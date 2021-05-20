Марафон #Непринимателей от «Открытия» в Telegram 16+
До старта осталось:
Google начала тестировать сервис для чтения RSS внутри браузера Chrome Статьи редакции
Тест проводится среди части пользователей в США.
- Пользователи смогут подписаться на сайты с RSS-лентой через меню браузера. Публикации будут появляться в виде карточек в новой вкладке. Так пользователи смогут следить за последними публикациями на выбранных сайтах и в блогах.
- Тест проводится среди некоторых пользователей Chrome Canary на Android в США — версии браузера, позволяющая получить доступ к бета-версиям функций. Появится ли функция для всех, пока неясно.
- У Google уже был собственный RSS-агрегатор Reader. Компания закрыла его в 2013 году из-за снижения популярности среди пользователей.
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