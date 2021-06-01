В своей первой жизни я окончил институт и начал заниматься серьёзной математикой — компьютерами и компьютерными сетями. Как математик я изучал то, что впоследствии стало интернетом: протоколы для передачи данных, математические модели, искал оптимальные алгоритмы и так далее. В общем, 17 лет я занимался наукой.

Закончил эту часть жизни очень успешно: я доктор наук, был профессором в Университете Торонто, написал больше 100 научных публикаций и три монографии. А потом я решил, что мне интересно что-то более практическое. И вместе с командой в середине 80-х годов мы стали разрабатывать крутое программное обеспечение для объединения разнородных компьютеров в единую сеть.

Получился уникальный продукт мирового уровня. В 1987 году мы получили два очень крупных заказа из Чехословакии на создание сетей. На этих двух контрактах я заработал $10 тысяч. В 90-м году я начал свой первый бизнес: компьютерную компанию LVS, которая была эксклюзивным дистрибьютором Oracle на территории СССР.

Я всегда ставил перед собой большие цели, почти мечты, но не в денежном выражении. Например, в математике надо было доказать целый ряд теорем, чтобы решить одну серьёзную задачу. И мне это удалось. То же самое с компанией — когда я её основал, хотел делать крутые проекты.

У нас там было три проекта, я считаю их совершенно выдающимися. Например, мы были генподрядчиком по компьютеризации Госдумы в 1994 году. Также мы сделали систему приватизации жилья в Москве и автоматизированную паспортную систему Узбекистана.

В конце 1996 года нас захотели купить и IBM, и PricewaterhouseCoopers (PwC) и другие. Я продал компанию PwC. Так я заработал первые деньги на инвестиции. Поскольку я разбирался в интернете, то уже где-то в 1998-1999 годах начал делать ангельские инвестиции в интернет-компании.

Серьезный шаг в этом направлении я сделал в 2000 году: тогда мы с Baring Vostok и Объединённой Финансовой Группой (UFG) создали инвестиционную компанию ruNet Holdings, которая стала первым инвестором «Яндекса» и Ozon.

Я возглавил ruNet Holdings и ушел из PwC. Все считали, что я с ума сошел, потому что я был старшим партнёром. А тут ухожу в какую-то таратайку на зарплату в два с половиной раза меньше. Все очень рискованно. Но я рискнул, потому что хотел этим заниматься и считал, что там мне удастся взять ещё одну вершину.

