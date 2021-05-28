Сервис подкастов SoundStream в суде потребовал от «Газпром-медиа» компенсацию затрат на подготовку несостоявшейся сделки Статьи редакции
Он потратился на модернизацию платформы перед продажей своих активов «ГПМ радио», но сделка так и не состоялась, утверждают в SoundStream.
- По словам основного акционера компании ООО «Русские медиа», которой принадлежит платформа SoundStream, Дмитрия Марова, «ГПМ радио» не исполнила обязывающее соглашение, подписанное в ноябре 2019 года, пишут «Ведомости».
- Соглашение было частью сделки по продаже «Газпром-медиа» активов компании – подкаст-платформы SoundStream, на которой собрано более 300 000 подкастов, хостинга PodFM и подкаст-студии. В течение месяца стороны должны были подписать договоры, оформляющие сделку.
- По договору «Русские медиа» за свой счет должна была улучшить хостинг и увеличить число подкастов, а издержки должны были компенсировать первым платежом по сделке с «ГПМ радио». Для этого Маров как частное лицо предоставил «Русским медиа» в заем «около 11 млн рублей».
- Подписание документов о сроках оплаты намечалось на декабрь 2019 года, но этого не произошло. По словам Марова, в «ГПМ радио» объясняли новогодними праздниками, сменой руководства, а с началом пандемии компания перестала отвечать на вопросы о сделке.
- Маров не сообщил, во сколько «ГПМ радио» оценило «Русские медиа». Но, по словам собеседника издания, знакомого с ходом этих переговоров, 50% доли «Русских медиа» оценили примерно в 150 млн рублей. В «Газпром-медиа» отказались комментировать иск «Русских медиа».
- По данным Дмитрия Марова, ежемесячная аудитория подкастов и сервисов SoundStream — около 200 000 уникальных пользователей. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2020 году выручка «Русских медиа» составляла 4,4 млн (5,3 млн по собственным данным компании), а чистый убыток – почти 22 млн рублей.
Однажды мы вели сделку по созданию сайта для среднего ресторанного холдинга. Сделка шла месяц за месяцем, и стоимость работ тоже росла.
Когда ген-дир компании спросил на очередной встрече, почему стоимость в КП растёт.
Мой директор ответил: потому что вы любите тратить наше время на рассуждения.
Чем всё закончилось?
Сейчас ГазПромМедиа отпишется примерно со следующим текстом:
Привет Nazigul. Я из команды Газ Пром Медиа. Пришлите мне в личные сообщения номер вашей заявки, мы обязательно разберёмся с произошедшим.
Всего хорошего вам и отличного настроения.
😂
в 2020 году выручка «Русских медиа» составляла 4,4 млн (5,3 млн по собственным данным компании), а чистый убыток – почти 22 млн рублей.
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