4PDA попал под блокировку в России по требованию владельца «Матч ТВ» Статьи редакции
На площадке нашли передачи канала «Футбол 1», 4PDA уже переехал на другой домен.
Доступ к популярному форуму о технике 4PDA ограничивается по решению Мосгорсуда от 26 марта 2021 года, говорится на сайте Роскомнадзора. Статья 15.6 закона «Об информации» 149-ФЗ предполагает постоянное ограничение доступа.
На момент написания заметки 4PDA переехал на домен .to.
Как следует из данных на сайте Мосгорсуда, это иск ООО «Национальный спортивный телеканал» (юрлицо телеканала «Матч ТВ») против CloudFlare Inc о защите авторских и (или) смежных прав в интернете. Суд вынес решение по нему 26 марта.
В документе говорится, что «Национальный спортивный телеканал» пожаловался на размещение на сайте 4PDA передач телеканала «Футбол 1». Компания просила обязать ответчика прекратить «создание технических условий» для распространения передач, а также на постоянной основе ограничить доступ к сайту.
Представитель ответчика на суд не явился, не предоставил уважительной причины неявки и не ходатайствовал о переносе слушаний, следует из решения суда.
Суд решил удовлетворить требования, поскольку «Национальный спортивный телеканал» — обладатель исключительных прав на передачи канала «Футбол 1». При этом истец предоставил в суд скриншоты страниц, на которых были размещены видео передач. Кто разместил информацию на сайте, суд не установил.
Ответчик мог обжаловать решение в течение месяца. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий 4PDA.
Сайт 4PDA работает с 2005 года. По собственным данным, его посещает более 12 млн уникальных пользователей в месяц. Площадка пишет новости и обзоры о технике, а также ведёт форум.
Сайт полезный.. футбола там не видел 🤔 нафиг он там вообще??
Пишут что из за плейлистов IPTV
маразм крепчал
Так речь о всем и не идет
Какой футбол они там нашли ) там технари обитают же))
есть, есть там ветки с плейлистами)) и вареза много) это все было делом времени. они прогибались, когда надо было - например, удаляли темы с телеграмом, когда роскомсамизнаетечто его блокировал. видимо,время пришло)) и, честно, не жалко их - нельзя было прогибаться. теперь они там же, где рутрекер. впн наше все. только почему-то я и через впн не могу открыть. его даже downforeveryoneorjustme не может чекнуть, ошибку выдает=)) ждемс...
плюсуюсь...чуваки (ассабливо Таб) думали что они никому не нужны. И до них добрались! Злорадство...
Грохнули один из самых полезных технических форумов рунета под предлогом трансляции футбола? Ладно бы за инструкции по по обходу блокировок как ркн, так и провайдеров, или там за пиратское ПО. Но за трансляцию футбола? Где его там транслировать можно было, в принципе? Ну ну. Молодцы, чё.
Вот текст из мотивированного решения суда:
...Судом также установлено, что в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с доменным именем https://4pda.ru осуществлялось сообщение передач (телевизионное вещание) телеканала ООО «Национальный спортивный телеканал» (СМИ – телеканал «Футбол 1»), исключительными правами на который обладает ООО «Национальный спортивный телеканал», что подтверждается копиями (скриншотами) страниц сайта, приобщенными к материалам гражданского дела...
ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ. Причем тут плей-листы? Я могу конечно не разбираться в юридических тонкостях указанных выше формулировок, но судя по всему они 4пда к телевизионному вещателю приравняли.
Матч тв полные гондоны. Не понятно почему площадка не пришла в суд.
Потому что ответчик клаудфлар, а не 4пда. Судя по данным с сайта суда
Вообще ловко. И владелец сайта не узнает об иске до применения блокировки. UGC в РФ похоже смерть
Да уж, наркоманы умеют удивлять.
Блокировка ресурса связанного с технологиями по причине футбола - этого мне даже присниться не могло. Достойно русской экранизации.
Больше удивляет, что раньше блокировали по причине запрещенки, теперь по жалобе любого поехавшего.
Да. Блокировка из-за содержимого с футболом - это что-то странное.
Кстати, из-за этой же причины (публикации видео с авторскими правами Матч ТВ) заблокировали Streamable (если мне так помнится)
Россия после блокировки 4pda
Да это фейк. Над Кремлём летать никто не разрешит.😄 Даже если 2шт 4пда заблокируют.
Печально что в России пренибригают в угоду авторским правам – права гражданина на свободу и доступ к цифровой информации.
