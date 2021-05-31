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Медиа
Евгения Евсеева

Издание Newsru.com объявило о закрытии после более 20 лет работы Статьи редакции

После 2014 года издание покинули крупные рекламодатели, а в 2021 году стали опасаться сотрудничать и другие.

51 51 комментарий
Форум
3407 просмотров

Одно из старейших изданий рунета Newsru.com объявило о своём закрытии. Согласно заявлению на сайте, издание перестаёт работать «по экономическим причинам и из-за политической ситуации в России».

Издание отметило, что крупные рекламодатели перестали сотрудничать с Newsru.com ещё в 2014 году, так как «картина дня сайта отличается от государственных ресурсов». В 2021 году «начали особенно опасаться» сотрудничать с изданием и остальные рекламодатели.

С 1 августа 2000 года по 31 мая 2021 года мы каждый день старались предельно честно выполнять свои профессиональные обязанности, а именно — рассказывать, что важного происходит в стране и в мире, составлять объективную информационную картину дня.

Мы прощаемся с вами, но пока оставляем открытым весь архив, накопленный за 21 год работы. А это 1 млн 172 тысячи 931 новость (не включая эту).

Эта история событий XXI века крайне важна для понимания происходящего сегодня. Архив поможет не быть наивными и доверчивыми, поможет сопоставить факты и ответить на многие вопросы.

Newsru.com

Израильская редакция Newsru.com, основанная в 2005 году, продолжит работу.

  • Newsru.com основан в 2000 году под названием NTV.ru, первоначально он был сайтом телеканала НТВ. В 2001 году НТВ вошёл в состав «Газпром медиа», а сайт стал работать как самостоятельное издание. В 2002 году сменил своё название.
  • Newsru.com освещало события в России и мире. Как пишет «Коммерсантъ», в последний месяц работы сайт посетило 3 млн человек.

#новость #newsrucom

51 51 комментарий
20
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51 комментарий
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Алексей Кравцов

20

Чет как-то даже грустно. Складывается впечатление, что рушится всё как песочный замок.

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Sergei Timofeyev

Алексей
9

Журналистика настоящая кончилась уже давно.

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evilnw

Sergei
17

На самом сложилась достаточно забавная ситуация. Администрация президента за последние 5 лет активно потрошило оставшиеся сильные издания. Из-за этого от туда свалили хорошие журналисты и т.д., которые начали открывать свои проекты. Последние начали выстреливать и пришлось срочно вешать на них ярлык "иностранный агент".

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Алексей Кравцов

Sergei
7

Ещё есть. Но в целом ситуация беспросветного будущего, и такие вот новости это чувство усиливают. 

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Sergei Timofeyev

Алексей
0

Ситуация где? В стране? Или это из-за рефлексии на то, что всё закрывается? Меня куда больше волнует ситуация с сырьём и ценами на него. Касаемо журналистики - сейчас запрос идёт больше не клиповое мышление, то есть быстрая новость, передающая всю суть, а не материал на 5-10 листов.

Ответить

Алексей Кравцов

Sergei
6

Журналистика это часть песочного замка. Рушится не одна она.

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
0

А чего на это смотреть? Это секрет Полишинеля на деле. Надо диверсифицироваться. 

Ответить

Александр Антипов

Sergei
–1

Хотел вопрос задать: а она была когда-то? Еще и настоящая, всегда говорили в массы то что надо говорить.

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Виктор Табаков

Алексей
2

ну еще нормальные сми остались, все-таки. а у Newsru шансов выжить после 14 года не то что было очень много

Ответить

Александр Пересветов

12

Они не инвестировали в развитие, сайт застыл в середине нулевых. Нужно выбирать - либо бизнес модель, либо информационная борьба.

Ответить

Dennis Gooddeni

Александр
15

Ты статью читал? Там про бизнес-модель все четко было написано, почему с ними не работаю рекламодатели, точнее это позиционированием обзывается

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Александр Пересветов

Dennis
4

А ты комментарий читал? Позиционирование это и есть выбор : либо ты про позиционирование такое, что плевать на деньги, либо про такое позиционирование, которое позволяет минимально успешную бизнес модель практиковать.
У них рекламы нормальной с нулевых не было, они на дотации от Гусинского жили.
Хотя люди там отличные работали.

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Люц Шнайдер

Dennis
2

Это лишь их комментарий только и всего. Этот сайт у меня, например, всегда ассоциировался с какой-то кликбейтной помойкой из тизеров.

Ответить

Alex Cox

Dennis
0

Они деньги не особо старались зарабатывать. Конечно, таким СМИ крайне сложно жить, но обвинить государство в такой ситуации проще всего. 

Вот Медуза умела выжимать практически максимум, пока ей позволяли это. Каждый день рекламная интеграция была.

Ответить

Wera Ferat

Александр
0

А может политически не удобен сайт, если рекламодатели не заходят, хотя трафика много (в последний месяц работы сайт посетило 3 млн человек)

Ответить

Dennis Gooddeni

9

Да ладно (((
Я его последние лет так 10 только и читаю...

Ответить

Сергей Янзин

Dennis
9

Тоже в шоке. Читал ещё на мини-опере.

