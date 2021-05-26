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Nazigul Jusupova

Онлайн-кинотеатр ivi привлёк $250 млн от «ВТБ Капитала», компании Романа Абрамовича и других Статьи редакции

Банк стал одним из крупнейших акционеров сервиса.

15 15 комментариев
Форум
1265 просмотров

Привлечённые средства пойдут на покупку и производство контента, развитие технологической платформы и маркетинг, рассказали vc.ru в ВТБ. Условия сделки стороны не раскрывают, «ВТБ Капитал» возглавил раунд.

В раунде также участвовали фонды Flashpoint Venture Capital, Baring Vostok и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) c партнёрами. Среди новых инвесторов также Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова и Millhouse Романа Абрамовича.

По словам источника «Коммерсанта», знакомого с условиями сделки, вместе они инвестировали около 30% суммы раунда, а большую часть — новые инвесторы.

В «ВТБ Капитале» уточнили, что в совет директоров компании войдет руководитель бизнеса прямых инвестиций Тимофей Демченко.

В РФПИ подтвердили vc.ru участие в раунде. В Baring Vostok подтвердили участие в раунде «Ъ», в Invest AG отказались от комментариев, связаться с представителем Flashpoint изданию не удалось, в Millhouse не ответили на запрос.

Участие «ВТБ Капитала» в раунде ivi говорит «о прицеле на IPO», приводит «Ъ» мнение аналитика «Райффайзенбанка» Сергея Либина. «Онлайн-видео — более чем горячая тема, но там высокая конкуренция, и нельзя сказать однозначно, что инвестиция окупится, если не будет IPO», — считает он.

В 2020 году видеосервис начал готовиться к IPO и осенью подал конфиденциальную заявку на биржу Nasdaq, говорили источники РБК. Но после внесения в Госдуму законопроекта об ограничении доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах ivi отложил IPO на неопределенный срок, писал Forbes.

#ivi #новость

15 15 комментариев
2
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15 комментариев
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Футбольный торшер

8

у Втб денег куры не клюют . гуляй дискотека . бабло казённое

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Семен Богданов

3

То есть на иви теперь будет что-то кроме фильмов про Дукалиса?

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Андрей Гуртовой

Семен
2

Дукалис 2 выпустят и разбегутся )

Ответить

MyTxtWebPage

Андрей
2

Убрал минус! Случайно поставил

Ответить

Андрей Гуртовой

MyTxtWe…
2

Сперва ты!)

Ответить

MyTxtWebPage

Андрей
1

Спасибо

Ответить

MyTxtWebPage

2

Распродажа на IPO, на IPO, только на IPO. Распродажа на IPO, только на IPO!

Ответить

MyTxtWebPage

1

Пошел вслед за Сбером: Магнит, Дикси, Первый канал, ivi, ВТБ мобайл, Банк Возрождение

Ответить

Сергей Шурупов

1

Прикольно, что у втб прицел не на развивающийся продукт или стартап. А на Ipo =) типа, лёгких денег пытаются хапнуть.

Ответить

Александр Казанский

Сергей
0

У других как то по другому?

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Сергей Шурупов

Александр
0

Многие так делают, не спорю. Просто сама платформа так себе.

Ответить

Первичный меч

–1

Не знаю почему, но слово 'привлёк' у меня все равно ассоциируется с СК или полицией

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Alexey Ivanov

0

ivi убыточный?

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ilia

0

Саме забавное - что основные игроки рынка (Кинопоиск, IVI) при своих возможностях когда делают свои проекты, то выходит сплошь какая-то *ерня. Okko вот еще своего не делал... Годно и не "разок" разве что у START выходит, который, наверное, "самый маленький"...

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Andrey Andreev

ilia
0

А Премьер? Самая годнота у них вроде.

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