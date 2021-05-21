Apple запустила партнёрскую программу для подкастеров — они смогут получать процент за подписчиков, пришедших по ссылкам Статьи редакции
Зарегистрироваться в программе могут не только авторы подкастов, но и другие пользователи тоже.
Партнёрская программа Apple Services Performance позволяет получать 50% за переход по ссылкам, ведущим к подписке. Например, за ссылку на подписку на подкаст, которая стоит $10, пользователь получит $5 в виде эквивалентных комиссионных.
Apple заявляет, что платежи зависят от цены на местном рынке и доступности подкаста.
Чтобы стать партнером, нужно подать заявку. Одобренные кандидаты получат уникальный партнёрский токен, состоящий из букв и цифр, который нужно добавить ко всем ссылкам на подкасты. Когда какой-то пользователь нажмёт на ссылку и оформит платную подписку, партнёр получит комиссию, полученную за 30 дней.
По данным компании, партнёрская программа ориентирована на создателей подкастов, однако любой может подписаться на нее и получать доход, используя партнёрские ссылки.
- В апреле Apple анонсировала запуск подписки на подкасты в мае. Подписка будет включать прослушивание без рекламы, доступ к дополнительным материалам, а также ранний или эксклюзивный доступ к новым выпускам.
Шикарно, кто-то уже начал откручивать рекламу?🎴
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