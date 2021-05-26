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DTF

Netflix заказал первый оригинальный российский сериал — это современная адаптация «Анны Карениной» Статьи редакции

Сериал выйдет под названием «АННА К», а главную роль сыграет Светлана Ходченкова.

Первый российский Original-проект от Netflix анонсировали в пресс-релизе.

  • Сериал выйдет под названием «АННА К» — главную роль в нём сыграет Светлана Ходченкова («Благословите женщину»).
  • Производством займётся студия 1-2-3 Production, работавшая над сериалом «Эпидемия», а также помогавшая с трилогией «Гоголь».
  • Сценаристами выступили Роман Кантор («Серебряные коньки») и Мария Микулина («Тонкие материи»), а режиссёрами — Валерий Федорович («Перевал Дятлова»), Евгений Никишов («Перевал Дятлова»), Наташа Меркулова («Колл-центр») и Алексей Чупов («Колл-центр»).
  • Создатели называют сериал «АННА К» современной интерпретацией романа Льва Толстого, действия которой развернутся в России 21 века, где «светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским, наследником алюминиевой империи».
  • Съёмки сериала пройдут как в Санкт-Петербурге, так и в Москве, а релиз состоится одновременно по всему миру.

Точная дата выхода «АННА К» пока неизвестна.

Светлана Ходченкова

#новость #netflix

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