Переформулирую вашу мысль попроще:
«Мое право скачивать пиратские приложения однозначно выше права автора или правообладателя,который хочет на своём произведении заработать» :)
Это всегда баланс и в РФ он сдвинут сильно в сторону правообладателя. Если у тебя сайт с легальным контентом, но иногда пользователи грузят какую-то дичь, то в США, согласно DMCA, ты получаешь жалобу, срочно и без споров удаляешь контент, и живёшь себе дальше. В ЕС, как я понимаю, после article 13 ты получаешь жалобу, удаляешь контент и следишь, чтобы конкретно этот контент не появился снова. Контент появился снова - получаешь большой штраф. В РФ: правообладатель несколько раз ловит тебя на запрещённом контенте (не обязательно том же) и по суду блокирует домен + включается упрощённая блокировка зеркал. Те несколько косяков и ресурс становится недоступным. Если на сайте есть пользовательский контент, то блокировка вопрос времени. Формально суд должен учитывать тип сайта, является ли запрещёнка его основным контентом, есть ли у него лицензии на основную массу контента. Реально правоприменительная практика, как я понмаю, иная. Те ресурсы что вполне могли бы работать в США/ЕС у нас работать не смогут.
Ну и ещё можно подать в суд на cloudflare, чтобы владелец сайта даже не знал об иске до момента блокировки.
PS: если бы их заблочили за вломанные приложения, было бы справедливо. Это же один из основных видов контента у них, как я понимаю.
Там само весёлое то, что свой то сайт 4пда зарегистрировали. В смысле 4пда это ТМ/ТЗ.
Сами пиратству потворствуют но что бы их ни ни.
P.S. Но там админы вообще наглые, тут при водили примеры их ответов на просьбу удалить авторский контнет. В духе, иди в суд а мы посмотрим. Вот посмотрели..
взломанные приложения стало скачивать сложнее , раньше я находил взломанный спотифай за минуту , теперь это занимает полторы минуты . как дальше жить .
В комментах, видимо
ХАХА
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.
И не опасаются же ничего... 4PDA ресурс очень непростой, там пользователи злопамятные.
Да ватники там обычные и обиженые на жизнь неудачники. Я сижу на форуме с 2010 и видел весь путь «превращения» технически подкованной элиты в знойных задир, которые любят щемить фанатов эппл, любителей западных ресурсов (читай «хейтеров яндекс говна») и все в таком духе.
Много хороших ресурсов погубил раздор среди пользовательской базы. Так, например, я с 2008 активно пользовался ННМ Клубом, который позиционирует себя как «интеллигентный форум», но за последние 6 лет конференция полностью изжила себя и превратилась в оплот душевнобольных. Под многими постами срачи по поводу «предателей» в лице соседних стран, неистовое наяривание и идеализация совка и все в этом духе. Аналогично на Кинозале и многих других сервисах.
Приложение было размещено скорее всего. Вместо того, чтобы связаться для удаления сразу побежали в суд
Без паники, переехал на другой домен.
А это еще не факт. По закону о зеркалах-без суда в вечный блок...
По хорошему нужно разблокировать сайт. Зеркала только вредить будут.
А почему свои Вконтакте с Одноклассниками они не блокируют? Там пиратского контента больше чем на торрентах.
Ну да, глупый вопрос, свои же.
Самая ценная информация на форуме — инструкции по восстановлению и прошивке устройств, а также техническое устройство, рекомендации по использованию техники. Кроме того, там множество уникальных приложений, которые остались без поддержки или были вообще удалены
Совсем чтоль ебобо? Полезнеший сайт для людей с прямыми руками жеж.
Ну ок, будем юзать на новом домене.
Не уверен, что футбол полезнее 4pda. Пользу Канделаки и Роскомнадзора для российского общества вообще трудно оценить положительно. На чём основывал свои выводы суд — вообще не известно.
прецедент создан :( ребятам из администрации 4pda теперь нужно выпиливать весь пиратский контент, чтобы не оказаться в вечном бане.
Да там выпиливай - не выпиливай - если взялись, то найдут до чего дое*аться. На примере одного издания -иноагента уже знаем, что даже объяснения могут не потрудиться предоставить
Да блин, я там ломаные апкашки качал, жаль если грохнут.
Если прямо сказать 4PDA это варезник.
И не самый злостный вроде.
они по запросам правообладателей и по решению суда все быстро выпиливали с форума. тут до них запрос не дошел, ибо иск был подан иностранному ... агенту ... посреднику.
Вероятно РНК будет блочить и новые домены
Комментарий удален
Комментарий удален
Чем больше блокируют тем лучше. Заблочили бы все сразу, в идеале, чтобы все окончательно на впн перешли.
Предполагаю, что настоящим поводом для блокировки ресурса послужило какое-нибудь околополитическое приложение, обсуждение или видео. РКН в принципе для этого же и был создан.
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