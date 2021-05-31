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Медиа
Евгения Евсеева

Издание Newsru.com объявило о закрытии в России после более 20 лет работы Статьи редакции

После 2014 года издание покинули крупные рекламодатели, а в 2021 году стали опасаться сотрудничать и другие.

73 73 комментария
Форум
5028 просмотров

Одно из старейших изданий рунета Newsru.com объявило о своём закрытии. Согласно заявлению на сайте, издание перестаёт работать «по экономическим причинам и из-за политической ситуации в России».

Издание отметило, что крупные рекламодатели перестали сотрудничать с Newsru.com ещё в 2014 году, так как «картина дня сайта отличается от государственных ресурсов». В 2021 году «начали особенно опасаться» сотрудничать с изданием и остальные рекламодатели.

С 1 августа 2000 года по 31 мая 2021 года мы каждый день старались предельно честно выполнять свои профессиональные обязанности, а именно — рассказывать, что важного происходит в стране и в мире, составлять объективную информационную картину дня.

Мы прощаемся с вами, но пока оставляем открытым весь архив, накопленный за 21 год работы. А это 1 млн 172 тысячи 931 новость (не включая эту).

Эта история событий XXI века крайне важна для понимания происходящего сегодня. Архив поможет не быть наивными и доверчивыми, поможет сопоставить факты и ответить на многие вопросы.

Newsru.com

Израильская редакция Newsru.com, основанная в 2005 году, продолжит работу.

  • Newsru.com основан в 2000 году под названием NTV.ru, первоначально он был сайтом телеканала НТВ. В 2001 году НТВ вошёл в состав «Газпром медиа», а сайт стал работать как самостоятельное издание. В 2002 году сменил своё название.
  • Newsru.com освещало события в России и мире. Как пишет «Коммерсантъ», в последний месяц работы сайт посетило 3 млн человек.

#новость #newsrucom

73 73 комментария
35
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73 комментария
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Алексей Кравцов

31

Чет как-то даже грустно. Складывается впечатление, что рушится всё как песочный замок.

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
15

Журналистика настоящая кончилась уже давно.

Ответить

evilnw

Sergei
33

На самом сложилась достаточно забавная ситуация. Администрация президента за последние 5 лет активно потрошило оставшиеся сильные издания. Из-за этого от туда свалили хорошие журналисты и т.д., которые начали открывать свои проекты. Последние начали выстреливать и пришлось срочно вешать на них ярлык "иностранный агент".

Ответить

Алексей Кравцов

Sergei
8

Ещё есть. Но в целом ситуация беспросветного будущего, и такие вот новости это чувство усиливают. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
–4

Ситуация где? В стране? Или это из-за рефлексии на то, что всё закрывается? Меня куда больше волнует ситуация с сырьём и ценами на него. Касаемо журналистики - сейчас запрос идёт больше не клиповое мышление, то есть быстрая новость, передающая всю суть, а не материал на 5-10 листов.

Ответить

Алексей Кравцов

Sergei
8

Журналистика это часть песочного замка. Рушится не одна она.

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
0

А чего на это смотреть? Это секрет Полишинеля на деле. Надо диверсифицироваться. 

Ответить

Alexandre

Sergei
0

Меня куда больше волнует ситуация с сырьём и ценами на него

А вы не подозреваете что ситуация в стране как то связана с ситуацией с сырьём и ценами на него?

Ответить

Александр Антипов

Sergei
0

Хотел вопрос задать: а она была когда-то? Еще и настоящая, всегда говорили в массы то что надо говорить.

Ответить

Лев Щенин

Sergei
0

Коллеги, разрешите мне выступить с конструктивным предложением.
Как пишут во всех учебниках по бизнесу -
"чужие проблемы - это ваши возможности".
Смотрим в статье, что "за последний месяц сайт посетило 3 миллиона человек".
Вы это серьёзно?
Это живые люди или боты?
Если живые люди, неужели никому из редакции не пришло в голову предложить им другие информационные услуги, не связанные с новостями?
Навскидку:
- для одиноких - служба знакомств.
- для желающих подзаработать - анализ курса акций на биржах.
- для безработных - служба вакансий.
И т.д.
Это же классика маркетинга -
"не искать покупателей на свои услуги, а предлагать услуги посетителям,
КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАШЛИ НА ТВОЙ САЙТ ".

