Spotify запустит платные трансляции концертов в приложении Статьи редакции
Первые концерты в стриминге пройдут в мае и июне 2021 года.
- Билет на трансляции концертов для пользователей из России будет стоить 269 рублей. Techcrunch пишет, что билеты будут стоить $15 (примерно 1110 рублей). Цены могут меняться в зависимости от страны зрителя.
- Чтобы посмотреть концерт, нужно не только купить билет, но и иметь платную или бесплатную подписку на сервис.
- Первые артисты, чьи выступления будут транслировать — это The Black Keys, Rag’n’Bone Man, Bleachers' Jack Antonoff, Leon Bridges и girl in red.
- Будут транслировать заранее записанное выступление. При покупке билета можно выбрать время, во сколько присоединиться к стриму.
- Шоу длятся 40-75 минут. Количество билетов ограничат. Сервис не раскрывает, сколько именно артистов проведут концерты в Spotify, но каждый получит гонорар за трансляцию.
- До этого Spotify проводил только одну трансляцию концерта шведского дуэта Vargas & Lagola в ноябре 2020 года, посмотреть её бесплатно могли все подписчики сервиса.
Комментарий удален
У меня рекомендации после полугода использования тупо не обновляются и ничего нового и интересного не предлагают :(
Гигантский магнит
Аналогично. Рекомендации на троечку работают
Справедливости ради, по началу они отработали ахуенно и ни один стриминг не смог предложить ничего лучше, но теперь от них для меня толку 0, поэтому можно переходить на любой другой стриминг.
Можно попробовать составить умный плейлист. На форуме 4pda есть ссылки на сервисы и инструкции. Это долго, муторно, зато на выходе может получиться идеальный плейлист.
Пользуюсь споти уже несколько лет, недавно он меня удивил и выдал такой Discover Weekly, что практически все песни сплошняком сразу в избранное. Умеет ещё удивлять)
Сервис продолжает предлагать хорошие рекомендации, но не всегда. В неожиданный момент только.
но не всегда
Ну, если бы я хотел искать иголку в навозе, то я бы проплатил Яндекс Музыку :D
Я тупо перестал включать рекомендации и сам ищу музыку.
У Яндекса не обширная библиотека, у каждого сервиса свои гребаные недостатки, Spotify мне кажется это золотая середина
Первые несколько месяцев была аналогичная проблема. Потом внезапно обновились. Впрочем, качество рекомендаций - ужасное. Для тех, кто интересуется разной музыкой Спотифай не подходит, поскольку ориентируется на похожесть внутри жанра, а не по конкретному исполнителю. Условно говоря, для него в рамках трэш-метала Sodom и Metallica - симилары.
Это все Хорошо, но они никогда не смогут сделать что-то похожее на шот от Алисы
зумеры изобрели лайф-альбомы?
ПОСМОТРЕТЬ концерт
лайф-альбомы
Добрый вечерочек.
Исправляюсь, зумеры изобрели лайф-выступления на ютубе
Spotify убил все удовольствие приложения, смешав подкасты и музыку в одну кучу.
Как им надо быть ху...дожником, чтобы до этого додуматься?!
В России все ждут подкастов, а ты наоборот жалуешься)) но вообще согласен с тем, что для подкастов должно быть отдельное приложение
Можно подробнее, почему становится кашей при добавлении подкастов? У меня в приложении их нет, оценить не могу.
Мне очень не хватает клипов и лайв записей выступлений. Достаточно часто хочется посмотреть на исполнителей, из-за чего приходится переключаться на ютуб.
На мой взгляд было бы органично добавить их в карточку исполнителя как доп возможность.
Ну, как способ поддержать артиста, почему бы и да
Донатилку могли просто врубить
Фактический паук например
Оно там есть давно. Донать любому ансамблю, кто включил эту мульку.
Фактический паук например
Не только это. В наши коронные времена численность посетителей, если не ошибаюсь, до сих пор ограничена. + Не летать же с Владика в Мск в клубы на концерты. За 269 рупий онлайн причаститься - самый ок вариант.
А уж если на околопрофессиональный уровень вывести (ничто не мешает), так и вообще красота. Чтобы не 1 камера, а штук 5. Со сменой ракурсов, приближением-удалением, всё как чо.
livestreaming
Будут транслировать заранее записанное выступление
чего блять
живой концерт, но трансляция записи, но не трансляция а можно выбрать время когда посмотреть, и посмотреть можно будет один раз
🤡🤡🤡
Чтобы посмотреть концерт, нужно не только купить билет, но и иметь платную или бесплатную подписку на сервис
Что за формулировка "иметь бесплатную или платную подписку"? Может просто иметь аккаунт?
Думаю имеют в виду пробный период например, когда у тебя полный функционал.
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