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Медиа
Таня Боброва

4PDA попал под блокировку в России по требованию владельца «Матч ТВ» Статьи редакции

На площадке нашли передачи канала «Футбол 1», 4PDA уже переехал на другой домен.

75 75 комментариев
6002 просмотров

Доступ к популярному форуму о технике 4PDA ограничивается по решению Мосгорсуда от 26 марта 2021 года, говорится на сайте Роскомнадзора. Статья 15.6 закона «Об информации» 149-ФЗ предполагает постоянное ограничение доступа.

На момент написания заметки 4PDA переехал на домен .to.

Как следует из данных на сайте Мосгорсуда, это иск ООО «Национальный спортивный телеканал» (юрлицо телеканала «Матч ТВ») против CloudFlare Inc о защите авторских и (или) смежных прав в интернете. Суд вынес решение по нему 26 марта.

В документе говорится, что «Национальный спортивный телеканал» пожаловался на размещение на сайте 4PDA передач телеканала «Футбол 1». Компания просила обязать ответчика прекратить «создание технических условий» для распространения передач, а также на постоянной основе ограничить доступ к сайту.

Представитель ответчика на суд не явился, не предоставил уважительной причины неявки и не ходатайствовал о переносе слушаний, следует из решения суда.

Суд решил удовлетворить требования, поскольку «Национальный спортивный телеканал» — обладатель исключительных прав на передачи канала «Футбол 1». При этом истец предоставил в суд скриншоты страниц, на которых были размещены видео передач. Кто разместил информацию на сайте, суд не установил.

Ответчик мог обжаловать решение в течение месяца. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий 4PDA.

Сайт 4PDA работает с 2005 года. По собственным данным, его посещает более 12 млн уникальных пользователей в месяц. Площадка пишет новости и обзоры о технике, а также ведёт форум.

#новость #блокировки

75 75 комментариев
1
34
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75 комментариев
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Сергей Щукин

55

Сайт полезный.. футбола там не видел 🤔 нафиг он там вообще??

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Андрей Захаров

Сергей
5

Пишут что из за плейлистов IPTV

Ответить

Наглый Кот

Андрей
12

маразм крепчал

Ответить

Syzygy

Наглый
0

С чего бы маразм? Или вы считаете, что в интернете всё должно быть бесплатным?

Ответить

Вася Пражкин

Syzygy
1

Так речь о всем и не идет

Ответить

Syzygy

Вася
1

Плейлисты с пиратскими трансляциями - это однозначно плохо.

Ответить

Онлайн-Аптека

Syzygy
1

Это просто отвратительно!

Ответить

Sergey Naumovich

25

Какой футбол они там нашли ) там технари обитают же))

Ответить

Alex

Sergey
7

есть, есть там ветки с плейлистами)) и вареза много) это все было делом времени. они прогибались, когда надо было - например, удаляли темы с телеграмом, когда роскомсамизнаетечто его блокировал. видимо,время пришло)) и, честно, не жалко их - нельзя было прогибаться. теперь они там же, где рутрекер. впн наше все. только почему-то я и через впн не могу открыть. его даже downforeveryoneorjustme не может чекнуть, ошибку выдает=)) ждемс...

Ответить

Краев Игорь

Alex
0

плюсуюсь...чуваки (ассабливо Таб) думали что они никому не нужны. И до них добрались! Злорадство...

Ответить

EK

Alex
0

Скорее всего домен ру заблокировали на уровне регистратора.

Ответить

Gabby BenDer

EK
0

Да. Приложения работают

Ответить

Марк Аврелий

14

Грохнули один из самых полезных технических форумов рунета под предлогом трансляции футбола? Ладно бы за инструкции по по обходу блокировок как ркн, так и провайдеров, или там за пиратское ПО. Но за трансляцию футбола? Где его там транслировать можно было, в принципе? Ну ну. Молодцы, чё.

Ответить

lakoros

Марк
4

Там куча пиратских видеоплееров  и iptv с палёными плдейлистами.

Ответить

Марк Аврелий

lakoros
1

Вот текст из мотивированного решения суда:
...Судом также установлено, что в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с доменным именем https://4pda.ru осуществлялось сообщение передач (телевизионное вещание) телеканала ООО «Национальный спортивный телеканал» (СМИ – телеканал «Футбол 1»), исключительными правами на который обладает ООО «Национальный спортивный телеканал», что подтверждается копиями (скриншотами) страниц сайта, приобщенными к материалам гражданского дела...
ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ. Причем тут плей-листы? Я могу конечно не разбираться в юридических тонкостях указанных выше формулировок, но судя по всему они 4пда к телевизионному вещателю приравняли.

4PDA
4PDA
4pda.ru
Ответить

Gabby BenDer

Марк
0

А есть источник судебного решени?

Ответить

Канищев Максим

12

Матч тв полные гондоны. Не понятно почему площадка не пришла в суд.

Ответить

Димно Сижо

Канищев
7

Потому что ответчик клаудфлар, а не 4пда. Судя по данным с сайта суда

Ответить

Dmitry Shashkin

Димно
3

Вообще ловко. И владелец сайта не узнает об иске до применения блокировки. UGC в РФ похоже смерть

Ответить

Syzygy

Димно
2

Вот это, кстати, забавно тогда получается. Ответчик один, а блокируют совсем других.

