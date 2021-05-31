Издание Newsru.com объявило о закрытии после более чем 20 лет работы Статьи редакции
После 2014 года издание покинули крупные рекламодатели, а в 2021 году стали опасаться сотрудничать и другие.
Одно из старейших изданий рунета Newsru.com объявило о своём закрытии. Согласно заявлению на сайте, издание перестаёт работать «по экономическим причинам и из-за политической ситуации в России».
Издание отметило, что крупные рекламодатели перестали сотрудничать с Newsru.com ещё в 2014 году, так как «картина дня сайта отличается от государственных ресурсов». В 2021 году «начали особенно опасаться» сотрудничать с изданием и остальные рекламодатели.
Израильская редакция Newsru.com, основанная в 2005 году, продолжит работу.
- Newsru.com основан в 2000 году под названием NTV.ru, первоначально он был сайтом телеканала НТВ. В 2001 году НТВ вошёл в состав «Газпром медиа», а сайт стал работать как самостоятельное издание. В 2002 году сменил своё название.
- Newsru.com освещало события в России и мире. Как пишет «Коммерсантъ», в последний месяц работы сайт посетило 3 млн человек.
Да ладно (((
Я его последние лет так 10 только и читаю...
Тоже в шоке. Читал ещё на мини-опере.
Чет как-то даже грустно. Складывается впечатление, что рушится всё как песочный замок.
Журналистика настоящая кончилась уже давно.
Ещё есть. Но в целом ситуация беспросветного будущего, и такие вот новости это чувство усиливают.
ну еще нормальные сми остались, все-таки. а у Newsru шансов выжить после 14 года не то что было очень много
Они не инвестировали в развитие, сайт застыл в середине нулевых. Нужно выбирать - либо бизнес модель, либо информационная борьба.
Ты статью читал? Там про бизнес-модель все четко было написано, почему с ними не работаю рекламодатели, точнее это позиционированием обзывается
А ты комментарий читал? Позиционирование это и есть выбор : либо ты про позиционирование такое, что плевать на деньги, либо про такое позиционирование, которое позволяет минимально успешную бизнес модель практиковать.
У них рекламы нормальной с нулевых не было, они на дотации от Гусинского жили.
Хотя люди там отличные работали.
Не читал данное издание, поэтому могу ошибаться. Но зато, мне периодически попадаются такие, которые пытаются выйти за пределы основных, или другими словами - классических, новостей. И дело в том, что они пытаются существующие проблемы пропустить через призму зависти и ненависти. К примеру, есть плохой виновник, возьми и расскажи с чем конкретно он не справляется. Так нет, они ещё в его карман лезут и рассказывают, как он в Италии отдыхает и что кушает. Какое это отношение к делу имеет? Или вот пару лет назад было - учитель в соцсетях выложила пляжную фото в купальнике... И что? Ей теперь из социума выпиливаться? Только из-за этого я считаю, что наше правительство поступает правильно. Мне вообще наш политический стиль нравится.
Может какие-то оппозиционные издания в таком подходе и можно упрекнуть, а вот NEWSru нет.
А что там с политикой-то? Вроде про неё уже давно не пишут. Внутри страны. :)
Блоги компаний
Показать еще