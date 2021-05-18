К журналистам белорусского издания Tut.by пришли из департамента финансовых расследований — сайт заблокировали Статьи редакции
О причинах мероприятий пока неизвестно.
Утром 18 мая в Минске к нескольким журналистам одного из крупнейших независимых изданий Белоруссии Tut.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР). В том числе к главреду издания Марине Золотовой, сообщила редакция.
Силовики также пришли в офис Tut.by и провайдеру хостинга Hoster.by. Сотрудники и редакция, которые были в офисе, не отвечают на звонки. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены.
В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит ДФР, сообщили, что пока не готовы комментировать ситуацию.
В пресс-службе Hoster.by сообщили изданию dev.by, что «по независящим от компании причинам» не могут комментировать ситуацию: «Хотим только сообщить, что обеспечили работу технической службы. Мониторинг, поддержка систем и работа интернет-проектов клиентов обеспечена. Ключевые инженеры находятся на рабочих местах и делают свою работу».
Издание также сообщает, что силовики пришли в офис и сайта о продаже автомобилей av.by. Пока сотрудники не знают, что происходит у них в офисе.
Как заебали эти царьки родом из СССР и КПСС.
если за людей считать только тех, кто с автоматом, дубинкой и защищает власть - то да, большая часть за них
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О причинах мероприятий пока неизвестно.
ВЫРУБАЙ!!! МНI СТРАШНО
Это Вы его еще с автоматом не видели.
и с заряженным автоматом тоже не видели)))
Обьективности ради айтишники на фоне остальной страны уж больно хорошо живут, почти как окружение Луки. Естественно режиму не заинтересованному в развитии потенциала человека это не выгодно, а как видим с прошлого августа еще и опасно. Так что во имя средневекового будущего Беларуси будут давить конечно.
журналисты - это совсем не айтишники.
У тут бай хостинг, av.by и ещё другие проекты, но да, их СМИ это основное, из за чего их прессуют.
Одного из крупнейших независимых изданий Белоруссии Tut.by
Независимых?) Посмеялся.
даже лень парировать такую глупость
Трагический якорь
Я хз что там в РБ, но независимых СМИ не существует. Может есть независимые от государства, но тогда они зависят от того, чего хотят их читатели. Соответсвенно им в угоду один хрен будут искажать факты и ставить акценты.
Теперь те, кто не убежал из страны побегут из ПВТ. В ПВТ останутся самые отбитые и бесстрашные.
Как всегда, останутся самые лояльные. Эффективность и прибыльность не являются критериями сейчас
Останутся и хорошо. Не вижу в этом ничего плохого. Как раз эффективность и прибыльность здесь очень видно: ниже зарплаты, а значит есть конкурентное преимущество.
Интернет штука отключаемая в Беларуси, банковские счета блокируется, готов ли заказчик рисковать, и готова ли солидная компания использовать ресурсы в Беларуси для проектов? Т.е. какой должен быть размер заказа, чтобы его аутсорсить в Беларуси, а не в условных Филиппинах?
А так весьма печально, но опять схавают. Я уехал в 2013 году. Уже тогда было понятно в какой айсберг целит этот Титаник.
Ниже, чем где?
В Минске у разработчиков ни разу не низкие зарплаты
“О причинах мероприятий пока неизвестно.”
Опять эта чертовая неизвестность 😂
R.I.P tut.by.
Радует только то, что Зиссеру уже все равно и он не увидит всего этого беспредела и такой скоропостижной кончины его детища.
Зисер сам был за цензуру в интернете, поди порадовался бы и такому беспределу, если кошмарили не его компанию, а какую-нибудь другую.
Вот кстати наглядный ответ комментаторам в посте о признании Медузы иностранным агентом, мол почему не зарегистрироваться в России. Чтобы не было вот так.
Что с вами ладно случиться когда вы слышите словосочетание ?! " Независимые СМИ"
Если вы в это словосочетание верите то вам пора к психиатрию....
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Кто следующий? Onliner?
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«выручка не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов»
вот именно поэтому всегда есть огромный смысл не региться в разных прекрасных особых зонах
будто других способов оптимизировать налогообложение нет
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