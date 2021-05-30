Apple перенесла запуск платных подписок на подкасты на июнь Статьи редакции
До этого компания планировала запустить подписки в мае.
- Apple рассказала о переносе даты запуска подписок в приложении Podcasts в письме для подкастеров, сообщает 9to5Mac со ссылкой на письмо.
- Компания объяснила перенос тем, что хочет «обеспечить наилучший опыт для авторов и слушателей».
- Подкастеры смогут сами устанавливать цены и предоставлять за них разные привилегии. Apple будет брать 30% комиссии в первый год, а затем — 15%.
348 просмотров
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 7, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 252276, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 30 May 2021 13:18:03 +0300", "is_special": false }
0
7 комментариев
Написать комментарий...
2
Так июнь через 2 дня, стоило ли беспокоить достопочтенных экспертов VC из-за таких мелочей?
Ответить
Комментарий удален
1
Тут нужен уже не @Инспектор, а @Палач
Ответить
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Блоги компаний
Тренды в дизайне логотипов 2021. Свежий репорт от LogoLounge
От блокчейна до суда: десять способов защитить интеллектуальную собственность
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Комментарии
Мошенник заказал кредитную…
iBolit - приложение для помощи…
Объём транзакций в «Гидре…
Мошенник заказал кредитную…
Умер российский инфобизнесмен…
Инвесторы оценили соцсеть с…
Умер российский инфобизнесмен…
Мошенник заказал кредитную…
iBolit - приложение для помощи…
Кирк Керкорян: жизнь как игра
iBolit - приложение для помощи…
Тренды в дизайне логотипов…
Умер российский инфобизнесмен…
No сomment
Кирк Керкорян: жизнь как игра
«Альфа-банк» взимает комиссии…
Умер российский инфобизнесмен…