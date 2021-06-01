«Если бы я инвестировал чужие деньги, то не смог бы так рисковать»: Леонид Богуславский дал интервью Олегу Тинькову Статьи редакции
В «Бизнес-секретах» инвестор рассказал о выходе из Ozon перед успешным IPO, о разнице с Юрием Мильнером и создании ivi.
Инвестор с предпринимательским прошлым
Тиньков добавил, что самая интересная история про Богуславского — это то, что Владимир Высоцкий катал его на «знаменитом Mercedes». Родители инвестора дружили с Высоцким.
Предприниматель также отметил, что Богуславский начинал свою карьеру в научной сфере. Он попросил инвестора коротко рассказать про себя молодым зрителям.
Из «Яндекса» выходил, чтобы продолжать инвестировать
Тиньков спросил, не считает ли Богуславский слишком ранним выход из капитала «Яндекса» и Ozon.
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Богуславский рассказал, что у него есть небольшая доля Robinhood.
Тиньков отметил, что в фонде нет партнёров, и спросил, почему Богуславский инвестирует только свои деньги.
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Сравнение с Юрием Мильнером
Тиньков пояснил, что имеет в виду The Midas List — ежегодный рейтинг наиболее успешных инвесторов по версии журнала Forbes, который оценивает «качество инвестора».
Про спорт и бизнес
Тиньков отметил, что все хорошие предприниматели серьёзно к спорту относятся.
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