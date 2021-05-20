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Новости TJ

«Медузу» признали «иностранным агентом» через три дня после жалобы в Роскомнадзор Статьи редакции

Обращение написал член московской ОНК Александр Ионов.

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Об этом в своём телеграм-канале сообщила координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова. Она и адвокат Сергей Бадамшин представляют интересы «Медузы» в суде.

«Решение приняли по доносу гражданина Александра Ионова — член ОНК Москвы. 20 страниц написал в Роскомнадзор», — отметила Буракова.

20 апреля мужчина по имени Александр Викторович Ионов направил в ведомство обращение с просьбой признать «Медузу» «иностранным агентом». В нём говорится, что русскоязычным СМИ управляет латвийское юрлицо, которое финансируется грантами двух иностранных НКО, а также выиграло латвийский государственный тендер.

«Латвийское агенство инвестиций и развития заплатило проекту Галины Тимченко 74,3 тысячи евро за рекламу путешествий в Латвию для русскоязычной аудитории, а также продвижение контента государственного туристического портала», — говорится документе.

Также указано, что издание неоднократно цитировало материалы уже признанных иностранными агентами СМИ и физлиц. Ионов отметил, что «Медуза» ссылается на иностранные медиа, а «частыми сюжетами становится критика деятельности правоохранительных органов, освещение деятельности оппозиционных движений».

Автор жалобы — член московской общественной наблюдательной комиссии. Ионов — президент российского Антиглобалисткого движения и член Координационного совета «Антимайдана».

Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в 23 апреля. По словам главного редактора издания Ивана Колпакова, этот статус грозит изданию уходом рекламодателей, потерей источников информации и экспертов, а также давлением на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.

29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований.

11 мая издание обжаловало в суде включение в список иноагентов. 20 мая в Замоскворецком суде Москвы прошла беседа по иску «Медузы».

#новость #медуза

29 29 комментариев
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Maxim Kireev

18

Какой же сюр происходит вокруг

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Igor Kachura

Maxim
0

Или государственная политика?

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Maxim Kireev

Igor
0

А в чем разница?

Ответить

Igor Kachura

Maxim
0

"Они" выбрали путь на замыкание на себе. Большинство населения поддерживает. Логично что никакие иные точки зрения "им" не нужны. Корона тренд усиливает еще больше. Как видим с закрытыми границами ничего страшного не произошло, жизнь продолжается. Без ютуба с фейсбуком проживем тем более.

Ответить

Д Хб

Igor
2

Большинство населения кивает, не задумываясь и не разгибая спины.

Ответить

Nikolay Kapustin

13

Донос, враг народа, агент – но еще не 37 год нет нет

Ответить

Pavel Pavel

Nikolay
2

Лягушку постепенно нагревают

Ответить

badResistor

Pavel
1

окно Овертона называется)

Ответить

Ware Wow

Nikolay
2

16 лет осталось до 37

Ответить

Еремей Бричкинд

Ware
–1

а до 45 - 24. скорей бы уже

Ответить

Vladislav Stan

Еремей
1

скорей бы 53 

Ответить

Д Хб

Vladisl…
0

Это неприязнь к деду или Сталину?

Ответить

Еремей Бричкинд

Д
0

хочет плакать на похоронах грузина

Ответить

Vladislav Stan

Nikolay
0

Сегодня пришли за ними, завтра придут за VC 

Маховик вседозволенности и насилия гэбни набирает обороты. Каждый, кто посмеет поднять голову, ее лишится. 

Ответить

Еремей Бричкинд

Vladislav
–1

вчера приходили за твиттером трампа

Ответить

Тарас Мукин

5

«частыми сюжетами становится критика деятельности правоохранительных органов, освещение деятельности оппозиционных движений»

Настолько долго и настолько хорошо работает пропаганда, что совсем уже не стыдно писать такие причины для притеснения какого-то издания. «А что, разве в каких-то странах СМИ могут спокойно критиковать полицию и освещать оппозицию? Да не, бред какой-то.»

Ответить

Andrey Gordeev

4

«Решение приняли по доносу гражданина Александра Ионова — член ОНК Москвы. 20 страниц написал в Роскомнадзор»

"По доносу". Пропаганда не прекращается даже в суде.

Ответить

Саша Александров

1

И ещё граждан России торгующих акциями иностранных компаний и различными финансовыми инструментами, а те кто занимается криптой выслать в Казахстан.

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Дмитрий Соколов

–2

А кто-то не знал, что «Медуза» Ходорковского — иноагент? Вроде все знали. Даже головной офис в Латвии никто не прятал.

Её, может быть, закрыли? Да нет, обязали указывать этот факт, и всё.

Так почему вой стоит такой, будто расстреляли всю редакцию и ещё децимацию подписчиков произвели?

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Valeratal Val

Дмитрий
2

ну дык евреев тоже, не сразу в концлагеря начали свозить

Ответить

Егор Павлов

0

Блин , не повезло Медузе. Вот так совершенно случайно одно из крупнейших изданий чуть не уничтожили. А так Минюст наверное и не планировал присваивать им иногента.

Ответить

Канищев Максим

Егор
–1

Вы забыли добавить иностранных изданий, контролируемое иностранным государством. Странно что раньше их не признали инноагенством.

Ответить

Алена

0

Крупное интернет издание, которое не является патроном государства признают иностранным агентством и обвиняют во всех грехах. Начало какой-то антиутопии.

Ответить

Anastasia Naimushinova

0

какое преступление рекламировать  отдых за рубежом 😀 очень странно для издания, которое функционирует за счет донатов и рекламных интеграций 

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Саша Александров

Anastasia
0

Поймите это другое, мы в кольце агрессоров. Все хотят нас завоевать, ведь у нас самые высокие показатели ввп на душу населения, а инновационные производства и стартапы угрожают всему миру😉

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Vl Al

0

"президент российского Антиглобалисткого движения и член Координационного совета «Антимайдана»" - Очередной зицпредседатель.

Ответить

Игорь Майоров

0

Хм, а это же прямо таки рабочая схема по изгнанию всех нежелательных СМИ из страны 🤔. Прозвал иноагентом - досвидания!

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One Geek

0

Открытки тоже не пренебрегают манипуляциями, типа "это был донос". Вся их правозащитная деятельность, которую лично я считаю важной для страны, смазывается такой игрой слов. Это было обращение, а не донос, давайте хотя бы сами будем честными.

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Еремей Бричкинд

–1

свободу фёлькишер беобахтеру!

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