Ответить

EK

Syzygy
1

Роскомнадзор всегда пишет в датацентр. 4пда определялся что лежит на Клауд, это была задача Клауд переаресовать abuse.
Хетцнер всегда переадресует.

Ответить

Syzygy

EK
0

Да, но заблочили-то сайт. Спрашивается - нахера тогда иск к хостеру подавать?

Ответить

Archibald

Syzygy
0

они просто whois не умеют использовать. Видят по айпишке что клауд - пишут в клауд, чтоб те сами владельца искали))

Ответить

Syzygy

Archiba…
0

Всё они умеют. Просто пришло время. С одной стороны жаль, что так получается, с другой - на 4pda тоже далеко не ангелы.

Ответить

EK

Archiba…
0

Потому что владелец неизвестный. Всегда проще наехать на датацентр, а он пусть решает как быть с серверами.
Мой сайт за стишки в комментариях от пользователей блокировали.
Там с этим полный маразм. 

Ответить

Никитка Хархардинов

10

Вот что что,а футбол я там неажидал увидеть)))

Ответить

Сервисный Инженер М

6

7 лет там сижу ,выкладываю общаюсь, но футбола не видел!

Ответить

Константин Суворов

3

Да уж, наркоманы умеют удивлять.

Блокировка ресурса связанного с технологиями по причине футбола - этого мне даже присниться не могло. Достойно русской экранизации.

Ответить

Ilya Proklov

Константин
4

Больше удивляет, что раньше блокировали по причине запрещенки, теперь по жалобе любого поехавшего.

Ответить

Syzygy

Константин
1

Не по причине футбола, не надо передёргивать. За пиратские плейлисты.

Ответить

Виталий Канев

Константин
0

Да. Блокировка из-за содержимого с футболом - это что-то странное.
Кстати, из-за этой же причины (публикации видео с авторскими правами Матч ТВ) заблокировали Streamable (если мне так помнится)

Ответить

Коля

4

Россия после блокировки 4pda

Ответить

Владимир Кузьмин

Коля
0

Да это фейк. Над Кремлём летать никто не разрешит.😄 Даже если 2шт 4пда заблокируют.

Ответить

Евгений Касимов

1

Печально что в России пренибригают в угоду авторским правам – права гражданина на свободу и доступ к цифровой информации.

Ответить

Максим Вопросов

Евгений
7

 Переформулирую вашу мысль попроще:
  «Мое право скачивать пиратские приложения  однозначно выше права автора или правообладателя,который хочет на своём произведении заработать» :)

Ответить

Dmitry Shashkin

Максим
2

Это всегда баланс и в РФ он сдвинут сильно в сторону правообладателя. Если у тебя сайт с легальным контентом, но иногда пользователи грузят какую-то дичь, то в США, согласно DMCA, ты получаешь жалобу, срочно и без споров удаляешь контент, и живёшь себе дальше. В ЕС, как я понимаю, после article 13 ты получаешь жалобу, удаляешь контент и следишь, чтобы конкретно этот контент не появился снова. Контент появился снова - получаешь большой штраф. В РФ: правообладатель несколько раз ловит тебя на запрещённом контенте (не обязательно том же) и по суду блокирует домен + включается упрощённая блокировка зеркал. Те несколько косяков и ресурс становится недоступным. Если на сайте есть пользовательский контент, то блокировка вопрос времени. Формально суд должен учитывать тип сайта, является ли запрещёнка его основным контентом, есть ли у него лицензии на основную массу контента. Реально правоприменительная практика, как я понмаю, иная. Те ресурсы что вполне могли бы работать в США/ЕС у нас работать не смогут.

Ну и ещё можно подать в суд на cloudflare, чтобы владелец сайта даже не знал об иске до момента блокировки.

PS: если бы их заблочили за вломанные приложения, было бы справедливо. Это же один из основных видов контента у них, как я понимаю.

Ответить

Евгений Потараев

Максим
0

Мне 4pda дорог как каталог прошивок к телефонам.

Ответить

Владимир Кузьмин

Евгений
2

Там само весёлое то, что свой то сайт 4пда зарегистрировали. В смысле 4пда это ТМ/ТЗ.
Сами пиратству потворствуют но что бы их ни ни.
P.S. Но там админы вообще наглые, тут при водили примеры их ответов на просьбу удалить авторский контнет. В духе, иди в суд а мы посмотрим. Вот посмотрели..

Ответить

Syzygy

Владимир
1

Да так всегда. Многие любят кричать про халяву и свободный доступ к информации, но только если это чей-то чужой труд. Работать за бесплатно сами почему-то не хотят.

Ответить

Ярослав

3

взломанные приложения стало скачивать сложнее , раньше я находил взломанный  спотифай за минуту , теперь это занимает полторы минуты . как дальше жить .

