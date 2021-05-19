Аудитория Netflix превышает 100 тысяч пользователей в день, а значит, он должен входить в реестр, считают онлайн-кинотеатры.

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Ассоциация «Интернет-видео» (объединяет видеосервисы ivi, Okko, Megogo, Amediateka, Start и другие) заявила, что аудитория российского Netflix превышает 100 тысяч пользователей в день, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации Роскомнадзору.

Видеосервисы просят ведомство проверить Netflix и включить его в реестр аудиовизуальных сервисов, который Роскомнадзор сформировал в начале декабря 2020 года. В него входят сервисы, чья российская аудитория превышает 100 тысяч пользователей.

Гендиректор ассоциации Алексей Бырдин напомнил, что по закону, принятому в 2017 году, такой видеосервис должен зарегистрировать отдельное юрлицо и хранить данные российских пользователей на территории страны, а иностранцы могут владеть в нём не более 20%.

Ассоциация уже обращалась к Роскомнадзору с аналогичной просьбой в отношении других зарубежных стриминговых сервисов — Amazon Prime Video, Apple TV+ и Google Play — но получила «лишь формальный ответ», заявил Бырдин.

Представитель «Национальной медиа группы» (оператор Netflix в России) отказался от комментариев, а Роскомнадзор не ответил на запрос «Ведомостей».

В апреле 2021 года ООО «Развлекательный онлайн-сервис», управляющее Netflix в России, сообщило о выручке в 462,96 млн рублей и чистой прибыли в 24,4 млн рублей за последние 2,5 месяца 2020 года, пишет «Коммерсантъ». Учитывая эти данные, Бырдин в разговоре с «Ъ» оценивал число платных подписчиков Netflix в России в 180 тысяч.