«Газпром-медиа» стал основным владельцем студии-создателя мультсериала «Дракоша Тоша» для выхода на рынок анимации Статьи редакции
С помощью «Тойрой медиа» холдинг планирует развивать производство детского и семейного контента для себя и других участников рынка
- Дочерняя компания холдинга ООО «ГПМ КИТ» получила эксклюзивные права на анимационные проекты, над которыми уже работает команда «Тойрой медиа», в том числе на анимационный бренд «Дракоша Тоша», пишут «Ведомости». Речь идет о правах на концепцию, персонажей и сценарии новых проектов, за исключением прав на книги.
- Теперь 70% студии принадлежат ООО «ГПМ КИТ», 29% — ООО «СК формула», еще 1% — ООО «Тойрой медиа».
- Сумму сделки стороны не раскрывают. До этого основным проектом «Газпром-медиа» для детской аудитории была радиостанция «Детское радио». Теперь компания планирует развивать производство детского и семейного контента.
- «Сделка усилит наши позиции в создании анимационного медиапродукта для детей, эта ниша у нас не была представлена собственными творческими ресурсами», — цитирует издание генерального директора холдинга Александра Жарова.
- Предправления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева связывает приход крупного бизнеса в анимацию с тем, что дошкольная анимация — самый популярный сегмент рынка вне зависимости от техник создания контента, а в России он ещё растёт быстрее, чем за рубежом.
- По оценке «Союзмультфильма», которую приводят «Ведомости», российский анимационный рынок в 2019 году вырос на 18,7% и составил 12,9 млрд рублей. При этом 48% пришлось на долю российских мультфильмов. Оценки за 2020 год пока нет.
Дракоша Тоша будет учить крепостных детей покорности или Скайрим, который мы заслужили )
Лол, пропаганда с другой стороны постучала. У людей мозги промыты этими лозунгами, повторят друг за другом одни и те же фразы.
тут, казалось бы даже безобидная новость про мультфильмы превращается в политическую повестку.
Я как прочитал, сразу в голове:
дракоша Тоша, дракоша Тоша, дракоша Тоша и его друзья. Тоша, Тоша хороший...:)
Деньги некуда девать.
Еще один срок правления бункерного дедушки и Африка обойдет Рашу по уровню жизни
Название вообще не впечатляет, у Газпрома такое влияние и столько денег, не могли ничего лучше второсортного мультфильма придумать?
Отличный проект, круто что в России такие есть. Нужно этим гордиться!
Теперь это будет не «Дракоша Тоша», а Антон Германович Силуанов, Министр Финансов Российской Федерации
Мне кажется, это прям отличная новость для индустрии!!
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