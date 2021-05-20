«Медузу» признали «иностранным агентом» через три дня после жалобы в Роскомнадзор Статьи редакции
Обращение написал член московской ОНК Александр Ионов.
Об этом в своём телеграм-канале сообщила координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова. Она и адвокат Сергей Бадамшин представляют интересы «Медузы» в суде.
«Решение приняли по доносу гражданина Александра Ионова — член ОНК Москвы. 20 страниц написал в Роскомнадзор», — отметила Буракова.
20 апреля мужчина по имени Александр Викторович Ионов направил в ведомство обращение с просьбой признать «Медузу» «иностранным агентом». В нём говорится, что русскоязычным СМИ управляет латвийское юрлицо, которое финансируется грантами двух иностранных НКО, а также выиграло латвийский государственный тендер.
«Латвийское агенство инвестиций и развития заплатило проекту Галины Тимченко 74,3 тысячи евро за рекламу путешествий в Латвию для русскоязычной аудитории, а также продвижение контента государственного туристического портала», — говорится документе.
Также указано, что издание неоднократно цитировало материалы уже признанных иностранными агентами СМИ и физлиц. Ионов отметил, что «Медуза» ссылается на иностранные медиа, а «частыми сюжетами становится критика деятельности правоохранительных органов, освещение деятельности оппозиционных движений».
Автор жалобы — член московской общественной наблюдательной комиссии. Ионов — президент российского Антиглобалисткого движения и член Координационного совета «Антимайдана».
Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в 23 апреля. По словам главного редактора издания Ивана Колпакова, этот статус грозит изданию уходом рекламодателей, потерей источников информации и экспертов, а также давлением на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.
29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований.
11 мая издание обжаловало в суде включение в список иноагентов. 20 мая в Замоскворецком суде Москвы прошла беседа по иску «Медузы».
Какой же сюр происходит вокруг
Или государственная политика?
А в чем разница?
"Они" выбрали путь на замыкание на себе. Большинство населения поддерживает. Логично что никакие иные точки зрения "им" не нужны. Корона тренд усиливает еще больше. Как видим с закрытыми границами ничего страшного не произошло, жизнь продолжается. Без ютуба с фейсбуком проживем тем более.
Донос, враг народа, агент – но еще не 37 год нет нет
Лягушку постепенно нагревают
а до 45 - 24. скорей бы уже
скорей бы 53
Сегодня пришли за ними, завтра придут за VC
Маховик вседозволенности и насилия гэбни набирает обороты. Каждый, кто посмеет поднять голову, ее лишится.
«частыми сюжетами становится критика деятельности правоохранительных органов, освещение деятельности оппозиционных движений»
Настолько долго и настолько хорошо работает пропаганда, что совсем уже не стыдно писать такие причины для притеснения какого-то издания. «А что, разве в каких-то странах СМИ могут спокойно критиковать полицию и освещать оппозицию? Да не, бред какой-то.»
«Решение приняли по доносу гражданина Александра Ионова — член ОНК Москвы. 20 страниц написал в Роскомнадзор»
"По доносу". Пропаганда не прекращается даже в суде.
И ещё граждан России торгующих акциями иностранных компаний и различными финансовыми инструментами, а те кто занимается криптой выслать в Казахстан.
А кто-то не знал, что «Медуза» Ходорковского — иноагент? Вроде все знали. Даже головной офис в Латвии никто не прятал.
Её, может быть, закрыли? Да нет, обязали указывать этот факт, и всё.
Так почему вой стоит такой, будто расстреляли всю редакцию и ещё децимацию подписчиков произвели?
Блин , не повезло Медузе. Вот так совершенно случайно одно из крупнейших изданий чуть не уничтожили. А так Минюст наверное и не планировал присваивать им иногента.
Вы забыли добавить иностранных изданий, контролируемое иностранным государством. Странно что раньше их не признали инноагенством.
Крупное интернет издание, которое не является патроном государства признают иностранным агентством и обвиняют во всех грехах. Начало какой-то антиутопии.
какое преступление рекламировать отдых за рубежом 😀 очень странно для издания, которое функционирует за счет донатов и рекламных интеграций
Поймите это другое, мы в кольце агрессоров. Все хотят нас завоевать, ведь у нас самые высокие показатели ввп на душу населения, а инновационные производства и стартапы угрожают всему миру😉
"президент российского Антиглобалисткого движения и член Координационного совета «Антимайдана»" - Очередной зицпредседатель.
Хм, а это же прямо таки рабочая схема по изгнанию всех нежелательных СМИ из страны 🤔. Прозвал иноагентом - досвидания!
Открытки тоже не пренебрегают манипуляциями, типа "это был донос". Вся их правозащитная деятельность, которую лично я считаю важной для страны, смазывается такой игрой слов. Это было обращение, а не донос, давайте хотя бы сами будем честными.
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