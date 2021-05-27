Инвесторы оценили онлайн-кинотеатр ivi в последнем раунде инвестиций в сумму около $1 млрд — Forbes Статьи редакции
Это последний раунд инвестиций перед IPO, говорит источник.
25 мая онлайн-кинотеатр привлёк $250 млн от «ВТБ Капитала», Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова и Millhouse Романа Абрамовича и других. Банк стал одним из крупнейших акционеров сервиса. Стороны не раскрывали информацию об оценке.
Источник Forbes, знакомый с условиями, сообщил, что о сделке договорились и закрыли ее за два месяца. По его словам, в ходе нового раунда компанию оценили чуть меньше чем в $1 млрд, что в два раза больше, чем в 2019 году, когда онлайн-кинотеатр привлёк $40 млн от консорциума инвесторов.
Это последний раунд инвестиций ivi перед выходом на IPO, пишет Forbes, ссылаясь на источника, знакомого с условиями сделки.
В 2020 году видеосервис начал готовиться к IPO и осенью подал конфиденциальную заявку на биржу Nasdaq, говорили источники РБК. Но после внесения в Госдуму законопроекта об ограничении доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах ivi отложил IPO на неопределенный срок, писал Forbes.
«Мы довольно быстро привлекли от инвесторов такую же сумму инвестиций, как если бы делали IPO», — рассказал основатель и генеральный партнер RTP Global Леонид Богуславский.
По его словам, основные акционеры не продали свои акции, хотя имели такую возможность. Он добавил, что в будущем не исключает выход ivi на публичный рынок. Основатель и гендиректор ivi Олег Туманов тоже заявил Forbes, что не исключает планы компании выйти на IPO.
Константин Асатуров из УК «Система Капитал» считает, что IPO все еще актуально для ivi, но привлечённые средства в размере $250 млн позволяют отсрочить это событие. По его словам, текущие акционеры рассчитывают, что собственный контент позволит сохранить за онлайн-кинотеатром его рыночную долю (по данным TelecomDaily, доля по объему выручки ivi упала в 2020 году с 25% до 22,5%) и создаст более позитивный и выигрышный фон к моменту публичного размещения.
По словам источника, знакомого с условиями сделки, ВТБ выступает в сделке как финансовый инвестор: «Их задача заработать». Кроме того, ВТБ, Millhouse и Invest AG активно смотрят на сектора новой экономики, отметил он, как и другие.
Для ivi приход на рынок больших экосистем большой минус, поэтому на мой взгляд доля рынка будет только падать.
Яндекс с Кинопоиском, Сбер с Окко будут перетягивать пользователей за счет обилия других сервисов.
Всякие телеком операторы (Ростелек с Wink, МТС/МегаФон/Билайн) будут держать свою часть рынка за счет комплексных предложений интернет+ТВ.
А Netflix за счет глобального оригинального контента займет большую долю.
На мой взгляд выход для ivi, megogo и пр. лишь в продаже
Ну все же есть и другие возможные сценарии: объединение - ivi и megogo между собой и/или с START / Амедиатекой и/или с региональными провайдерами (а есть крупные) и/или с тем же МТС или Билайном, у которого что проекты музыкальные, что про видео - стыдоба какая-то; после объединения с кем-то - выпуск нормальных проектов; Netflix тоже могут наши законодатели поднавредить так что тому придется просто давать свои сериалы кому-то "100% российскому"...
Но да, следует ждать только укрупнения на рынке.
У нас что появился план по единорогам в стране?
Дане иви реально топ за свои деньги. Единственный в России сервис онлайн кино, который взлетел.
Могу ошибаться, но на мой взгляд он взлетел потому, что:
1. На момент, когда он активно развивался, не было достойных конкурентов в РФ. Окко и прочие? Фигня, особенно окко, который прикормил всех бесплатными промокодами и платить за него многим не хочется. Не говоря уже про юзабилити, контент и прочее. На их фоне IVI действительно отлично смотрелся.
2. Вытекающее из первого - довольно дружелюбный и быстрый интерфейс, более менее адекватный сервис, контент +/-, но, как и у всех, за многое нужно платить, помимо подписки.
Но в итоге получилось что (на мой взгляд):
1. Подобных онлайн-кинотеатров стало ещё больше, контент +/- одинаковый, кроме "эксклюзивов" типа Амедиатеки. Мини-онлайн-кинотеатры есть даже у операторов связи, при чем могут входить в тариф. В общем IVI хоть и "крупняк", но сейчас он "один из".
2. Активно набирает обороты КинопоискHD, который входит в подписку Плюс, что получается довольно выгодно. Да, контента у иви возможно больше, но вопрос качества.
В общем, платил когда-то за IVI, сейчас не вижу смысла, только если купить с 50% скидкой за баллы где-нибудь в Мвидео, и то, просто "чтобы было".
Более половины его посетителей смотрят там только бесплатные фильмы, да ещё и с блокировшиками рекламы.
Вообще не понимаю смысла платить за то дно, что сейчас выпускают, это просто неуважение к себе в первую очередь.
Только рублем можно ударить по всему этому.
Так не все платят за новые фильмы, многие платят что бы смотреть старые без рекламы и с нормальной скоростью загрузки.
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