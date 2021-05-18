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До старта осталось:
Amazon ведёт переговоры о покупке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer — The Information Статьи редакции
Сумма сделки может достигнуть $9 млрд, пишет Variety.
- Об этом пишет The Information со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. О переговорах также сообщает Variety со ссылкой на источники, близкие к обсуждению.
- По данным изданий, за счёт приобретения Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Amazon может усилить свою студию Amazon Studios и сервисы Prime Video и IMDB.
- Согласно источникам Variety на рынке, Amazon может купить киностудию за $9 млрд. Другие источники считают, что MGM стоит $5 млрд. Как пишет The Information, статус переговоров неизвестен, поэтому неизвестно, состоится ли сделка или нет.
- В декабре 2020 года The Wall Street Journal и другие издания писали, что MGM ищет покупателя. Студия оказалась в безвыходной ситуации, так как у неё нет стримингового сервиса, который помог бы сократить убытки во время пандемии.
- Metro-Goldwyn-Mayer — одна из старейших американских киностудий. Она владеет франшизой о Джеймсе Бонде, «Робокопом», серией «Крид» и «Хоббитом», а также шоу «Викинги», «Фарго» и «Рассказ служанки».
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