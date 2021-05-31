Издание Newsru.com объявило о закрытии в России после более 20 лет работы Статьи редакции
После 2014 года издание покинули крупные рекламодатели, а в 2021 году стали опасаться сотрудничать и другие.
Одно из старейших изданий рунета Newsru.com объявило о своём закрытии. Согласно заявлению на сайте, издание перестаёт работать «по экономическим причинам и из-за политической ситуации в России».
Издание отметило, что крупные рекламодатели перестали сотрудничать с Newsru.com ещё в 2014 году, так как «картина дня сайта отличается от государственных ресурсов». В 2021 году «начали особенно опасаться» сотрудничать с изданием и остальные рекламодатели.
Израильская редакция Newsru.com, основанная в 2005 году, продолжит работу.
- Newsru.com основан в 2000 году под названием NTV.ru, первоначально он был сайтом телеканала НТВ. В 2001 году НТВ вошёл в состав «Газпром медиа», а сайт стал работать как самостоятельное издание. В 2002 году сменил своё название.
- Newsru.com освещало события в России и мире. Как пишет «Коммерсантъ», в последний месяц работы сайт посетило 3 млн человек.
Чет как-то даже грустно. Складывается впечатление, что рушится всё как песочный замок.
Журналистика настоящая кончилась уже давно.
На самом сложилась достаточно забавная ситуация. Администрация президента за последние 5 лет активно потрошило оставшиеся сильные издания. Из-за этого от туда свалили хорошие журналисты и т.д., которые начали открывать свои проекты. Последние начали выстреливать и пришлось срочно вешать на них ярлык "иностранный агент".
Ещё есть. Но в целом ситуация беспросветного будущего, и такие вот новости это чувство усиливают.
Ситуация где? В стране? Или это из-за рефлексии на то, что всё закрывается? Меня куда больше волнует ситуация с сырьём и ценами на него. Касаемо журналистики - сейчас запрос идёт больше не клиповое мышление, то есть быстрая новость, передающая всю суть, а не материал на 5-10 листов.
Журналистика это часть песочного замка. Рушится не одна она.
А чего на это смотреть? Это секрет Полишинеля на деле. Надо диверсифицироваться.
Хотел вопрос задать: а она была когда-то? Еще и настоящая, всегда говорили в массы то что надо говорить.
Коллеги, разрешите мне выступить с конструктивным предложением.
Как пишут во всех учебниках по бизнесу -
"чужие проблемы - это ваши возможности".
Смотрим в статье, что "за последний месяц сайт посетило 3 миллиона человек".
Вы это серьёзно?
Это живые люди или боты?
Если живые люди, неужели никому из редакции не пришло в голову предложить им другие информационные услуги, не связанные с новостями?
Навскидку:
- для одиноких - служба знакомств.
- для желающих подзаработать - анализ курса акций на биржах.
- для безработных - служба вакансий.
И т.д.
Это же классика маркетинга -
"не искать покупателей на свои услуги, а предлагать услуги посетителям,
КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАШЛИ НА ТВОЙ САЙТ ".
Средний
Такая практика доказала свою несостоятельность еще в начале-середине 2000х. Когда проект делает упор не на то, что он умеет лучше всего, а распыляет усилия на все подряд, то хрень получается и по побочным направлением и основное страдает.
Работу лучше всего предоставляют сайты работы, знакомят - сайты знакомств, анализируют курс акций - профильные эксперты. А новостной сайт с ними сотрудничает как рекламная площадка (скорее всего, через посредников, которые и определяют кто из посетителей безработный, а кому интересен курс акций).
Иной мангал
яндекс то загнулся конечно
Вот, как раз Яндекс и не загнулся потому, что так не делал. Он начал пухнуть и расти вширь по вертикалям, став настолько большой махиной, что мог в одной конкретной вертикали выставить больше ресурса, чем конкуренты, для которых эта вертикаль единственная. Плюс, в этот момент ему уже не надо было судорожно зарабатывать, а можно было инвестировать.
Ваш пример это скорее про Рамблер, который, забив на ключевую компетенцию, - поиск, начал расти во все стороны. И дорос до занятий уровня патентного троллинга
Некоторые стартаперы плохо понимают понятия "вчера" и "сегодня" .
То, что 15-20 лет назад было несовершенным, слабым, к примеру - ёмкость аккумуляторов электромобилей, на сегодняшний день выглядит довольно прилично.
Так и принцип "с миру по нитке", который был "несостоятелен" (по мнению комментатора Андрея) много лет назад, сегодня мог бы удивить конкурентов и клиентов своими преимуществами по сравнению с рекламной бизнес-моделью.
ну еще нормальные сми остались, все-таки. а у Newsru шансов выжить после 14 года не то что было очень много
Сайт находился в состоянии банкротства с 2018 года. Ув. Юрий Синодов приводит краткие данные его экономики: выручка со 100 млн. руб. в 2014-м снизилась до 35 млн. в 2019 году. Убыток с 25 млн. в 2014-м вырос до 50 млн. в 2019-м.
https://t.me/sinod/500
Newsru, совершенно очевидно, никогда не сидел на трубе и когда учредителю стало выгоднее отсутствие Newsru, чем его наличие, им ещё и перестало хватать денег.
Как они сами их умели зарабатыва...
