Медиа
Лиана Липанова

Apple перенесла запуск платных подписок на подкасты на июнь Статьи редакции

До этого компания планировала запустить подписки в мае.

  • Apple рассказала о переносе даты запуска подписок в приложении Podcasts в письме для подкастеров, сообщает 9to5Mac со ссылкой на письмо.
  • Компания объяснила перенос тем, что хочет «обеспечить наилучший опыт для авторов и слушателей».
  • Подкастеры смогут сами устанавливать цены и предоставлять за них разные привилегии. Apple будет брать 30% комиссии в первый год, а затем — 15%.
Apple анонсировала подписку на подкасты в мае…
Она запустится в более чем 170 странах.
vc.ru

#новость #apple

348 просмотров
7 7 комментариев
2
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 7, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 252276, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 30 May 2021 13:18:03 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Вася Пражкин

2

Так июнь через 2 дня, стоило ли беспокоить достопочтенных экспертов VC из-за таких мелочей?

Ответить

Комментарий удален

Владимир Линов

mohon
1

Тут нужен уже не @Инспектор, а @Палач

Ответить

Antispam Vcru

Владимир
0

Теперь можете звать меня!

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Evgeny Klyuchnikov

0

Когда «Давай уже после майских» затянулось.

Ответить

Louis Cyphre

0
Ответить

Комментарий удален

Antispam Vcru

sohel
0

Опять спам!! Мошеннические ссылки!!

Ответить

Antispam Vcru

sohel
0

 
Спасибо!

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Repina branding
Подписан
Отписаться
Тренды в дизайне логотипов 2021. Свежий репорт от LogoLounge
Каждый год LogoLounge делает прогноз, что будет актуально в разработке логотипов, основываясь на реальных работах дизай…
19
Digital IP
Подписан
Отписаться
От блокчейна до суда: десять способов защитить интеллектуальную собственность
Базовые инструменты, чтобы снизить риски, возникающие в творческой и предпринимательской деятельности.
2
TikTok
Подписан
Отписаться
#БрендыВТренде: TikTok предложит пользователям сделать рекламу для брендов
TikTok for Business предлагает бизнесу возможность коммуницировать с аудиторией на одном языке. Пользователи TikTok тво…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
No Name
за день
Их "бренд" стал нарицательным в мире говна. Никто здравомыслящий не будет вести дел с человеком, который прошел БМ
Умер российский инфобизнесмен Андрей Парабеллум
Артем Голендберг
за неделю
Наоборот, желаю им побыстрее избавится от Лукашенко и его гопников в погонах
Авиакомпании Европы стали перенаправлять полёты над Белоруссией после вынужденной посадки самолёта с экс-главредом Nexta
Комментарии

Anna Tregubkina

Мошенник заказал кредитную…

Game Topia

iBolit - приложение для помощи…

Светлана Завацкая

Объём транзакций в «Гидре…

Koxae Sun

Мошенник заказал кредитную…

Против Спама

Умер российский инфобизнесмен…

Светлана Завацкая

Инвесторы оценили соцсеть с…

Против Спама

Умер российский инфобизнесмен…

Александр Якунин

Мошенник заказал кредитную…

Game Topia

iBolit - приложение для помощи…

Светлана Завацкая

Кирк Керкорян: жизнь как игра

Game Topia

iBolit - приложение для помощи…

Sergey Makhalov

Тренды в дизайне логотипов…

Руслан Ніколаєнко

Умер российский инфобизнесмен…

Artemida Svet

No сomment

Светлана Завацкая

Кирк Керкорян: жизнь как игра

shtir

«Альфа-банк» взимает комиссии…

Nataliya Mushkaryova

Умер российский инфобизнесмен…

Anna Petrova

Обошёл Белла, телефонизировал…
null