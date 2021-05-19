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Маша Цепелева

Андрей Шмаров ушёл с поста главного редактора «Ведомостей» Статьи редакции

Трудовой договор рассторгли по соглашению сторон.

  • С 20 мая исполняющей обязанности главного редактора «Ведомостей» станет Ирина Казьмина. Ранее она была замгендиректора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа» — это учредитель «Ведомостей» и издатель журнала «Harvard Business Review Россия».
  • Издание намерено «расширять и преумножать аудиторию за счёт запуска новых тематически информационных продуктов, уникальных сервисов, за счёт расширения географии распространения издания в России и за рубежом», прокомментировали назначение в компании.
  • Андрей Шмаров стал главредом «Ведомостей» в июне 2020 года после покупки издания основателем «ФедералПресс» Иваном Ереминым. Тогда пять заместителей главы редакции заявили, что уволятся в знак протеста после назначения Шмарова, из газеты ушли и другие журналисты.
  • Ирина Казьмина ранее работала на разных должностях в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», была заместителем главного редактора Forbes Russia.

#новость #карьера

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6 6 комментариев
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Deniss Karpak

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И возглавил СберИндивидуалки

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Fedor Ivashkin

1

Вот это да, неужели это камбек Ведомостей?

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Максим Горький

Fedor
0

Да, сейчас из VTimes все обратно прибегут.

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Михаил Синицын

0

Успехов на новом месте

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Алена

0

Интересно как заживет издание после смены руководства.

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Николай Истомин

0

А кто теперь заголовки статей про Роснефть править будет?

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