Ответить

Средний

Лев
0

Такая практика доказала свою несостоятельность еще в начале-середине 2000х. Когда проект делает упор не на то, что он умеет лучше всего, а распыляет усилия на все подряд, то хрень получается и по побочным направлением и основное страдает. 
Работу лучше всего предоставляют сайты работы, знакомят - сайты знакомств, анализируют курс акций - профильные эксперты. А новостной сайт с ними сотрудничает как рекламная площадка (скорее всего, через посредников, которые и определяют кто из посетителей безработный, а кому интересен курс акций). 

Ответить

Иной мангал

Средний
0

яндекс то загнулся конечно

Ответить

Andrey

Иной
0

Вот, как раз Яндекс и не загнулся потому, что так не делал. Он начал пухнуть и расти вширь по вертикалям, став настолько большой махиной, что мог в одной конкретной вертикали выставить больше ресурса, чем конкуренты, для которых эта вертикаль единственная. Плюс, в этот момент ему уже не надо было судорожно зарабатывать, а можно было инвестировать. 
Ваш пример это скорее про Рамблер, который, забив на ключевую компетенцию, - поиск, начал расти во все стороны. И дорос до занятий уровня патентного троллинга

Ответить

Лев Щенин

Средний
0

Некоторые стартаперы плохо понимают понятия "вчера" и "сегодня" .
То, что 15-20 лет назад было несовершенным, слабым, к примеру - ёмкость аккумуляторов электромобилей, на сегодняшний день выглядит довольно прилично.
Так и принцип "с миру по нитке", который был "несостоятелен" (по мнению комментатора Андрея) много лет назад, сегодня мог бы удивить конкурентов и клиентов своими преимуществами по сравнению с рекламной бизнес-моделью.

Ответить

Виктор Табаков

Алексей
2

ну еще нормальные сми остались, все-таки. а у Newsru шансов выжить после 14 года не то что было очень много

Ответить

Лев Щенин

Алексей
1

Сайт находился в состоянии банкротства с 2018 года. Ув. Юрий Синодов приводит краткие данные его экономики: выручка со 100 млн. руб. в 2014-м снизилась до 35 млн. в 2019 году. Убыток с 25 млн. в 2014-м вырос до 50 млн. в 2019-м.
https://t.me/sinod/500

Синодов и Roem.ru
СМИ в России делятся на две категории: одни сидят на трубе, а другим не хватает денег.

Newsru, совершенно очевидно, никогда не сидел на трубе и когда учредителю стало выгоднее отсутствие Newsru, чем его наличие, им ещё и перестало хватать денег.

Как они сами их умели зарабатыва...
СМИ в России делятся на две категории: одни сидят на трубе, а другим не хватает денег.

Newsru, совершенно очевидно, никогда не сидел на трубе и когда учредителю стало выгоднее отсутствие Newsru, чем его наличие, им ещё и перестало хватать денег.

Как они сами их умели зарабатывать (в отличие от той же Meduza) — выше на скриншотах.

C учётом того, что "Медиа Нест" подал на банкротство ещё в 2018-м, компании были подвешены в воздухе уже давно. Прошлый год ничем не помог. Да и этот тоже.

RIP, Newsru
Я запомню ваш поддомен palm.newsru.com доживший до 2021-го года.

@sinodov
Ответить

Dennis Gooddeni

16

Да ладно (((
Я его последние лет так 10 только и читаю...

Ответить

Сергей Янзин

Dennis
12

Тоже в шоке. Читал ещё на мини-опере.

Ответить

Криминальный волк

Сергей
41

Как я себе представляю мини-опера

Ответить

Небольшой

Кримина…
4
Ответить

Криминальный

Небольш…
3

Это уже копчик

Ответить

Shlomo

Небольш…
1
Ответить

Dennis Gerasimov

Shlomo
1

афигенный фильм. "Она собирается отсосать!" )))))

Ответить

Shlomo

Dennis
0

suck! suck! suck!

