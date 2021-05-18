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Таня Боброва

К журналистам белорусского издания Tut.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований Статьи редакции

О причинах мероприятий пока неизвестно.

Утром 18 мая в Минске к нескольким журналистам одного из крупнейших независимых изданий Белоруссии Tut.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР). В том числе к главреду издания Марине Золотовой, сообщила редакция.

Силовики также пришли в офис Tut.by и провайдеру хостинга Hoster.by. Сотрудники и редакция, которые были в офисе, не отвечают на звонки. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены.

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В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит ДФР, сообщили, что пока не готовы комментировать ситуацию.

Tut.by работает с 2000 года. По данным Brand Analytics на октябрь 2019 года, сайт занимал второе место в Белоруссии по уровни цитируемости СМИ. В конце 2020 года суд Минска лишил издание статуса СМИ.

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6 комментариев
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Вася Пражкин

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О причинах мероприятий пока неизвестно.

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Амиго Цойер

–3

давно её уже нужно присоединить в автономию в состав России . введи войска в БР

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Qqqq

Амиго
0

А что изменится? 

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Амиго Цойер

Qqqq
0

Беларусь будет у Путина на поводке. Раз деньги у нас берут пусть подчиняются !!!

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Qqqq

Амиго
3
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Амиго Цойер

Qqqq
0

я вижу ты предатель родины, иди в беларусь там же хорошо . Не нравиться Россия, вали в Беларусь!!!Ура

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