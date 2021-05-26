Онлайн-кинотеатр ivi привлёк $250 млн от «ВТБ Капитала», компании Романа Абрамовича и других Статьи редакции
Банк стал одним из крупнейших акционеров сервиса.
Привлечённые средства пойдут на покупку и производство контента, развитие технологической платформы и маркетинг, рассказали vc.ru в ВТБ. Условия сделки стороны не раскрывают, «ВТБ Капитал» возглавил раунд.
В раунде также участвовали фонды Flashpoint Venture Capital, Baring Vostok и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) c партнёрами. Среди новых инвесторов также Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова и Millhouse Романа Абрамовича.
По словам источника «Коммерсанта», знакомого с условиями сделки, вместе они инвестировали около 30% суммы раунда, а большую часть — новые инвесторы.
В «ВТБ Капитале» уточнили, что в совет директоров компании войдет руководитель бизнеса прямых инвестиций Тимофей Демченко.
В РФПИ подтвердили vc.ru участие в раунде. В Baring Vostok подтвердили участие в раунде «Ъ», в Invest AG отказались от комментариев, связаться с представителем Flashpoint изданию не удалось, в Millhouse не ответили на запрос.
Участие «ВТБ Капитала» в раунде ivi говорит «о прицеле на IPO», приводит «Ъ» мнение аналитика «Райффайзенбанка» Сергея Либина. «Онлайн-видео — более чем горячая тема, но там высокая конкуренция, и нельзя сказать однозначно, что инвестиция окупится, если не будет IPO», — считает он.
В 2020 году видеосервис начал готовиться к IPO и осенью подал конфиденциальную заявку на биржу Nasdaq, говорили источники РБК. Но после внесения в Госдуму законопроекта об ограничении доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах ivi отложил IPO на неопределенный срок, писал Forbes.
То есть на иви теперь будет что-то кроме фильмов про Дукалиса?
Дукалис 2 выпустят и разбегутся )
Убрал минус! Случайно поставил
Пошел вслед за Сбером: Магнит, Дикси, Первый канал, ivi, ВТБ мобайл, Банк Возрождение
Прикольно, что у втб прицел не на развивающийся продукт или стартап. А на Ipo =) типа, лёгких денег пытаются хапнуть.
У других как то по другому?
Саме забавное - что основные игроки рынка (Кинопоиск, IVI) при своих возможностях когда делают свои проекты, то выходит сплошь какая-то *ерня. Okko вот еще своего не делал... Годно и не "разок" разве что у START выходит, который, наверное, "самый маленький"...
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