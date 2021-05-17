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До старта осталось:
Владелец WarnerMedia объявил о слиянии с Discovery Статьи редакции
Cделка усилит позиции объединённой компании против конкурентов на рынке стриминга — Netflix и Disney, считают источники.
- В ходе сделки Discovery и WarnerMedia объединят в новую компанию — она будет торговаться на бирже, а владеть ей будут совместно акционеры AT&T и Discovery, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
- По мнению источников CNBC, сделка укрепит позиции новой компании против конкурентов на рынке стриминга — Netflix и Disney. Переговоры между компаниями пока не закончились, отмечают источники, а AT&T и Discovery отказались от комментариев изданию.
- Точное разделение долей и стоимость новой компании неизвестны. Рыночная капитализация Discovery — $16 млрд, стоимость предприятия — $30 млрд. В 2018 году AT&T приобрела за $85 млрд Time Warner, переименованную в WarnerMedia, пишет CNBC.
- Первым о переговорах AT&T и Discovery 16 мая сообщило Bloomberg. По данным издания, сделка изменит стратегию AT&T, которая много лет объединяла телекоммуникационные и медиа-активы.
- AT&T через подразделение WarnerMedia владеет каналами CNN, HBO, Cartoon Network, TBS, TNT и компанией по производству фильмов Warner Bros. Студия Discovery контролирует каналы HGTV, Food Network, TLC и Animal Planet.
1551 просмотров
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4 комментария
3
Сбер объявил о поглощении Discovery. Канал будет переименован в "СберМегаСуперОткрытиеТВ"
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Food network, discovery, animal planet. Похоже нацелены на документальный или образовательный канал. Интересная стратегия, нетфликс для любознательных.
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"Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение"
Насчёт кино погорячился, добавить ещё видеоигры и таки да.
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