Ответить

Криминальный волк

Сергей
31

Как я себе представляю мини-опера

Ответить

Небольшой

Кримина…
3
Ответить

Криминальный

Небольш…
1

Это уже копчик

Ответить

Game Topia

–29

Не читал данное издание, поэтому могу ошибаться. Но зато, мне периодически попадаются такие, которые пытаются выйти за пределы основных, или другими словами - классических, новостей. И дело в том, что они пытаются существующие проблемы пропустить через призму зависти и ненависти. К примеру, есть плохой виновник, возьми и расскажи с чем конкретно он не справляется. Так нет, они ещё в его карман лезут и рассказывают, как он в Италии отдыхает и что кушает. Какое это отношение к делу имеет? Или вот пару лет назад было - учитель в соцсетях выложила пляжную фото в купальнике... И что? Ей теперь из социума выпиливаться? Только из-за этого я считаю, что наше правительство поступает правильно. Мне вообще наш политический стиль нравится. 

Ответить

subst

Game
34

Короткая версия комментария для тех, кому лень читать этот поток:

"я считаю, что наше правительство поступает правильно. Мне вообще наш политический стиль нравится."

Ответить

Андрей Деревянко

subst
0

Где вы это увидели? Перечитал комментарий трижды.
UPD не туда ответил(

Ответить

subst

Андрей
4

Видимо до конца ни разу не прочитали

Ответить

Silverjohn

subst
1

Забыл добавить в начале: "Не читал, но.."

Ответить

Game Topia

subst
–2

Ну да, как и в случае а роршахом, каждый видит свое..

Ответить

Михаил Соколов

Game
3

Может какие-то оппозиционные издания в таком подходе и можно упрекнуть, а вот NEWSru нет.

Ответить

Алексей Любимов

Михаил
–3

Очень даже можно. Лет десять-двадцать назад это было подчеркнуто нейтральное издание с хорошей новостной лентой. Но потом потихоньку скатились. Последние годы это была уже просто пропагандистская помойка с анальными цитатами либерасни из  фейсбуга.

Ответить

Game Topia

Михаил
–1

В самом начале же написал, что могу ошибаться. 

Ответить

Антон piter

2

Надоело Гусинскому... Скоро Ходорковскому надоест и медуза закроется...

Ответить

Карим Мусаев

Антон
8

Ходорковский отказался финансировать Медузу. Но вы пишите еще

Ответить

Антон piter

Карим
0

"А вы тоже рассказывайте"...
Ходорковский слишком токсичен для широких слоев российского общества. Поэтому, конечно, "отказался"... :)

Ответить

Женя Гагарин

Антон
6

как прост мир, в котором вы живёте. вот бы мне там пожить..

Ответить

Алексей Любимов

Антон
0

Сомневаюсь, что их последние лет десять финансировал Гусинский.

Ответить

Антон piter

Алексей
0

А кому бы ещё в голову кормить по инерции застывший в нулевых проект? Разве он кому-то его продавал? :)

Ответить

Алексей Любимов

–2

Печально, но справедливо.
newsru.com последние годы был кривым зеркалом.
Понятно, что пытались поднять денег на оппозиции.
Не вышло, поскольку оппозиция дутая, без реальных идей и соответственно, без реальной поддержки населения.

Ответить

Павел -

–5

Сдох Максим, и х** с ним.

Ответить

Alex D

0

Ну одной информационной помойкой меньше...
Попадалось не мало примеров сильно ангажированных или фейковых статей  у них

Ответить

Алексей Любимов

Alex
0

Из уважения к их былым заслугам я бы не стал называть их помойкой. Даже сейчас этот рксурс ангажированная и политизированно-однобокая, но все таки не помойка.

Ответить

Алексей Любимов

Алексей
0

Последние годы это была уже просто пропагандистская помойка

Даже сейчас этот рксурс ангажированная и политизированно-однобокая, но все таки не помойка.

Вот у меня шиза. ;)
Но реально очень противоречивые чувства...

Ответить

Олег Михалевич

4

Самое прикольное в их сообщении это "объективную информационную картину дня".
В наше время ни одно СМИ не делает такое, также как и они. Объективность у каждого своя.

Ответить

Дмитрий Евсеев

3

так как «картина дня сайта отличается от государственных ресурсов»

Лол, ага именно поэтому
А не потому что это какой-то неактуальный устаревший некачественный, по сегодняшним меркам, проект. И рекламодатели такие, ой какой хороший конверсионный проект с пиздатым трафиком и интересным контентом, как жаль но кровавый режим не дает нам покупать рекламу тут, столько  прибыли теряем без нее

Ответить

Женя Гагарин

2

штош обновлять дизайн видимо не подумали? 

А Медуза подумала. 

Ответить

Fyodor

Женя
2

Подумала, подумала и стала иностранным агентом.

Ответить

Alex D

Fyodor
0

Они и были иностранным агентом

Ответить

Fyodor

Alex
1

Речь про присвоение официального статуса минюстом.

Ответить

Александ Есть

2

Очень жаль :( Newsru и Rosbalt только их и читал

Ответить

Комментарий удален

Небольшой жёлтый робот

0

картина дна отличается от государственных ресурсов

Ответить

Alex Black

Небольшой
1
Ответить

Sergei Timofeyev

0

А что там с политикой-то? Вроде про неё уже давно не пишут. Внутри страны. :)

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Давний Абдужаббор

0

Во имя сохранности и поддержания порядка, Республика преобразовывается в. ..

Перед выборами чёт как то стрёмно становится)

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