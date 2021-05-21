Волна
Предприниматели разберут бизнес-кейсы в Telegram 16+
До старта осталось:
{"id":3437,"title":"\u041a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u044f \u043e \u043c\u043e\u0431\u0430\u0439\u043b\u0435: \u0441\u043f\u0438\u043a\u0435\u0440\u044b \u0438\u0437 JetBrains, Badoo \u0438 \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0430\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=3437&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/247559&hash=c5add421048f9de3d366db89578068978e349e7cee61d3c714dfab81a18de47b","isPaidAndBannersEnabled":false}
Медиа
DTF

Netflix ищет руководителя для видеоигрового направления — The Information Статьи редакции

Согласно источникам, компания намерена активнее заняться играми и рассматривала создание подписки наподобие Apple Arcade.

1 1 комментарий
Форум 
171 просмотров

Netflix, по данным издания The Information, обратился к нескольким ветеранам игровой индустрии с предложением возглавить видеоигровой отдел компании. К каким именно менеджерам обратились представители сервиса, не уточняется.

Онлайн-кинотеатр планирует плотнее заняться видеоиграми, чтобы диверсифицировать свой бизнес, так как в сфере стриминга фильмов усиливается конкуренция, а темпы роста самого Netflix замедляются.

В компании рассматривали возможность создания игрового подписочного сервиса, аналогичного Apple Arcade. Однако окончательное решение по этому вопросу, судя по всему, пока не приняли.

Рекламу в игры Netflix добавлять не собирается, как отметили источники The Information.

Netflix и раньше занимался видеоиграми, но не слишком активно: компания поддержала выпуск ретро-игры Stranger Things 3: The Game, которая сопровождала третий сезон «Очень странных дел», и опубликовала интерактивный мини-сериал Minecraft: Story Mode, над которым работала Telltale Games.

В начале 2019 года руководство Netflix сообщило инвесторам, что считает главными конкурентами сервиса не другие онлайн-кинотеатры вроде HBO Max, а игры — например, Fortnite.

#новость #netflix

1 1 комментарий
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "DTF", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","netflix"], "comments": 1, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 249201, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 21 May 2021 18:06:40 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Непрерывный цветок

3

Netflix напиши мне в тг

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Газпромбанк
Подписан
Отписаться
Как в Газпромбанке проводят UX-исследования
Рассказываем, почему исследования полезны всем, кто создает цифровые продукты — и продуктовым командам, и бизнесу
БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Корпоративные события на рынке США. Как они влияют на акции
Периодически в компаниях происходят различные корпоративные события, которые могут влиять на цену акций. Рассмотрим наи…
Winstrike
Подписан
Отписаться
Игровой компьютер в клубе: ограниченная оболочка или открытый рабочий стол
Почему управление киберспортивными аренами невозможно без комплексных программных продуктов и как в клубах Winstrike с…

Показать еще

Лучшие комментарии
Denis Zatsepilin
за день
Ой, ну понабежали кофеманы.... Почему нельзя просто молча пить свою крафтовую санину?
Производители молока попросили Starbucks в России изменить меню — растительные заменители нельзя называть молоком
Nicholas Savel'ev
за неделю
Ну хоть что-то толковое! 
Госдума запретила звуковую рекламу из громкоговорителей на зданиях
Комментарии

Valeratal Val

YouTube добавит рекламу во все…

Shlomo Goldenberg

Криптоплатформа BlockFi по…

Game Topia

Как Вам? Сервис для code review

Юрий Белоножкин

Криптоплатформа BlockFi по…

Петя Иванов

YouTube добавит рекламу во все…

Пластиковое Окно

«iMac для большинства людей, но…

Павел Евграфович

YouTube добавит рекламу во все…

Anton Chigaev

Дептранс Москвы ввёл «медленные…

bezdelny

YouTube добавит рекламу во все…

Vitaliy Nechaev

«Мы поможем поднять зарплату…

Юрий Белоножкин

Криптоплатформа BlockFi по…

xxx xxx

Россия вернёт пошлину на ввоз…

Anthony Alexandroff

Пять регионов России предложили…

Пластиковое Окно

«iMac для большинства людей, но…

Артемий Марусев

YouTube добавит рекламу во все…

Илья Шишкунов

Пять регионов России предложили…

Denis Kiselev

Криптоплатформа BlockFi по…

Igor F. Burovnikov

Банки ультимативно лезут к нам…

Eugene Popov

С «Яндекс.Диска» пропали…

роман долгополов

В Госдуму внесли законопроект…
null