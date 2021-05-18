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Медиа
Таня Боброва

К журналистам белорусского издания Tut.by пришли из департамента финансовых расследований — сайт заблокировали Статьи редакции

О причинах мероприятий пока неизвестно.

35 35 комментариев
2090 просмотров

Утром 18 мая в Минске к нескольким журналистам одного из крупнейших независимых изданий Белоруссии Tut.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР). В том числе к главреду издания Марине Золотовой, сообщила редакция.

Силовики также пришли в офис Tut.by и провайдеру хостинга Hoster.by. Сотрудники и редакция, которые были в офисе, не отвечают на звонки. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены.

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В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит ДФР, сообщили, что пока не готовы комментировать ситуацию.

В пресс-службе Hoster.by сообщили изданию dev.by, что «по независящим от компании причинам» не могут комментировать ситуацию: «Хотим только сообщить, что обеспечили работу технической службы. Мониторинг, поддержка систем и работа интернет-проектов клиентов обеспечена. Ключевые инженеры находятся на рабочих местах и делают свою работу».

Издание также сообщает, что силовики пришли в офис и сайта о продаже автомобилей av.by. Пока сотрудники не знают, что происходит у них в офисе.

Обновлено в 12:00. Как пишет «Белта» со ссылкой на Комитет госконтроля, на руководителей ООО «Тут бай медиа» завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. У компании с 2019 года был статус резидента Парка высоких технологий, предусматривающий льготное налогообложение. КГК считает, что ООО получило выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов».
Обновлено в 12:20. Мининформ ограничил доступ к сайтам tut.bу. Ведомство установило «многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещённой информации в ряде публикаций». В материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.
  • Tut.by работает с 2000 года. По данным Brand Analytics на октябрь 2019 года, сайт занимал второе место в Белоруссии по уровни цитируемости СМИ. В конце 2020 года суд Минска лишил издание статуса СМИ.

#новость

35 35 комментариев
14
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35 комментариев
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semen matrasov

31

Как заебали эти царьки родом из СССР и КПСС.

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Антон Ковойцев

semen
10

видимо пока не всех. пока пипл хавает, СССР не кончится

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Syzygy

semen
–8

Вы будете смеяться, но большая часть людей за них. Там, где не за них, власть уже сменилась.

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Владимир Смольский

Syzygy
6

если за людей считать только тех, кто с автоматом, дубинкой и защищает власть - то да, большая часть за них

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Vladislav Stan

semen
0

даже не ясно что хуже, царек из гэбни или из КПСС

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Вася Пражкин

25

О причинах мероприятий пока неизвестно.

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Федор Чеботарев

Вася
3

ВЫРУБАЙ!!! МНI СТРАШНО

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Вася Пражкин

Федор
1

Это Вы его еще с автоматом не видели.

Ответить

Kirk Louson

Вася
1

и с заряженным автоматом тоже не видели)))

Ответить

Вася Пражкин

Kirk
0

Таким заряженный не выдают, мало ли что )

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Igor Kachura

7

Обьективности ради айтишники на фоне остальной страны уж больно хорошо живут, почти как окружение Луки. Естественно режиму не заинтересованному в развитии потенциала человека это не выгодно, а как видим с прошлого августа еще и опасно. Так что во имя средневекового будущего Беларуси будут давить конечно.

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Дмитрий Малахов

Igor
7

журналисты  - это совсем не айтишники.

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Ваня Самков

Дмитрий
2

У тут бай хостинг, av.by и ещё другие проекты, но да, их СМИ это основное, из за чего их прессуют.

Ответить

Артем Павлючук

–24

Одного из крупнейших независимых изданий Белоруссии Tut.by

Независимых?) Посмеялся. 

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Ваня Самков

Артем
14

даже лень парировать такую глупость

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Трагический якорь

Ваня
0

Я хз что там в РБ, но независимых СМИ не существует. Может есть независимые от государства, но тогда они зависят от того, чего хотят их читатели. Соответсвенно им в угоду один хрен будут искажать факты и ставить акценты. 

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Артем Павлючук

Ваня
–5

Так не в ваш адрес это. Так что да, можно не парировать.

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KSA

6

Теперь те, кто не убежал из страны побегут из ПВТ. В ПВТ останутся самые отбитые и бесстрашные.

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Евгений Потараев

KSA
0

Как всегда, останутся самые лояльные. Эффективность и прибыльность не являются критериями сейчас

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Sergei Timofeyev

Евгений
0

Останутся и хорошо. Не вижу в этом ничего плохого. Как раз эффективность и прибыльность здесь очень видно: ниже зарплаты, а значит есть конкурентное преимущество.

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user_90123129312

Sergei
3

Интернет штука отключаемая в Беларуси,  банковские счета блокируется, готов ли заказчик рисковать, и готова ли солидная компания использовать ресурсы в Беларуси для проектов? Т.е. какой должен быть размер заказа, чтобы его аутсорсить в Беларуси, а не в условных Филиппинах?

А так весьма печально, но опять схавают. Я уехал в 2013 году. Уже тогда было понятно в какой айсберг целит этот Титаник.

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Карфаген должен

Sergei
1

Ниже, чем где?
В Минске у разработчиков ни разу не низкие зарплаты

Ответить

Sergei Timofeyev

Карфаген
0

Только галеры там выгоднее из-за налоговых преференций 

Ответить

Розарио Агро

6

“О причинах мероприятий пока неизвестно.”

Опять эта чертовая неизвестность 😂

Ответить

Дмитрий Воробьёв

3

R.I.P tut.by.
Радует только то, что Зиссеру уже все равно и он не увидит всего этого беспредела и такой скоропостижной кончины его детища.

Ответить

From Siberia to London

Дмитрий
–1

Зисер сам был за цензуру в интернете, поди порадовался бы и такому беспределу, если кошмарили не его компанию, а какую-нибудь другую.

Ответить

Andrey Andreev

From
2

Есть пруф про Зиссера? Или так просто ляпнул?

Ответить

Алексей Кравцов

2
Ответить

Тарас Булгаков

2

Вот кстати наглядный ответ комментаторам в посте о признании Медузы иностранным агентом, мол почему не зарегистрироваться в России. Чтобы не было вот так.

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boj Ko

–14

Что с вами ладно случиться когда вы слышите словосочетание ?! " Независимые СМИ"
Если вы в это словосочетание верите то вам пора к психиатрию.... 
  

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user_90123129312

boj
5

Т.е. выбирая между ОНТ/БТ и тут.бай, я должен поверить первым?

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Vladislav Orlikov

1

Кто следующий? Onliner?

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Ваня Самков

Vladislav
0

По всей видимости, и будет 2/2 😔

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Kirk Louson

0

«выручка не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов»
вот именно поэтому всегда есть огромный смысл не региться в разных прекрасных особых зонах
будто других способов оптимизировать налогообложение нет

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Ваня Самков

Kirk
0

Нашлась бы другая причина, это же очевидно

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