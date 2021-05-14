На площадке нашли передачи канала «Футбол 1», 4PDA уже переехал на другой домен.

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Доступ к популярному форуму о технике 4PDA ограничивается по решению Мосгорсуда от 26 марта 2021 года, говорится на сайте Роскомнадзора. Статья 15.6 закона «Об информации» 149-ФЗ предполагает постоянное ограничение доступа.

На момент написания заметки 4PDA переехал на домен .to.

Как следует из данных на сайте Мосгорсуда, это иск ООО «Национальный спортивный телеканал» (юрлицо телеканала «Матч ТВ») против CloudFlare Inc о защите авторских и (или) смежных прав в интернете. Суд вынес решение по нему 26 марта.

В документе говорится, что «Национальный спортивный телеканал» пожаловался на размещение на сайте 4PDA передач телеканала «Футбол 1». Компания просила обязать ответчика прекратить «создание технических условий» для распространения передач, а также на постоянной основе ограничить доступ к сайту.

Представитель ответчика на суд не явился, не предоставил уважительной причины неявки и не ходатайствовал о переносе слушаний, следует из решения суда.

Суд решил удовлетворить требования, поскольку «Национальный спортивный телеканал» — обладатель исключительных прав на передачи канала «Футбол 1». При этом истец предоставил в суд скриншоты страниц, на которых были размещены видео передач. Кто разместил информацию на сайте, суд не установил.

Ответчик мог обжаловать решение в течение месяца. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий 4PDA.