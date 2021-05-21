Согласно источникам, компания намерена активнее заняться играми и рассматривала создание подписки наподобие Apple Arcade.

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Netflix, по данным издания The Information, обратился к нескольким ветеранам игровой индустрии с предложением возглавить видеоигровой отдел компании. К каким именно менеджерам обратились представители сервиса, не уточняется.

Онлайн-кинотеатр планирует плотнее заняться видеоиграми, чтобы диверсифицировать свой бизнес, так как в сфере стриминга фильмов усиливается конкуренция, а темпы роста самого Netflix замедляются.

В компании рассматривали возможность создания игрового подписочного сервиса, аналогичного Apple Arcade. Однако окончательное решение по этому вопросу, судя по всему, пока не приняли.

Рекламу в игры Netflix добавлять не собирается, как отметили источники The Information.

Netflix и раньше занимался видеоиграми, но не слишком активно: компания поддержала выпуск ретро-игры Stranger Things 3: The Game, которая сопровождала третий сезон «Очень странных дел», и опубликовала интерактивный мини-сериал Minecraft: Story Mode, над которым работала Telltale Games.