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Медиа
Евгения Евсеева

Российские онлайн-кинотеатры потребовали включить Netflix в реестр видеосервисов Роскомнадзора Статьи редакции

Аудитория Netflix превышает 100 тысяч пользователей в день, а значит, он должен входить в реестр, считают онлайн-кинотеатры.

16 16 комментариев
Форум 
1704 просмотров

Ассоциация «Интернет-видео» (объединяет видеосервисы ivi, Okko, Megogo, Amediateka, Start и другие) заявила, что аудитория российского Netflix превышает 100 тысяч пользователей в день, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации Роскомнадзору.

Видеосервисы просят ведомство проверить Netflix и включить его в реестр аудиовизуальных сервисов, который Роскомнадзор сформировал в начале декабря 2020 года. В него входят сервисы, чья российская аудитория превышает 100 тысяч пользователей.

Гендиректор ассоциации Алексей Бырдин напомнил, что по закону, принятому в 2017 году, такой видеосервис должен зарегистрировать отдельное юрлицо и хранить данные российских пользователей на территории страны, а иностранцы могут владеть в нём не более 20%.

Ассоциация уже обращалась к Роскомнадзору с аналогичной просьбой в отношении других зарубежных стриминговых сервисов — Amazon Prime Video, Apple TV+ и Google Play — но получила «лишь формальный ответ», заявил Бырдин.

Представитель «Национальной медиа группы» (оператор Netflix в России) отказался от комментариев, а Роскомнадзор не ответил на запрос «Ведомостей».

В апреле 2021 года ООО «Развлекательный онлайн-сервис», управляющее Netflix в России, сообщило о выручке в 462,96 млн рублей и чистой прибыли в 24,4 млн рублей за последние 2,5 месяца 2020 года, пишет «Коммерсантъ». Учитывая эти данные, Бырдин в разговоре с «Ъ» оценивал число платных подписчиков Netflix в России в 180 тысяч.

  • В январе 2021 года онлайн-кинотеатры в России пожаловались на зарегулированность отрасли. Они заявили, что видеосервисы, которые попадают в реестр Роскомнадзора, должны соблюдать больше требований, чем мелкие сервисы и иностранные конкуренты.
  • В апреле 2021 года «Ъ» сообщал, что депутаты доработают законопроект о видеосервисах и уберут из него ограничение иностранного владения.

#новость #netflix

16 16 комментариев
7
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16 комментариев
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Михаил

24

Ну так делайте качественный контент у себя на Российских сервисах и народ потянется. А то только могут ныть Роскомнадзору, как их нагибает загнивающий Netflix.

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Дмитрий Беговатов

Михаил
8

Каждый борется с конкуренцией как умеет 😁

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Alexander Mitryashkin

Дмитрий
0

Нетфликс должен будет ограничить иностранный капитал у себя до 20%

Ответить

EK

Alexand…
0

Ха, смешно. Там стоимость больше годового бюджета РФ.

Ответить

Сергей Милосердов

Михаил
1

А чем "грозит" включение в этот реестр?

Ответить

Alexey Ivanov

Михаил
1

По факту это невозможно, учитывая деньги и возможности Нетфликса. Это как "ну и делайте сами мобильные телефоны и планшеты"

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Денис Демидов

Михаил
1

Они хотят равных условий, это справедливо

Ответить

Pavel Davydov

Михаил
0

так делают же

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Vladislav Stan

8

Вообще страх потеряли, надеюсь, им сейчас старик кабаев и его друзья быстро объяснят на кого они вздумали тявкать. Алина дедовна просто так что-ли в партнерство с Netflix входила. 

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Александр Топчий

Vladislav
0

Алина дедовна и старик Кабаев это вообще топ 🤣🤣🤣

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Небольшой жёлтый робот

4

хмм, а разве они через кабаевскую нмг не из-за ограничения в 20% тут работают?

Ответить

Дмитрий Беговатов

1

А Кинопоиск HD не входит в эту Ассоциацию?

Ответить

Иван Вялков

Дмитрий
0

Скорее всего

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fffggg gggfff

0

>АО «Национальная Медиа Группа» - Российский частный медиахолдинг. Создан в 2008 году путем объединения медийных активов банка «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров, Алексея Мордашова, ОАО «Сургутнефтегаз» и группы «Согаз». Председатель совета директоров НМГ — Алина Кабаева.

это типа аналог suicide by cops? Бырдин походу думает, что он бессмертный

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timur rakhimau

0

Проблема: "онлайн-кинотеатры в России пожаловались на зарегулированность отрасли."

Решение: "Видеосервисы просят ведомство проверить Netflix и включить его в реестр аудиовизуальных сервисов"

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Андрей Крамарь

0

Да вообще этот нетфликс - иностранный агент!

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