{"id":3659,"title":"\u041f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u043a\u0435 \u2014 \u0437\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=3659&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/246963-riskuem-poteryat-dannye-i-narushit-zakon-pochemu-kompanii-opasayutsya-oblakov&hash=0eb73f54df097ff9c6e704e01144cf1a94e86f2f94717d9fe80eceaf7136bc97","isPaidAndBannersEnabled":false}
Медиа
Евгения Евсеева

Издание Newsru.com объявило о закрытии после более чем 20 лет работы Статьи редакции

После 2014 года издание покинули крупные рекламодатели, а в 2021 году стали опасаться сотрудничать и другие.

17 17 комментариев
Форум
1244 просмотров

Одно из старейших изданий рунета Newsru.com объявило о своём закрытии. Согласно заявлению на сайте, издание перестаёт работать «по экономическим причинам и из-за политической ситуации в России».

Издание отметило, что крупные рекламодатели перестали сотрудничать с Newsru.com ещё в 2014 году, так как «картина дня сайта отличается от государственных ресурсов». В 2021 году «начали особенно опасаться» сотрудничать с изданием и остальные рекламодатели.

С 1 августа 2000 года по 31 мая 2021 года мы каждый день старались предельно честно выполнять свои профессиональные обязанности, а именно — рассказывать, что важного происходит в стране и в мире, составлять объективную информационную картину дня.

Мы прощаемся с вами, но пока оставляем открытым весь архив, накопленный за 21 год работы. А это 1 млн 172 тысячи 931 новость (не включая эту).

Эта история событий XXI века крайне важна для понимания происходящего сегодня. Архив поможет не быть наивными и доверчивыми, поможет сопоставить факты и ответить на многие вопросы.

Newsru.com

Израильская редакция Newsru.com, основанная в 2005 году, продолжит работу.

  • Newsru.com основан в 2000 году под названием NTV.ru, первоначально он был сайтом телеканала НТВ. В 2001 году НТВ вошёл в состав «Газпром медиа», а сайт стал работать как самостоятельное издание. В 2002 году сменил своё название.
  • Newsru.com освещало события в России и мире. Как пишет «Коммерсантъ», в последний месяц работы сайт посетило 3 млн человек.

#новость #newsrucom

17 17 комментариев
7
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["newsrucom","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 17, "likes": 7, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 252516, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 31 May 2021 10:54:30 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dennis Gooddeni

4

Да ладно (((
Я его последние лет так 10 только и читаю...

Ответить

Сергей Янзин

Dennis
2

Тоже в шоке. Читал ещё на мини-опере.

Ответить

Криминальный волк

Сергей
8

Как я себе представляю мини-опера

Ответить

Алексей Кравцов

4

Чет как-то даже грустно. Складывается впечатление, что рушится всё как песочный замок.

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
2

Журналистика настоящая кончилась уже давно.

Ответить

Алексей Кравцов

Sergei
0

Ещё есть. Но в целом ситуация беспросветного будущего, и такие вот новости это чувство усиливают. 

Ответить

Виктор Табаков

Алексей
0

ну еще нормальные сми остались, все-таки. а у Newsru шансов выжить после 14 года не то что было очень много

Ответить

Александр Пересветов

2

Они не инвестировали в развитие, сайт застыл в середине нулевых. Нужно выбирать - либо бизнес модель, либо информационная борьба.

Ответить

Dennis Gooddeni

Александр
1

Ты статью читал? Там про бизнес-модель все четко было написано, почему с ними не работаю рекламодатели, точнее это позиционированием обзывается

Ответить

Александр Пересветов

Dennis
1

А ты комментарий читал? Позиционирование это и есть выбор : либо ты про позиционирование такое, что плевать на деньги, либо про такое позиционирование, которое позволяет минимально успешную бизнес модель практиковать.
У них рекламы нормальной с нулевых не было, они на дотации от Гусинского жили.
Хотя люди там отличные работали.