Ответить

hakhagmon

Ярослав
0

Нужен подсайт на цп

Ответить

Nikita Shkolnikov

3

В комментах, видимо

Ответить

Константин Арбузов

Nikita
0

😂😂😂😂

Ответить

Краев Игорь

1

ХАХА
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.

Ответить

Николай Кузнецов

1

И не опасаются же ничего... 4PDA ресурс очень непростой, там пользователи злопамятные. 

Ответить

Bohdan Shtepan

Николай
0

Да ватники там обычные и обиженые на жизнь неудачники. Я сижу на форуме с 2010 и видел весь путь «превращения» технически подкованной элиты в знойных задир, которые любят щемить фанатов эппл, любителей западных ресурсов (читай «хейтеров яндекс говна») и все в таком духе.

Много хороших ресурсов погубил раздор среди пользовательской базы. Так, например, я с 2008 активно пользовался ННМ Клубом, который позиционирует себя как «интеллигентный форум», но за последние 6 лет конференция полностью изжила себя и превратилась в оплот душевнобольных. Под многими постами срачи по поводу «предателей» в лице соседних стран, неистовое наяривание и идеализация совка и все в этом духе. Аналогично на Кинозале и многих других сервисах.

Ответить

Artem Zabrodskii

Bohdan
4

И на каком сервисе вы сейчас обитаете?

Ответить

Виктор Булов

2

Приложение было размещено скорее всего. Вместо того, чтобы связаться для удаления сразу побежали в суд

Ответить

hakhagmon

Виктор
1

Им главное убрать с сайта как можно быстрее, а тут все инструменты для блокировки предоставили. Лицензия на отстрел выдана, а разбираться будут позже

Ответить

Андрей Арсенович

2

Пусть сам смотрит как Россия проигрывает

Ответить

Jack W

2

Press F.

Ответить

Danil Ibragimov

2

Press F 4PDA

Ответить

Andrey Lc

2

Без паники, переехал на другой домен.

Ответить

Владимир Кузьмин

Andrey
0

А это еще не факт. По закону о зеркалах-без суда в вечный блок...
По хорошему нужно разблокировать сайт. Зеркала только вредить будут.

Ответить

hakhagmon

2

Дожили блять.. когда там уже гитхаб и харб заблочат?

Ответить

bezdelny

2

А почему свои Вконтакте с Одноклассниками они не блокируют? Там пиратского контента больше чем на торрентах.
Ну да, глупый вопрос, свои же.

Ответить

Олег Коржанов

2

Самая ценная информация на форуме — инструкции по восстановлению и прошивке устройств, а также техническое устройство, рекомендации по использованию техники. Кроме того, там множество уникальных приложений, которые остались без поддержки или были вообще удалены

Ответить

Viktor Pavlovich

1

Блочат и Блочат за*бали

Ответить

Dennis Gerasimov

1

Совсем чтоль ебобо? Полезнеший сайт для людей с прямыми руками жеж.

Ну ок, будем юзать на новом домене.

Ответить

Олег Коржанов

1

Не уверен, что футбол полезнее 4pda. Пользу Канделаки и Роскомнадзора для российского общества вообще трудно оценить положительно. На чём основывал свои выводы суд — вообще не известно.

Ответить

Sergey Baklashov

1

прецедент создан :( ребятам из администрации 4pda теперь нужно выпиливать весь пиратский контент, чтобы не оказаться в вечном бане.

Ответить

hakhagmon

Sergey
2

Форум на отдельный домен выкинут. Портал на старом оставят.

Ответить

Andrey Babkin

Sergey
1

Да там выпиливай - не выпиливай - если  взялись, то найдут до чего дое*аться. На примере одного издания -иноагента уже знаем, что даже объяснения могут не потрудиться предоставить

Ответить

Роман Викторович

0

Да блин, я там ломаные апкашки качал, жаль если грохнут.

Ответить

Максим Вопросов

Роман
4

Если прямо сказать 4PDA это варезник. 

И не самый злостный вроде. 

Ответить

Sergey Baklashov

Максим
0

они по запросам правообладателей и по решению суда все быстро выпиливали с форума. тут до них запрос не дошел, ибо иск был подан иностранному ... агенту ... посреднику. 

Ответить

Gabby BenDer

1

мда. Ну понеслась..(

Ответить

Сергей Шевцов

1

Проверил. Да, с ru не катит, с to норм грузиццо

Ответить

Святослав Пахомов

1

Вероятно РНК будет блочить и новые домены

Ответить

EK

Святослав
0

Вероятно он его разделигировать не сможет. А ВПН у многих уже есть...

Ответить

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Комментарий удален

svan svan

0

Мой Нежный Новгород :)

Ответить

Иван Менделеев

0

А я думаю почему зайти не могу. Капец. Ужас!

Ответить

Aik Music

0

Маразм крепчал. Заблокируйте поисковики чего уже там думать

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Чем больше блокируют тем лучше. Заблочили бы все сразу, в идеале, чтобы все окончательно на впн перешли.

Ответить

Олег Коржанов

0

Предполагаю, что настоящим поводом для блокировки ресурса послужило какое-нибудь околополитическое приложение, обсуждение или видео. РКН в принципе для этого же и был создан.

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