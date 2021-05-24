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Медиа
Nazigul Jusupova

«Газпром-медиа» стал основным владельцем студии-создателя мультсериала «Дракоша Тоша» для выхода на рынок анимации Статьи редакции

С помощью «Тойрой медиа» холдинг планирует развивать производство детского и семейного контента для себя и других участников рынка

  • Дочерняя компания холдинга ООО «ГПМ КИТ» получила эксклюзивные права на анимационные проекты, над которыми уже работает команда «Тойрой медиа», в том числе на анимационный бренд «Дракоша Тоша», пишут «Ведомости». Речь идет о правах на концепцию, персонажей и сценарии новых проектов, за исключением прав на книги.
  • Теперь 70% студии принадлежат ООО «ГПМ КИТ», 29% — ООО «СК формула», еще 1% — ООО «Тойрой медиа».
  • Сумму сделки стороны не раскрывают. До этого основным проектом «Газпром-медиа» для детской аудитории была радиостанция «Детское радио». Теперь компания планирует развивать производство детского и семейного контента.
  • «Сделка усилит наши позиции в создании анимационного медиапродукта для детей, эта ниша у нас не была представлена собственными творческими ресурсами», — цитирует издание генерального директора холдинга Александра Жарова.
  • Предправления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева связывает приход крупного бизнеса в анимацию с тем, что дошкольная анимация — самый популярный сегмент рынка вне зависимости от техник создания контента, а в России он ещё растёт быстрее, чем за рубежом.
  • По оценке «Союзмультфильма», которую приводят «Ведомости», российский анимационный рынок в 2019 году вырос на 18,7% и составил 12,9 млрд рублей. При этом 48% пришлось на долю российских мультфильмов. Оценки за 2020 год пока нет.

#новость #газпроммедиа

883 просмотров
16 16 комментариев
3
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16 комментариев
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Vladislav Stan

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Дракоша Тоша будет учить крепостных детей покорности или Скайрим, который мы заслужили )

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Дмитрий Евсеев

Vladislav
3

Лол, пропаганда с другой стороны постучала. У людей мозги промыты этими лозунгами, повторят друг за другом одни и те же фразы.

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Иван Иванович

Дмитрий
2

тут, казалось бы даже безобидная новость про мультфильмы превращается в политическую повестку.
Я как прочитал, сразу в голове:
дракоша Тоша, дракоша Тоша, дракоша Тоша и его друзья. Тоша, Тоша хороший...:)

Ответить

Ilya Ilchenko

Vladislav
0

Деньги некуда девать.

Ответить

Vladislav Stan

Ilya
1

Еще один срок правления бункерного дедушки и Африка обойдет Рашу по уровню жизни

Ответить

Юлия

1

Название вообще не впечатляет, у Газпрома такое влияние и столько денег, не могли ничего лучше второсортного мультфильма придумать?

Ответить

Михаил Б

1

Так, стоп! Почему что-то купил не Сбербанк?

Ответить

Raimond Vladimirov

1

«Дракоша Тоша качает газ» - название для мультика :)

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Азамат Бадзоев

–2

Отличный проект, круто что в России такие есть. Нужно этим гордиться!

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Louis Cyphre

Азамат
3

Поздравляю с регистрацией.

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ivan krapivin

–2

Теперь это будет не «Дракоша Тоша», а Антон Германович Силуанов, Министр Финансов Российской Федерации

Ответить

Ответный чувак

–2

газпром молодец нужно развивать 

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Алина Зиннатулина

–1

Мне кажется, это прям отличная новость для индустрии!! 

Ответить

Louis Cyphre

Алина
1

И тебя поздравляю с регистрацией.

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Анар FS

0

Дракоша Тоша и его друзья ©

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Дима Колпаков

0

Дракоша моего детства

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