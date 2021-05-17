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Евгения Евсеева

Владелец WarnerMedia ведёт переговоры с Discovery о слиянии — CNBC Статьи редакции

Предполагаемая сделка по слиянию усилит позиции объединённой компании против конкурентов на рынке стриминга — Netflix и Disney, считают источники.

  • В ходе сделки Discovery и WarnerMedia объединят в новую компанию — она будет торговаться на бирже, а владеть ей будут совместно акционеры AT&T и Discovery, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
  • По мнению источников CNBC, сделка укрепит позиции новой компании против конкурентов на рынке стриминга — Netflix и Disney. Переговоры между компаниями пока не закончились, отмечают источники, а AT&T и Discovery отказались от комментариев изданию.
  • Точное разделение долей и стоимость новой компании неизвестны. Рыночная капитализация Discovery — $16 млрд, стоимость предприятия — $30 млрд. В 2018 году AT&T приобрела за $85 млрд Time Warner, переименованную в WarnerMedia, пишет CNBC.
  • Первым о переговорах AT&T и Discovery 16 мая сообщило Bloomberg. По данным издания, сделка изменит стратегию AT&T, которая много лет объединяла телекоммуникационные и медиа-активы.
  • AT&T через подразделение WarnerMedia владеет каналами CNN, HBO, Cartoon Network, TBS, TNT и компанией по производству фильмов Warner Bros. Студия Discovery контролирует каналы HGTV, Food Network, TLC и Animal Planet.

#новость #warner #warnerbrothers #discovery

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