Ответить

Антон piter

2

Надоело Гусинскому... Скоро Ходорковскому надоест и медуза закроется...

Ответить

Game Topia

–11

Не читал данное издание, поэтому могу ошибаться. Но зато, мне периодически попадаются такие, которые пытаются выйти за пределы основных, или другими словами - классических, новостей. И дело в том, что они пытаются существующие проблемы пропустить через призму зависти и ненависти. К примеру, есть плохой виновник, возьми и расскажи с чем конкретно он не справляется. Так нет, они ещё в его карман лезут и рассказывают, как он в Италии отдыхает и что кушает. Какое это отношение к делу имеет? Или вот пару лет назад было - учитель в соцсетях выложила пляжную фото в купальнике... И что? Ей теперь из социума выпиливаться? Только из-за этого я считаю, что наше правительство поступает правильно. Мне вообще наш политический стиль нравится. 

Ответить

subst

Game
4

Короткая версия комментария для тех, кому лень читать этот поток:

"я считаю, что наше правительство поступает правильно. Мне вообще наш политический стиль нравится."

Ответить

Михаил Соколов

Game
0

Может какие-то оппозиционные издания в таком подходе и можно упрекнуть, а вот NEWSru нет.

Ответить

Павел -

–1

Сдох Максим, и х** с ним.

Ответить

Александ Есть

0

Очень жаль :( Newsru и Rosbalt только их и читал

Ответить

Sergei Timofeyev

0

А что там с политикой-то? Вроде про неё уже давно не пишут. Внутри страны. :)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

СберАвтопарк
Подписан
Отписаться
Автомобильные концерны: продажи в России в 2021 году
Представители компании СберАвтопарк отмечают взрывной рост автомобильного рынка в России по сравнению с уровнем покупат…
vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: подписка на автомобили от «Сбера», история создания ИТ-компании с нуля, анонсы с Build 2021 и другое
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
Repina branding
Подписан
Отписаться
Тренды в дизайне логотипов 2021. Свежий репорт от LogoLounge
Каждый год LogoLounge делает прогноз, что будет актуально в разработке логотипов, основываясь на реальных работах дизай…
22

Показать еще

Лучшие комментарии
Артем Акулов
за день
Дижитал в провинции не имеет никаких перспектив, если конечно у вас не потолок желаний чистая прибыль ~300 нищенских тыщ рублей в месяц. Исключение: у вас связи в местной торговой промышленной палате и вы безнаказанно…
Исповедь регионального digital-агентства
Артем Голендберг
за неделю
Наоборот, желаю им побыстрее избавится от Лукашенко и его гопников в погонах
Авиакомпании Европы стали перенаправлять полёты над Белоруссией после вынужденной посадки самолёта с экс-главредом Nexta
Комментарии

Демьян Федулов

«Мегафон» подключили мне…

Maksim V.

AliExpress открыл первые…

Кирилл Загоскин

«Яндекс.Такси» летом запустит…

Карим Мусаев

Компания из США предложила…

Герман Манвелов

Мошенник заказал кредитную…

Denis Kiselev

Откровения бывшего админа…

Alexey K

«Альфа-банк» взимает комиссии…

Владислав Здоренко

Зачем вузам создавать…

Александр Пересветов

Издание Newsru.com объявило о…

Михаил Романчик

«Альфа-банк» взимает комиссии…

Карим Мусаев

Компания из США предложила…

Olga RRR

Переехали по работе при…

Sergey Kuznetsov

Главные новости недели…

Sergey Kuznetsov

Главные новости недели…

Григорий Сазонов

Исповедь регионального…

subst

Издание Newsru.com объявило о…

Sergey Kuznetsov

Главные новости недели…

Game Topia

Почему большинство…

Ульяна Громова

AliExpress открыл первые…

Alexey K

«Альфа-банк» взимает комиссии…
null