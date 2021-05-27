Это последний раунд инвестиций перед IPO, говорит источник.

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25 мая онлайн-кинотеатр привлёк $250 млн от «ВТБ Капитала», Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова и Millhouse Романа Абрамовича и других. Банк стал одним из крупнейших акционеров сервиса. Стороны не раскрывали информацию об оценке.

Источник Forbes, знакомый с условиями, сообщил, что о сделке договорились и закрыли ее за два месяца. По его словам, в ходе нового раунда компанию оценили чуть меньше чем в $1 млрд, что в два раза больше, чем в 2019 году, когда онлайн-кинотеатр привлёк $40 млн от консорциума инвесторов.

Это последний раунд инвестиций ivi перед выходом на IPO, пишет Forbes, ссылаясь на источника, знакомого с условиями сделки.

В 2020 году видеосервис начал готовиться к IPO и осенью подал конфиденциальную заявку на биржу Nasdaq, говорили источники РБК. Но после внесения в Госдуму законопроекта об ограничении доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах ivi отложил IPO на неопределенный срок, писал Forbes.

«Мы довольно быстро привлекли от инвесторов такую же сумму инвестиций, как если бы делали IPO», — рассказал основатель и генеральный партнер RTP Global Леонид Богуславский.

По его словам, основные акционеры не продали свои акции, хотя имели такую возможность. Он добавил, что в будущем не исключает выход ivi на публичный рынок. Основатель и гендиректор ivi Олег Туманов тоже заявил Forbes, что не исключает планы компании выйти на IPO.

Константин Асатуров из УК «Система Капитал» считает, что IPO все еще актуально для ivi, но привлечённые средства в размере $250 млн позволяют отсрочить это событие. По его словам, текущие акционеры рассчитывают, что собственный контент позволит сохранить за онлайн-кинотеатром его рыночную долю (по данным TelecomDaily, доля по объему выручки ivi упала в 2020 году с 25% до 22,5%) и создаст более позитивный и выигрышный фон к моменту публичного размещения.