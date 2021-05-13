«Яндекс.Дзен» обновил дизайн: добавил больше материалов из подписок, лайки и раздел видео в приложение «Яндекса» Статьи редакции
На карточках публикаций теперь отображается количество лайков и комментариев, а на канал можно подписаться сразу из ленты.
«Яндекс.Дзен» обновил внешний вид ленты, чтобы уделить больше внимания авторам, сообщили vc.ru в компании.
В карточке материала появилась аватарка блогера, названия каналов теперь отделены от картинки в посте, на карточках отображается в первую очередь количество комментариев, если их недостаточно — лайков, на видео — просмотров. Подписаться на канал теперь можно сразу из ленты.
Теперь пользователи будут в первую очередь видеть контент блогеров, на которых подписаны.
«Яндекс.Дзен» добавил отдельный раздел «Видео» в приложение «Яндекс». Туда можно попасть из ленты «Дзена». По данным сервиса, пользователи смотрят ролики более 200 млн минут в день, это около 25% всего времени на платформе.
Удивительно, как ключевая IT-компания страны заправляет помойкой и даже развивает её.
Там контент порой даже хуже, чем у мошенников. Антинаучный и дилетантский. Попросту говоря - промывка мозгов даже хуже, чем федеральное ТВ. У последнего хотя бы редактура, пускай и пропагандистского характера.
А в дзене - просто отборный мусор, который читают легковнушаемые люди, типа антипрививочников и сжигателей вышек 5G. Мракобесие, которое иногда выводят выше новостей в приложении самого Яндекса.
Раньше журналы, газеты такие были. Жёлтая пресса. Их на вокзалах много было. В дорогу брали - время убить. Теперь есть Яндекс Дзен 🤔
Спасибо за возможность вырубать дзен на главной!
Пожалуйста добавьте возможность исключать материалы дзена и из поисковой выдачи 👍
У помойки дизайн должен быть чисто утилитарный - вписаться в интерьер и быть незаметной 🙂 внутрь лезть как-то не очень охота 😅
Вот сколько негативных комментариев пишут про Яндекс, и в общем и целом я согласен конечно. Но. Чем подобная "помойка" отличается от соцсетей, где тоже тонны шлака, или аналогичных ресурсов? Чтобы найти настоящий годный контент это как минимум нужно целенаправленно искать и понимать, что к чему, от общего к частному то бишь. А как максимум, это все нужно делать на зарубежных ресурсах.
Что в Дзен много мусорного, кликбейтного, непрофессионального контента - это да. Что там хрен пойми как зарабатывать стабильно, а алгоритмы порой не щадят авторов - это да. Но, во-первых, с горем пополам лента там рекомендательная и основана на предпочтениях и действиях пользователя, поэтому если вам попадается один шлак - то тут не только Яндекс виноват. Во-вторых, возвращаясь к началу и упоминанию мусорных соцсетей, где ещё можно позалипать на всякие статейки, пока сидишь делаешь дела на керамическом троне, например?
Мне вот в последнее время не нравится, что Дзен стал чаще подкидывать рекомендации, которые или прям совсем в меня не попадают, или сами каналы херня. Много рекламы, рекомендаций ненужных в общем.
Сама идея (она не нова конечно) хорошая, сервис полезный был бы, если бы довели до ума в некоторых аспектах во многих смыслах этого слова.
P.S. Одно кстати пока радует, что если контента много мусорного, то хотя бы комментаторы у статей более менее адекватные и сразу можно понять, даже ещё не прочитав, стоит тратить время на статью или нет. По-крайней мере в моей ленте в основном так. Но мусора всё же много, да. Если тенденция сохранится, то тоже, пожалуй, откажусь.
Но. Чем подобная "помойка" отличается от соцсетей, где тоже тонны шлака, или аналогичных ресурсов?
В Дзене концентрация помойного контента зашкаливает по сравнению с соцсетями
Аналогичные ресурсы - тут отличие в том, что они не управляются топ1 IT конторой страны
...а ведь еще совсем недавно были времена, когда самыми интересными СМИ были журналы про науку, космос, физику Вселенной, путешествия.... А сейчас, блеать, сплошной попкорн
Ну можете подписаться на каналы типо QWERTY или космос просто, из зарубежных linustechtips и смотрите, достаточно популярные каналы, и жить проще станет.
(это про ютюб если что)
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