Newsru, совершенно очевидно, никогда не сидел на трубе и когда учредителю стало выгоднее отсутствие Newsru, чем его наличие, им ещё и перестало хватать денег.
Как они сами их умели зарабатывать (в отличие от той же Meduza) — выше на скриншотах.
C учётом того, что "Медиа Нест" подал на банкротство ещё в 2018-м, компании были подвешены в воздухе уже давно. Прошлый год ничем не помог. Да и этот тоже.
RIP, Newsru
Я запомню ваш поддомен palm.newsru.com доживший до 2021-го года.
@sinodov
Да ладно (((
Я его последние лет так 10 только и читаю...
Тоже в шоке. Читал ещё на мини-опере.
Криминальный волк
Как я себе представляю мини-опера
афигенный фильм. "Она собирается отсосать!" )))))
Они не инвестировали в развитие, сайт застыл в середине нулевых. Нужно выбирать - либо бизнес модель, либо информационная борьба.
Ты статью читал? Там про бизнес-модель все четко было написано, почему с ними не работаю рекламодатели, точнее это позиционированием обзывается
Это лишь их комментарий только и всего. Этот сайт у меня, например, всегда ассоциировался с какой-то кликбейтной помойкой из тизеров.
А ты комментарий читал? Позиционирование это и есть выбор : либо ты про позиционирование такое, что плевать на деньги, либо про такое позиционирование, которое позволяет минимально успешную бизнес модель практиковать.
У них рекламы нормальной с нулевых не было, они на дотации от Гусинского жили.
Хотя люди там отличные работали.
А может политически не удобен сайт, если рекламодатели не заходят, хотя трафика много (в последний месяц работы сайт посетило 3 млн человек)
Не читал данное издание, поэтому могу ошибаться. Но зато, мне периодически попадаются такие, которые пытаются выйти за пределы основных, или другими словами - классических, новостей. И дело в том, что они пытаются существующие проблемы пропустить через призму зависти и ненависти. К примеру, есть плохой виновник, возьми и расскажи с чем конкретно он не справляется. Так нет, они ещё в его карман лезут и рассказывают, как он в Италии отдыхает и что кушает. Какое это отношение к делу имеет? Или вот пару лет назад было - учитель в соцсетях выложила пляжную фото в купальнике... И что? Ей теперь из социума выпиливаться? Только из-за этого я считаю, что наше правительство поступает правильно. Мне вообще наш политический стиль нравится.
Где вы это увидели? Перечитал комментарий трижды.
UPD не туда ответил(
Может какие-то оппозиционные издания в таком подходе и можно упрекнуть, а вот NEWSru нет.
Надоело Гусинскому... Скоро Ходорковскому надоест и медуза закроется...
Ходорковский отказался финансировать Медузу. Но вы пишите еще
"А вы тоже рассказывайте"...
Ходорковский слишком токсичен для широких слоев российского общества. Поэтому, конечно, "отказался"... :)
О, у Вас есть инсайд из штаба Ходорковского? И что такой человек делает на vc...
Если Ходорковский слишком токсичен и не хотел связывать свое имя с медиапроектом, зачем же он запустил МБХ (Михаил Борисович Ходорковский) Медиа? Странные люди эти богачи
Сомневаюсь, что их последние лет десять финансировал Гусинский.
А кому бы ещё в голову кормить по инерции застывший в нулевых проект? Разве он кому-то его продавал? :)
так как «картина дня сайта отличается от государственных ресурсов»
Лол, ага именно поэтому
А не потому что это какой-то неактуальный устаревший некачественный, по сегодняшним меркам, проект. И рекламодатели такие, ой какой хороший конверсионный проект с пиздатым трафиком и интересным контентом, как жаль но кровавый режим не дает нам покупать рекламу тут, столько прибыли теряем без нее
Печально, но справедливо.
newsru.com последние годы был кривым зеркалом.
Понятно, что пытались поднять денег на оппозиции.
Не вышло, поскольку оппозиция дутая, без реальных идей и соответственно, без реальной поддержки населения.
Такая дутая что перед выборами пришлось её травить, садить в тюрму, запретить её и свободные сми, ну и пропихнуть кучу законов против оппозиции.
то-то путину сейчас пришлось тотально зачищать всю оппозицию, вон уже запретили избираться всем, кто когда-либо посылал деньги на расследования фбк
Ну одной информационной помойкой меньше...
Попадалось не мало примеров сильно ангажированных или фейковых статей у них
Из уважения к их былым заслугам я бы не стал называть их помойкой. Даже сейчас этот рксурс ангажированная и политизированно-однобокая, но все таки не помойка.
Последние годы это была уже просто пропагандистская помойка
Даже сейчас этот рксурс ангажированная и политизированно-однобокая, но все таки не помойка.
Вот у меня шиза. ;)
Но реально очень противоречивые чувства...
Комментарий удален
Самое прикольное в их сообщении это "объективную информационную картину дня".
В наше время ни одно СМИ не делает такое, также как и они. Объективность у каждого своя.
штош обновлять дизайн видимо не подумали?
А Медуза подумала.
Очень жаль :( Newsru и Rosbalt только их и читал
Комментарий удален
картина дна отличается от государственных ресурсов
А что там с политикой-то? Вроде про неё уже давно не пишут. Внутри страны. :)
Комментарий удален
Rich Man
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