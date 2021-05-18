О причинах мероприятий пока неизвестно.

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Утром 18 мая в Минске к нескольким журналистам одного из крупнейших независимых изданий Белоруссии Tut.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР). В том числе к главреду издания Марине Золотовой, сообщила редакция.

Силовики также пришли в офис Tut.by и провайдеру хостинга Hoster.by. Сотрудники и редакция, которые были в офисе, не отвечают на звонки. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены.

Еўрарадыё | Euroradio Дырэктар парталу Людміла Чэкіна не здымае трубку. Няма сувязі і з часткай супрацоўнікаў.

В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит ДФР, сообщили, что пока не готовы комментировать ситуацию.

В пресс-службе Hoster.by сообщили изданию dev.by, что «по независящим от компании причинам» не могут комментировать ситуацию: «Хотим только сообщить, что обеспечили работу технической службы. Мониторинг, поддержка систем и работа интернет-проектов клиентов обеспечена. Ключевые инженеры находятся на рабочих местах и делают свою работу».

Издание также сообщает, что силовики пришли в офис и сайта о продаже автомобилей av.by. Пока сотрудники не знают, что происходит у них в офисе.

Обновлено в 12:00. Как Как пишет «Белта» со ссылкой на Комитет госконтроля, на руководителей ООО «Тут бай медиа» завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. У компании с 2019 года был статус резидента Парка высоких технологий, предусматривающий льготное налогообложение. КГК считает, что ООО получило выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов».

Обновлено в 12:20. Мининформ Мининформ ограничил доступ к сайтам tut.bу. Ведомство установило «многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещённой информации в ряде публикаций». В материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.