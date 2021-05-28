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Евгения Евсеева

Reuters отложило введение платной подписки на материалы из-за спора с Refinitiv Статьи редакции

Издание планировало ввести подписку за $34,99 в месяц.

  • Reuters занимается урегулированием спора с Refinitiv — поставщиком финансовой информации для издания. Он выступил против введения платного доступа, так как это «принесёт финансовые потери».
  • Как писал Market Watch, платный доступ к материалам нарушает условия соглашения о продаже. В 2018 году Blackstone Group выкупил контрольную долю Refinitiv у владельца Reuters, а затем продал компанию оператору Лондонской фондовой биржи.
  • По контракту Reuters получает от Refinitiv годовые выплаты не менее $336 млн до 2048 года за предоставление новостей.
  • При этом Reuters отметил, что «всё ещё планирует превратить издание в платный подписной сервис».
  • Reuters планировал ввести подписку за $34,99 в месяц (около 2,5 тысячи рублей) с 1 июня. Сайт позволил бы бесплатно смотреть пять материалов, а затем потребовал регистрацию.

#новость #reuters

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Леонид Белоус

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35 баксов?

Они в своём уме? Тебе не просто промывают мозги, ты еще за это и платишь?

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