Ответить

Dennis

Shlomo
0

"Девственность в опасносте! Тревога!!!"

почему таких комедий больше не снимают? : (((

Ответить

Shlomo

Dennis
1

менталитет изменился. тогда кино вполне себе неполиткорректное было, а сейчас за одно только  высмеивание роста рика мораниса оскорбятся и будуть в твитторах и прочих либ помойках писать об этом круглыми сутками

Ответить

Dennis

Shlomo
0

блиа, жалко то как. ну ведь отрыв души был. эххххх

Ответить

Александр Пересветов

16

Они не инвестировали в развитие, сайт застыл в середине нулевых. Нужно выбирать - либо бизнес модель, либо информационная борьба.

Ответить

Dennis Gooddeni

Александр
17

Ты статью читал? Там про бизнес-модель все четко было написано, почему с ними не работаю рекламодатели, точнее это позиционированием обзывается

Ответить

Люц Шнайдер

Dennis
7

Это лишь их комментарий только и всего. Этот сайт у меня, например, всегда ассоциировался с какой-то кликбейтной помойкой из тизеров.

Ответить

Александр Пересветов

Dennis
4

А ты комментарий читал? Позиционирование это и есть выбор : либо ты про позиционирование такое, что плевать на деньги, либо про такое позиционирование, которое позволяет минимально успешную бизнес модель практиковать.
У них рекламы нормальной с нулевых не было, они на дотации от Гусинского жили.
Хотя люди там отличные работали.

Ответить

Alex Cox

Dennis
5

Они деньги не особо старались зарабатывать. Конечно, таким СМИ крайне сложно жить, но обвинить государство в такой ситуации проще всего. 

Вот Медуза умела выжимать практически максимум, пока ей позволяли это. Каждый день рекламная интеграция была.

Ответить

Wera Ferat

Александр
0

А может политически не удобен сайт, если рекламодатели не заходят, хотя трафика много (в последний месяц работы сайт посетило 3 млн человек)

Ответить

BblCMOPK HACMOPKA

Александр
0

они выбрали борьбу и проиграли

Ответить

Game Topia

–45

Не читал данное издание, поэтому могу ошибаться. Но зато, мне периодически попадаются такие, которые пытаются выйти за пределы основных, или другими словами - классических, новостей. И дело в том, что они пытаются существующие проблемы пропустить через призму зависти и ненависти. К примеру, есть плохой виновник, возьми и расскажи с чем конкретно он не справляется. Так нет, они ещё в его карман лезут и рассказывают, как он в Италии отдыхает и что кушает. Какое это отношение к делу имеет? Или вот пару лет назад было - учитель в соцсетях выложила пляжную фото в купальнике... И что? Ей теперь из социума выпиливаться? Только из-за этого я считаю, что наше правительство поступает правильно. Мне вообще наш политический стиль нравится. 

Ответить

subst

Game
45

Короткая версия комментария для тех, кому лень читать этот поток:

"я считаю, что наше правительство поступает правильно. Мне вообще наш политический стиль нравится."

Ответить

Андрей Деревянко

subst
0

Где вы это увидели? Перечитал комментарий трижды.
UPD не туда ответил(

Ответить

subst

Андрей
5

Видимо до конца ни разу не прочитали

Ответить

Game Topia

subst
–1

Ну да, как и в случае а роршахом, каждый видит свое..

Ответить

Silverjohn

subst
1

Забыл добавить в начале: "Не читал, но.."

Ответить

Михаил Соколов

Game
4

Может какие-то оппозиционные издания в таком подходе и можно упрекнуть, а вот NEWSru нет.

Ответить

Комментарий удален

Alexandre

Алексей
0

Скатилось не издательство а правительство с думой

Ответить

Game Topia

Михаил
–1

В самом начале же написал, что могу ошибаться. 

Ответить

Антон piter

–1

Надоело Гусинскому... Скоро Ходорковскому надоест и медуза закроется...

