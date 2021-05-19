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До старта осталось:
Андрей Шмаров ушёл с поста главного редактора «Ведомостей» Статьи редакции
Трудовой договор рассторгли по соглашению сторон.
- С 20 мая исполняющей обязанности главного редактора «Ведомостей» станет Ирина Казьмина. Ранее она была замгендиректора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа» — это учредитель «Ведомостей» и издатель журнала «Harvard Business Review Россия».
- Издание намерено «расширять и преумножать аудиторию за счёт запуска новых тематически информационных продуктов, уникальных сервисов, за счёт расширения географии распространения издания в России и за рубежом», прокомментировали назначение в компании.
- Андрей Шмаров стал главредом «Ведомостей» в июне 2020 года после покупки издания основателем «ФедералПресс» Иваном Ереминым. Тогда пять заместителей главы редакции заявили, что уволятся в знак протеста после назначения Шмарова, из газеты ушли и другие журналисты.
- Ирина Казьмина ранее работала на разных должностях в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», была заместителем главного редактора Forbes Russia.
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6 комментариев
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Вот это да, неужели это камбек Ведомостей?
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