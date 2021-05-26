Банк стал одним из крупнейших акционеров сервиса.

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Привлечённые средства пойдут на покупку и производство контента, развитие технологической платформы и маркетинг, рассказали vc.ru в ВТБ. Условия сделки стороны не раскрывают, «ВТБ Капитал» возглавил раунд.

В раунде также участвовали фонды Flashpoint Venture Capital, Baring Vostok и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) c партнёрами. Среди новых инвесторов также Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова и Millhouse Романа Абрамовича.

По словам источника «Коммерсанта», знакомого с условиями сделки, вместе они инвестировали около 30% суммы раунда, а большую часть — новые инвесторы.

В «ВТБ Капитале» уточнили, что в совет директоров компании войдет руководитель бизнеса прямых инвестиций Тимофей Демченко.

В РФПИ подтвердили vc.ru участие в раунде. В Baring Vostok подтвердили участие в раунде «Ъ», в Invest AG отказались от комментариев, связаться с представителем Flashpoint изданию не удалось, в Millhouse не ответили на запрос.

Участие «ВТБ Капитала» в раунде ivi говорит «о прицеле на IPO», приводит «Ъ» мнение аналитика «Райффайзенбанка» Сергея Либина. «Онлайн-видео — более чем горячая тема, но там высокая конкуренция, и нельзя сказать однозначно, что инвестиция окупится, если не будет IPO», — считает он.