Ответить

Карим Мусаев

Антон
13

Ходорковский отказался финансировать Медузу. Но вы пишите еще

Ответить

Антон piter

Карим
–3

"А вы тоже рассказывайте"...
Ходорковский слишком токсичен для широких слоев российского общества. Поэтому, конечно, "отказался"... :)

Ответить

Карим Мусаев

Антон
0

О, у Вас есть инсайд из штаба Ходорковского? И что такой человек делает на vc...

Ответить

Карим Мусаев

Антон
0

Если Ходорковский слишком токсичен и не хотел связывать свое имя с медиапроектом, зачем же он запустил МБХ (Михаил Борисович Ходорковский) Медиа? Странные люди эти богачи

Ответить

Женя Гагарин

Антон
7

как прост мир, в котором вы живёте. вот бы мне там пожить..

Ответить

Алексей Любимов

Антон
0

Сомневаюсь, что их последние лет десять финансировал Гусинский.

Ответить

Антон piter

Алексей
0

А кому бы ещё в голову кормить по инерции застывший в нулевых проект? Разве он кому-то его продавал? :)

Ответить

Дмитрий Евсеев

9

так как «картина дня сайта отличается от государственных ресурсов»

Лол, ага именно поэтому
А не потому что это какой-то неактуальный устаревший некачественный, по сегодняшним меркам, проект. И рекламодатели такие, ой какой хороший конверсионный проект с пиздатым трафиком и интересным контентом, как жаль но кровавый режим не дает нам покупать рекламу тут, столько  прибыли теряем без нее

Ответить

Алексей Любимов

–8

Печально, но справедливо.
newsru.com последние годы был кривым зеркалом.
Понятно, что пытались поднять денег на оппозиции.
Не вышло, поскольку оппозиция дутая, без реальных идей и соответственно, без реальной поддержки населения.

Ответить

Alexandre Svergoun

Алексей
1

Такая дутая что перед выборами пришлось её травить, садить в тюрму, запретить её и свободные сми, ну и пропихнуть кучу законов против оппозиции. 

Ответить

Bulat Ziganshin

Алексей
0

то-то путину сейчас пришлось тотально зачищать всю оппозицию, вон уже запретили избираться всем, кто когда-либо посылал деньги на расследования фбк

Ответить

Alex Black

Bulat
0

Закон вроде бы еще не принят? 🤔

Ответить

Alex D

–2

Ну одной информационной помойкой меньше...
Попадалось не мало примеров сильно ангажированных или фейковых статей  у них

Ответить

Алексей Любимов

Alex
0

Из уважения к их былым заслугам я бы не стал называть их помойкой. Даже сейчас этот рксурс ангажированная и политизированно-однобокая, но все таки не помойка.

Ответить

Алексей Любимов

Алексей
0

Последние годы это была уже просто пропагандистская помойка

Даже сейчас этот рксурс ангажированная и политизированно-однобокая, но все таки не помойка.

Вот у меня шиза. ;)
Но реально очень противоречивые чувства...

Ответить

Комментарий удален

Олег Михалевич

5

Самое прикольное в их сообщении это "объективную информационную картину дня".
В наше время ни одно СМИ не делает такое, также как и они. Объективность у каждого своя.

Ответить

Женя Гагарин

2

штош обновлять дизайн видимо не подумали? 

А Медуза подумала. 

Ответить

Fyodor

Женя
3

Подумала, подумала и стала иностранным агентом.

Ответить

Alex D

Fyodor
0

Они и были иностранным агентом

Ответить

Fyodor

Alex
1

Речь про присвоение официального статуса минюстом.

Ответить

Александ Есть

2

Очень жаль :( Newsru и Rosbalt только их и читал

Ответить

Комментарий удален

Давний Абдужаббор

2

Во имя сохранности и поддержания порядка, Республика преобразовывается в. ..

Перед выборами чёт как то стрёмно становится)

Ответить

Best Practice

1

А я один впервые слышу об этом издании?

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0

картина дна отличается от государственных ресурсов

Ответить

Alex Black

Небольшой
2
Ответить

Sergei Timofeyev

0

А что там с политикой-то? Вроде про неё уже давно не пишут. Внутри страны. :)

Ответить

Md Parvez Mosarof

0

картина дна отличается от государственных ресурсов

Ответить

Комментарий удален

Lela Hampton

0

Rich Man

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