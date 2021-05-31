Издание Newsru.com объявило о закрытии после более 20 лет работы Статьи редакции
После 2014 года издание покинули крупные рекламодатели, а в 2021 году стали опасаться сотрудничать и другие.
Одно из старейших изданий рунета Newsru.com объявило о своём закрытии. Согласно заявлению на сайте, издание перестаёт работать «по экономическим причинам и из-за политической ситуации в России».
Издание отметило, что крупные рекламодатели перестали сотрудничать с Newsru.com ещё в 2014 году, так как «картина дня сайта отличается от государственных ресурсов». В 2021 году «начали особенно опасаться» сотрудничать с изданием и остальные рекламодатели.
Израильская редакция Newsru.com, основанная в 2005 году, продолжит работу.
- Newsru.com основан в 2000 году под названием NTV.ru, первоначально он был сайтом телеканала НТВ. В 2001 году НТВ вошёл в состав «Газпром медиа», а сайт стал работать как самостоятельное издание. В 2002 году сменил своё название.
- Newsru.com освещало события в России и мире. Как пишет «Коммерсантъ», в последний месяц работы сайт посетило 3 млн человек.
Чет как-то даже грустно. Складывается впечатление, что рушится всё как песочный замок.
Журналистика настоящая кончилась уже давно.
На самом сложилась достаточно забавная ситуация. Администрация президента за последние 5 лет активно потрошило оставшиеся сильные издания. Из-за этого от туда свалили хорошие журналисты и т.д., которые начали открывать свои проекты. Последние начали выстреливать и пришлось срочно вешать на них ярлык "иностранный агент".
Ещё есть. Но в целом ситуация беспросветного будущего, и такие вот новости это чувство усиливают.
Ситуация где? В стране? Или это из-за рефлексии на то, что всё закрывается? Меня куда больше волнует ситуация с сырьём и ценами на него. Касаемо журналистики - сейчас запрос идёт больше не клиповое мышление, то есть быстрая новость, передающая всю суть, а не материал на 5-10 листов.
Журналистика это часть песочного замка. Рушится не одна она.
А чего на это смотреть? Это секрет Полишинеля на деле. Надо диверсифицироваться.
Хотел вопрос задать: а она была когда-то? Еще и настоящая, всегда говорили в массы то что надо говорить.
ну еще нормальные сми остались, все-таки. а у Newsru шансов выжить после 14 года не то что было очень много
Они не инвестировали в развитие, сайт застыл в середине нулевых. Нужно выбирать - либо бизнес модель, либо информационная борьба.
Ты статью читал? Там про бизнес-модель все четко было написано, почему с ними не работаю рекламодатели, точнее это позиционированием обзывается
А ты комментарий читал? Позиционирование это и есть выбор : либо ты про позиционирование такое, что плевать на деньги, либо про такое позиционирование, которое позволяет минимально успешную бизнес модель практиковать.
У них рекламы нормальной с нулевых не было, они на дотации от Гусинского жили.
Хотя люди там отличные работали.
Это лишь их комментарий только и всего. Этот сайт у меня, например, всегда ассоциировался с какой-то кликбейтной помойкой из тизеров.
А может политически не удобен сайт, если рекламодатели не заходят, хотя трафика много (в последний месяц работы сайт посетило 3 млн человек)
Да ладно (((
Я его последние лет так 10 только и читаю...
Не читал данное издание, поэтому могу ошибаться. Но зато, мне периодически попадаются такие, которые пытаются выйти за пределы основных, или другими словами - классических, новостей. И дело в том, что они пытаются существующие проблемы пропустить через призму зависти и ненависти. К примеру, есть плохой виновник, возьми и расскажи с чем конкретно он не справляется. Так нет, они ещё в его карман лезут и рассказывают, как он в Италии отдыхает и что кушает. Какое это отношение к делу имеет? Или вот пару лет назад было - учитель в соцсетях выложила пляжную фото в купальнике... И что? Ей теперь из социума выпиливаться? Только из-за этого я считаю, что наше правительство поступает правильно. Мне вообще наш политический стиль нравится.
Где вы это увидели? Перечитал комментарий трижды.
UPD не туда ответил(
Может какие-то оппозиционные издания в таком подходе и можно упрекнуть, а вот NEWSru нет.
Очень даже можно. Лет десять-двадцать назад это было подчеркнуто нейтральное издание с хорошей новостной лентой. Но потом потихоньку скатились. Последние годы это была уже просто пропагандистская помойка с анальными цитатами либерасни из фейсбуга.
Надоело Гусинскому... Скоро Ходорковскому надоест и медуза закроется...
Ходорковский отказался финансировать Медузу. Но вы пишите еще
"А вы тоже рассказывайте"...
Ходорковский слишком токсичен для широких слоев российского общества. Поэтому, конечно, "отказался"... :)
Сомневаюсь, что их последние лет десять финансировал Гусинский.
А кому бы ещё в голову кормить по инерции застывший в нулевых проект? Разве он кому-то его продавал? :)
Печально, но справедливо.
newsru.com последние годы был кривым зеркалом.
Понятно, что пытались поднять денег на оппозиции.
Не вышло, поскольку оппозиция дутая, без реальных идей и соответственно, без реальной поддержки населения.
Ну одной информационной помойкой меньше...
Попадалось не мало примеров сильно ангажированных или фейковых статей у них
Из уважения к их былым заслугам я бы не стал называть их помойкой. Даже сейчас этот рксурс ангажированная и политизированно-однобокая, но все таки не помойка.
Последние годы это была уже просто пропагандистская помойка
Даже сейчас этот рксурс ангажированная и политизированно-однобокая, но все таки не помойка.
Вот у меня шиза. ;)
Но реально очень противоречивые чувства...
Самое прикольное в их сообщении это "объективную информационную картину дня".
В наше время ни одно СМИ не делает такое, также как и они. Объективность у каждого своя.
так как «картина дня сайта отличается от государственных ресурсов»
Лол, ага именно поэтому
А не потому что это какой-то неактуальный устаревший некачественный, по сегодняшним меркам, проект. И рекламодатели такие, ой какой хороший конверсионный проект с пиздатым трафиком и интересным контентом, как жаль но кровавый режим не дает нам покупать рекламу тут, столько прибыли теряем без нее
штош обновлять дизайн видимо не подумали?
А Медуза подумала.
Очень жаль :( Newsru и Rosbalt только их и читал
Комментарий удален
картина дна отличается от государственных ресурсов
А что там с политикой-то? Вроде про неё уже давно не пишут. Внутри страны. :)
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