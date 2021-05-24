Студия «Техника речи» будет издателем и владельцем почти всех подкастов издания.

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Студия будет издателем и владельцем практически всех подкастов, которые выходили на «Медузе» — кроме шоу «Что случилось» и «Текст недели», англоязычного подкаста The Naked Pravda, а также шоу «Сперва роди».

Подкаст «Сперва роди» купила студия «Либо/Либо», основанная бывшими журналистами «Медузы», — состав ведущих не изменится, а подписки слушателей сохранятся. Сумма сделки не раскрывается. Остальные подкасты останутся с изданием.

Передача подкастов «Технике речи» займёт некоторое время. Для слушателей ничего не изменится — все подписки должны сохраниться. Управлением студией займётся Александр Садиков вместе с Анной Чесовой.

Как отметили в издании, отделение позволит «Медузе» «заметно уменьшить бюджет».

Студия входит в состав рекламного агентства «Продано!» и зарабатывает деньги с помощью рекламы, пишет «Медуза». Издание отмечает, что «оставаясь с "иностранным агентом", студия не может зарабатывать, зато без него — вполне».