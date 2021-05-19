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Маша Цепелева

Spotify запустит платные трансляции концертов в приложении Статьи редакции

Первые концерты в стриминге пройдут в мае и июне 2021 года.

  • Билет на трансляции концертов для пользователей из России будет стоить 269 рублей. Techcrunch пишет, что билеты будут стоить $15 (примерно 1110 рублей). Цены могут меняться в зависимости от страны зрителя.
  • Чтобы посмотреть концерт, нужно не только купить билет, но и иметь платную или бесплатную подписку на сервис.
  • Первые артисты, чьи выступления будут транслировать — это The Black Keys, Rag’n’Bone Man, Bleachers' Jack Antonoff, Leon Bridges и girl in red.
  • Будут транслировать заранее записанное выступление. При покупке билета можно выбрать время, во сколько присоединиться к стриму.
  • Шоу длятся 40-75 минут. Количество билетов ограничат. Сервис не раскрывает, сколько именно артистов проведут концерты в Spotify, но каждый получит гонорар за трансляцию.
  • До этого Spotify проводил только одну трансляцию концерта шведского дуэта Vargas & Lagola в ноябре 2020 года, посмотреть её бесплатно могли все подписчики сервиса.
Spotify

#новость #spotify

1140 просмотров
32 32 комментария
9
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Пластиковое Окно

Владислав
3

У меня рекомендации после полугода использования тупо не обновляются и ничего нового и интересного не предлагают :(

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Гигантский магнит

Пластиковое
0

Аналогично. Рекомендации на троечку работают

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Пластиковое Окно

Гигантс…
2

Справедливости ради, по началу они отработали ахуенно и ни один стриминг не смог предложить ничего лучше, но теперь от них для меня толку 0, поэтому можно переходить на любой другой стриминг.

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Максим Когут

Пластик…
1

Можно попробовать составить умный плейлист. На форуме 4pda есть ссылки на сервисы и инструкции. Это долго, муторно, зато на выходе может получиться идеальный плейлист.

Пользуюсь споти уже несколько лет, недавно он меня удивил и выдал такой Discover Weekly, что практически все песни сплошняком сразу в избранное. Умеет ещё удивлять)

Ответить

Sasha Guseinov

Пластик…
0

Сервис продолжает предлагать хорошие рекомендации, но не всегда. В неожиданный момент только.

Ответить

Пластиковое Окно

Sasha
1

 но не всегда

Ну, если бы я хотел искать иголку в навозе, то я бы проплатил Яндекс Музыку :D

Я тупо перестал включать рекомендации и сам ищу музыку.

Ответить

Sasha Guseinov

Пластик…
5

У Яндекса не обширная библиотека, у каждого сервиса свои гребаные недостатки, Spotify мне кажется это золотая середина

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Изя Слоу

Пластиковое
0

Первые несколько месяцев была аналогичная проблема. Потом внезапно обновились. Впрочем, качество рекомендаций - ужасное. Для тех, кто интересуется разной музыкой Спотифай не подходит, поскольку ориентируется на похожесть внутри жанра, а не по конкретному исполнителю. Условно говоря, для него в рамках трэш-метала Sodom и Metallica - симилары.

Ответить

Garik Sad

–1

Это все Хорошо, но они никогда не смогут сделать что-то похожее на шот от Алисы

Ответить

Пластиковое Окно

Garik
8
Ответить

Vlad Shamanov

1

зумеры изобрели лайф-альбомы?

Ответить

Елизавета Дроздова

Vlad
4

Ещё только планируют

Ответить

Соня Карлова

Vlad
–1

ПОСМОТРЕТЬ концерт

лайф-альбомы

Добрый вечерочек.

Ответить

Vlad Shamanov

Соня
1

Исправляюсь, зумеры изобрели лайф-выступления на ютубе

Ответить

Елизавета

Vlad
0

Изобретение века 

Ответить

Сидор

1

Spotify убил все удовольствие  приложения, смешав подкасты и музыку в одну кучу. 
Как им надо быть ху...дожником, чтобы до этого додуматься?!

Ответить

Sasha Guseinov

Сидор
0

В России все ждут подкастов, а ты наоборот жалуешься)) но вообще согласен с тем, что для подкастов должно быть отдельное приложение

Ответить

Сидор

Sasha
1

Уже нет смысла ждать. Там такая каша теперь, что моя годовая подписка сгорела синим пламенем. 

Ответить

Сергей Порман

Сидор
0

Можно подробнее, почему становится кашей при добавлении подкастов? У меня в приложении их нет, оценить не могу.

Ответить

Сидор

Сергей
0

Выглядит так. Были две вкладки: Музыка и Подкасты.
Стала одна с тегами как способ сортировки. 
Это фиаско, увы …. 

Ответить

Сергей Порман

1

Мне очень не хватает клипов и лайв записей выступлений. Достаточно часто хочется посмотреть на исполнителей, из-за чего приходится переключаться на ютуб.
На мой взгляд было бы органично добавить их в карточку исполнителя как доп возможность.

Ответить

Abashin Yan

Сергей
0

Вам нужно в Tidal, там как раз клипы + музыка

Ответить

Илья Шишкунов

1

Ну, как способ поддержать артиста, почему бы и да

Ответить

Елизавета Дроздова

Илья
0

Донатилку могли просто врубить 

Ответить

Фактический паук например

Елизавета
0

Оно там есть давно. Донать любому ансамблю, кто включил эту мульку.

Ответить

Фактический паук например

Илья
0

Не только это. В наши коронные времена численность посетителей, если не ошибаюсь, до сих пор ограничена. + Не летать же с Владика в Мск в клубы на концерты. За 269 рупий онлайн причаститься - самый ок вариант.

А уж если на околопрофессиональный уровень вывести (ничто не мешает), так и вообще красота. Чтобы не 1 камера, а штук 5. Со сменой ракурсов, приближением-удалением, всё как чо.

Ответить

Илья Илющенко

1

livestreaming

Будут транслировать заранее записанное выступление

чего блять

Ответить

Кигхриль Vselensky

Илья
0

живой концерт, но трансляция записи, но не трансляция а можно выбрать время когда посмотреть, и посмотреть можно будет один раз

🤡🤡🤡

Ответить

Илья Илющенко

Кигхриль
0

максимально еврейская схема

Ответить

Alexander Zinovkin

0

Чтобы посмотреть концерт, нужно не только купить билет, но и иметь платную или бесплатную подписку на сервис

Что за формулировка "иметь бесплатную или платную подписку"? Может просто иметь аккаунт? 

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Сергей Порман

Alexander
0

Думаю имеют в виду пробный период например, когда у тебя полный функционал.

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Артем

0

Очень интересно.

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