К журналистам белорусского издания Tut.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований Статьи редакции
О причинах мероприятий пока неизвестно.
Утром 18 мая в Минске к нескольким журналистам одного из крупнейших независимых изданий Белоруссии Tut.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР). В том числе к главреду издания Марине Золотовой, сообщила редакция.
Силовики также пришли в офис Tut.by и провайдеру хостинга Hoster.by. Сотрудники и редакция, которые были в офисе, не отвечают на звонки. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены.
В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит ДФР, сообщили, что пока не готовы комментировать ситуацию.
Tut.by работает с 2000 года. По данным Brand Analytics на октябрь 2019 года, сайт занимал второе место в Белоруссии по уровни цитируемости СМИ. В конце 2020 года суд Минска лишил издание статуса СМИ.
давно её уже нужно присоединить в автономию в состав России . введи войска в БР
Беларусь будет у Путина на поводке. Раз деньги у нас берут пусть подчиняются !!!
я вижу ты предатель родины, иди в беларусь там же хорошо . Не нравиться Россия, вали в Беларусь!!!Ура
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