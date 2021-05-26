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Nazigul Jusupova

Amazon купил кинокомпанию MGM за $8,45 млрд — ей принадлежит франшиза о Бонде Статьи редакции

MGM несколько месяцев искала покупателя.

Amazon поможет «сохранить наследие MGM и каталог фильмов» и предоставит клиентам более широкий доступ к существующим работам, сообщает Variety со ссылкой на компанию.

Сделка с MGM — второе по величине приобретение Amazon после покупки Whole Foods за $13,7 млрд в 2017 году.

«Компании, которые до этого покупали акции MGM, были шокированы по поводу цены. Они считали, что студия стоит от $5 млрд до $6 млрд с учетом некоторого долга», — отмечает издание.

Metro-Goldwyn-Mayer владеет франшизами «Розовая пантера», «Рокки» и «007». И, по мнению автора статьи Variety, Amazon «изо всех сил будет пытаться получить согласие на любые действия к дебюту следующего фильма о Бонде на своем потоковом сервисе Amazon Prime».

  • В декабре 2020 года The Wall Street Journal и другие издания писали, что MGM ищет покупателя. Студия оказалась в безвыходной ситуации, так как у неё нет стримингового сервиса, который помог бы сократить убытки во время пандемии.
  • 18 мая The Information и Variety писали, что за счёт приобретения Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Amazon может усилить свою студию Amazon Studios и сервисы Prime Video и IMDB.
  • Metro-Goldwyn-Mayer — одна из старейших американских киностудий. Она владеет франшизой о Джеймсе Бонде, «Робокопом», серией «Крид» и «Хоббитом», а также шоу «Викинги», «Фарго» и «Рассказ служанки».

#новости #amazon

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7 комментариев
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One Geek

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Джеф "Бонд" Безос. Приятно, когда детские мечты становятся реальностью.

В детстве, маленький Джеффри мечтал стать спцагентом, но ему не повезло и он стал миллиардером. Но всё-таки мечта исполнилась :)))

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Raimond Vladimirov

4

Теперь Джеймс Бонд будет ездить на беспилотнике от Амазона :)

Ответить

Семен Богданов

1

Это тот самый орущий тигр из детства?

Ответить

Alex Kuz

Семен
1

Лев

Ответить

Алина Игоревна

0

Посмотрим, что теперь будет (и как) выпускать кинокомпания.

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Полтора года уже ждут люди последнюю серию о Бонде. И судя по всему, еще полгода ждать кинорелиз. Амазон вряд ли раньше онлайн выпустит, даже получив права

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Илья Шишкунов

0

Амазон сейчас единственные, чьи кинопроекты хочется смотреть 

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