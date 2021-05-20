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Таня Боброва

Google начала тестировать сервис для чтения RSS внутри браузера Chrome Статьи редакции

Тест проводится среди части пользователей в США.

  • Пользователи смогут подписаться на сайты с RSS-лентой через меню браузера. Публикации будут появляться в виде карточек в новой вкладке. Так пользователи смогут следить за последними публикациями на выбранных сайтах и в блогах.
  • Тест проводится среди некоторых пользователей Chrome Canary на Android в США — версии браузера, позволяющая получить доступ к бета-версиям функций. Появится ли функция для всех, пока неясно.
  • У Google уже был собственный RSS-агрегатор Reader. Компания закрыла его в 2013 году из-за снижения популярности среди пользователей.

#новость #google

166 просмотров
4 4 комментария
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RSS жив!

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Google вспомнил про свой ридер.

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