MGM несколько месяцев искала покупателя.

Amazon поможет «сохранить наследие MGM и каталог фильмов» и предоставит клиентам более широкий доступ к существующим работам, сообщает Variety со ссылкой на компанию.

Сделка с MGM — второе по величине приобретение Amazon после покупки Whole Foods за $13,7 млрд в 2017 году.

«Компании, которые до этого покупали акции MGM, были шокированы по поводу цены. Они считали, что студия стоит от $5 млрд до $6 млрд с учетом некоторого долга», — отмечает издание.

Metro-Goldwyn-Mayer владеет франшизами «Розовая пантера», «Рокки» и «007». И, по мнению автора статьи Variety, Amazon «изо всех сил будет пытаться получить согласие на любые действия к дебюту следующего фильма о Бонде на своем потоковом сервисе Amazon Prime».

В декабре 2020 года The Wall Street Journal и другие издания писали, что MGM ищет покупателя. Студия оказалась в безвыходной ситуации, так как у неё нет стримингового сервиса, который помог бы сократить убытки во время пандемии.

18 мая The Information и Variety писали, что за счёт приобретения Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Amazon может усилить свою студию Amazon Studios и сервисы Prime Video и IMDB.

Metro-Goldwyn-Mayer — одна из старейших американских киностудий. Она владеет франшизой о Джеймсе Бонде, «Робокопом», серией «Крид» и «Хоббитом», а также шоу «Викинги», «Фарго» и «Рассказ служанки».