса. Их на вокзалах много было. В дорогу брали - время убить. Теперь есть Яндекс Дзен 🤔

Ответить

Alexandr Brovin

5

Спасибо за возможность вырубать дзен на главной!
Пожалуйста добавьте возможность исключать материалы дзена и из поисковой выдачи 👍

Ответить

Даниэль Фельдман

4

Дзен после редизайна

Ответить

Louis Cyphre

3
Ответить

Герман Воронов

3

У помойки дизайн должен быть чисто утилитарный - вписаться в интерьер и быть незаметной 🙂 внутрь лезть как-то не очень охота 😅

Ответить

Сергей Милосердов

1

Вот сколько негативных комментариев пишут про Яндекс, и в общем и целом я согласен конечно. Но. Чем подобная "помойка" отличается от соцсетей, где тоже тонны шлака, или аналогичных ресурсов? Чтобы найти настоящий годный контент это как минимум нужно целенаправленно искать и понимать, что к чему, от общего к частному то бишь. А как максимум, это все нужно делать на зарубежных ресурсах.

Что в Дзен много мусорного, кликбейтного, непрофессионального контента - это да. Что там хрен пойми как зарабатывать стабильно, а алгоритмы порой не щадят авторов - это да. Но, во-первых, с горем пополам лента там рекомендательная и основана на предпочтениях и действиях пользователя, поэтому если вам попадается один шлак - то тут не только Яндекс виноват. Во-вторых, возвращаясь к началу и упоминанию мусорных соцсетей, где ещё можно позалипать на всякие статейки, пока сидишь делаешь дела на керамическом троне, например? 

Мне вот в последнее время не нравится, что Дзен стал чаще подкидывать рекомендации, которые или прям совсем в меня не попадают, или сами каналы херня. Много рекламы, рекомендаций ненужных в общем. 

Сама идея (она не нова конечно) хорошая, сервис полезный был бы, если бы довели до ума в некоторых аспектах во многих смыслах этого слова.

P.S. Одно кстати пока радует, что если контента много мусорного, то хотя бы комментаторы у статей более менее адекватные и сразу можно понять, даже ещё не прочитав, стоит тратить время на статью или нет. По-крайней мере в моей ленте в основном так. Но мусора всё же много, да. Если тенденция сохранится, то тоже, пожалуй, откажусь.

Ответить

Герман Воронов

Сергей
0

Но. Чем подобная "помойка" отличается от соцсетей, где тоже тонны шлака, или аналогичных ресурсов?

В Дзене концентрация помойного контента зашкаливает по сравнению с соцсетями
Аналогичные ресурсы - тут отличие в том, что они не управляются топ1 IT конторой страны

Ответить

Сергей Лукьянчиков

0

Теперь больше сиг и пиваса в выдаче

Ответить

Pavel Rusanov

0

Ставлю класс

Ответить

Michael Nick

0

Неинтересно

Ответить

greg chudnoff

0

...а ведь еще совсем недавно были времена, когда самыми интересными СМИ были журналы про науку, космос, физику Вселенной, путешествия.... А сейчас, блеать, сплошной попкорн

Ответить

Александр Кучеряев

greg
0

Ну можете подписаться на каналы типо QWERTY или космос просто, из зарубежных linustechtips и смотрите, достаточно популярные каналы, и жить проще станет.
(это про ютюб если что)

Ответить

Федеральный чайник

0
Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
На канале “Трушный венчур” вышел выпуск, посвященный якутскому венчуру
Макс
Подписан
Отписаться
Как снизить стоимость заявки в девять раз
Услуги по снижению веса — сложный сегмент с точки зрения продвижения и привлечение клиентов. Как эффективно провести уз…
Calltouch
Подписан
Отписаться
Как дилеру построить сквозную аналитику и повысить strike rate
Светлана Гамзатова, директор по развитию маркетинговых коммуникаций автомобильной сети Fresh Auto, рассказала, с чего н…

Показать еще

Лучшие комментарии
Егор Зотов
за день
«Сбер» выпустил новое приложение для инвестиций: добавил подсказки, учебные курсы и круглосуточную поддержку в чате
Yury Gagarin
за неделю
Уважаемая Ирина Владимирова! Я из команды GeekBrains. Мы рассмотрели вашу претензию, сообщаем результат. Деньги мы вам не вернём, это вне наших правил. Мы работаем основываясь на том, что учащиеся не вчитываются в…
Снова о GeekBrains — почти месяц не возвращают деньги за за обучение, которого не было

Комментарии

Andrey Fedorov

Благодарность предпринимателям

Илья Прокопенко

«Яндекс.Дзен» обновил дизайн…

Карфаген должен…

Количество заёмщиков в…

Олег Ивахнов

Благодарность предпринимателям

Alex Black

«Яндекс.Дзен» обновил дизайн…

Константин…

«Много обещаний, мало…

Светлана Завацкая

Сеть кафе-кондитерских…

Александр Кучеряев

«Яндекс.Дзен» обновил дизайн…

KINCH

Красочный мир: как Tikkurila…

Александр Чарухин

Как вырасти за год в 3 раза и…

Карфаген должен…

Количество заёмщиков в…

Кирилл Макеев

«Тинькофф Инвестиции» составили…

Олег Ивахнов

Благодарность предпринимателям

Эмилия Теплова

«Много обещаний, мало…

Светлана Завацкая

Приложение «Сбербанка» не…

Олег Михайлов

Создатель Ethereum Виталик…

Андрей Ивченко

«Сбер» выпустил новое…

Олег Михайлов

Создатель Ethereum Виталик…

Дмитрий Евсеев

Количество заёмщиков в…

Mareg Tebiev

Количество заёмщиков в…
null