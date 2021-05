Apple до сих пор не до конца понимает, как устроен рекламный бизнес, отмечает Эванс. Пример тому — сервис Apple News: в 2019 году компания предложила сотрудничество изданиям The New York Times и The Washington Post, однако те отказались, поскольку не увидели в нём выгоды.