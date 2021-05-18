О причинах мероприятий пока неизвестно.

Утром 18 мая в Минске к нескольким журналистам одного из крупнейших независимых изданий Белоруссии Tut.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР). В том числе к главреду издания Марине Золотовой, сообщила редакция.

Силовики также пришли в офис Tut.by и провайдеру хостинга Hoster.by. Сотрудники и редакция, которые были в офисе, не отвечают на звонки. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены.

Еўрарадыё | Euroradio Дырэктар парталу Людміла Чэкіна не здымае трубку. Няма сувязі і з часткай супрацоўнікаў.

В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит ДФР, сообщили, что пока не готовы комментировать ситуацию.

Tut.by работает с 2000 года. По данным Brand Analytics на октябрь 2019 года, сайт занимал второе место в Белоруссии по уровни цитируемости СМИ. В конце 2020 года суд Минска лишил издание статуса СМИ.