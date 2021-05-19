Российские онлайн-кинотеатры потребовали включить Netflix в реестр видеосервисов Роскомнадзора Статьи редакции
Аудитория Netflix превышает 100 тысяч пользователей в день, а значит, он должен входить в реестр, считают онлайн-кинотеатры.
Ассоциация «Интернет-видео» (объединяет видеосервисы ivi, Okko, Megogo, Amediateka, Start и другие) заявила, что аудитория российского Netflix превышает 100 тысяч пользователей в день, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации Роскомнадзору.
Видеосервисы просят ведомство проверить Netflix и включить его в реестр аудиовизуальных сервисов, который Роскомнадзор сформировал в начале декабря 2020 года. В него входят сервисы, чья российская аудитория превышает 100 тысяч пользователей.
Гендиректор ассоциации Алексей Бырдин напомнил, что по закону, принятому в 2017 году, такой видеосервис должен зарегистрировать отдельное юрлицо и хранить данные российских пользователей на территории страны, а иностранцы могут владеть в нём не более 20%.
Ассоциация уже обращалась к Роскомнадзору с аналогичной просьбой в отношении других зарубежных стриминговых сервисов — Amazon Prime Video, Apple TV+ и Google Play — но получила «лишь формальный ответ», заявил Бырдин.
Представитель «Национальной медиа группы» (оператор Netflix в России) отказался от комментариев, а Роскомнадзор не ответил на запрос «Ведомостей».
В апреле 2021 года ООО «Развлекательный онлайн-сервис», управляющее Netflix в России, сообщило о выручке в 462,96 млн рублей и чистой прибыли в 24,4 млн рублей за последние 2,5 месяца 2020 года, пишет «Коммерсантъ». Учитывая эти данные, Бырдин в разговоре с «Ъ» оценивал число платных подписчиков Netflix в России в 180 тысяч.
- В январе 2021 года онлайн-кинотеатры в России пожаловались на зарегулированность отрасли. Они заявили, что видеосервисы, которые попадают в реестр Роскомнадзора, должны соблюдать больше требований, чем мелкие сервисы и иностранные конкуренты.
- В апреле 2021 года «Ъ» сообщал, что депутаты доработают законопроект о видеосервисах и уберут из него ограничение иностранного владения.
Ну так делайте качественный контент у себя на Российских сервисах и народ потянется. А то только могут ныть Роскомнадзору, как их нагибает загнивающий Netflix.
Каждый борется с конкуренцией как умеет 😁
Нетфликс должен будет ограничить иностранный капитал у себя до 20%
По факту это невозможно, учитывая деньги и возможности Нетфликса. Это как "ну и делайте сами мобильные телефоны и планшеты"
Вообще страх потеряли, надеюсь, им сейчас старик кабаев и его друзья быстро объяснят на кого они вздумали тявкать. Алина дедовна просто так что-ли в партнерство с Netflix входила.
хмм, а разве они через кабаевскую нмг не из-за ограничения в 20% тут работают?
А Кинопоиск HD не входит в эту Ассоциацию?
>АО «Национальная Медиа Группа» - Российский частный медиахолдинг. Создан в 2008 году путем объединения медийных активов банка «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров, Алексея Мордашова, ОАО «Сургутнефтегаз» и группы «Согаз». Председатель совета директоров НМГ — Алина Кабаева.
это типа аналог suicide by cops? Бырдин походу думает, что он бессмертный
Проблема: "онлайн-кинотеатры в России пожаловались на зарегулированность отрасли."
Решение: "Видеосервисы просят ведомство проверить Netflix и включить его в реестр аудиовизуальных сервисов"
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