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Лиана Липанова

«Если бы я инвестировал чужие деньги, то не смог бы так рисковать»: Леонид Богуславский дал интервью Олегу Тинькову Статьи редакции

В «Бизнес-секретах» инвестор рассказал о выходе из Ozon перед успешным IPO, о разнице с Юрием Мильнером и создании ivi.

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Инвестор с предпринимательским прошлым

Я делаю инвестиции как предприниматель, а как финансовый человек. Потому что до инвестирования я основал несколько компаний, был их гендиректором и продал их.

Сейчас это, наверное, моё конкурентное преимущество, потому что когда я встречаюсь с предпринимателями, я вообще не спрашиваю их про финансы. Я говорю: «Покажи по шагам, как всё работает, расскажи про бизнес-процессы». И мы начнём разговаривать как два предпринимателя. Я могу в хорошем смысле умничать и говорить: «А может быть лучше вот так».

70-80% нашего разговора — о том, как работает бизнес, а не о том, какая выручка, сколько посетителей, какой трафик. Предприниматель понимает, что у меня есть определённые ценность, опыт и знания, и меня воспринимают как Smart Money, то есть «умные деньги». Это очень помогает в инвестициях.

Леонид Богуславский
основатель и гендиректор инвесткомпании RTP Global

Согласен. В меня многие пытались инвестировать. И иногда эти люди раздражали своим заносчивым отношением. У меня был вопрос: «А что ты сам-то сделал?».

Олег Тиньков

Тиньков добавил, что самая интересная история про Богуславского — это то, что Владимир Высоцкий катал его на «знаменитом Mercedes». Родители инвестора дружили с Высоцким.

Предприниматель также отметил, что Богуславский начинал свою карьеру в научной сфере. Он попросил инвестора коротко рассказать про себя молодым зрителям.

В своей первой жизни я окончил институт и начал заниматься серьёзной математикой — компьютерами и компьютерными сетями. Как математик я изучал то, что впоследствии стало интернетом: протоколы для передачи данных, математические модели, искал оптимальные алгоритмы и так далее. В общем, 17 лет я занимался наукой.

Закончил эту часть жизни очень успешно: я доктор наук, был профессором в Университете Торонто, написал больше 100 научных публикаций и три монографии. А потом я решил, что мне интересно что-то более практическое. И вместе с командой в середине 80-х годов мы стали разрабатывать крутое программное обеспечение для объединения разнородных компьютеров в единую сеть.

Получился уникальный продукт мирового уровня. В 1987 году мы получили два очень крупных заказа из Чехословакии на создание сетей. На этих двух контрактах я заработал $10 тысяч. В 90-м году я начал свой первый бизнес: компьютерную компанию LVS, которая была эксклюзивным дистрибьютором Oracle на территории СССР.

Я всегда ставил перед собой большие цели, почти мечты, но не в денежном выражении. Например, в математике надо было доказать целый ряд теорем, чтобы решить одну серьёзную задачу. И мне это удалось. То же самое с компанией — когда я её основал, хотел делать крутые проекты.

У нас там было три проекта, я считаю их совершенно выдающимися. Например, мы были генподрядчиком по компьютеризации Госдумы в 1994 году. Также мы сделали систему приватизации жилья в Москве и автоматизированную паспортную систему Узбекистана.

В конце 1996 года нас захотели купить и IBM, и PricewaterhouseCoopers (PwC) и другие. Я продал компанию PwC. Так я заработал первые деньги на инвестиции. Поскольку я разбирался в интернете, то уже где-то в 1998-1999 годах начал делать ангельские инвестиции в интернет-компании.

Серьезный шаг в этом направлении я сделал в 2000 году: тогда мы с Baring Vostok и Объединённой Финансовой Группой (UFG) создали инвестиционную компанию ruNet Holdings, которая стала первым инвестором «Яндекса» и Ozon.

Я возглавил ruNet Holdings и ушел из PwC. Все считали, что я с ума сошел, потому что я был старшим партнёром. А тут ухожу в какую-то таратайку на зарплату в два с половиной раза меньше. Все очень рискованно. Но я рискнул, потому что хотел этим заниматься и считал, что там мне удастся взять ещё одну вершину.

Леонид Богуславский

Из «Яндекса» выходил, чтобы продолжать инвестировать

Тиньков спросил, не считает ли Богуславский слишком ранним выход из капитала «Яндекса» и Ozon.

На каждый вложенный доллар Леонид Богуславский заработал $800 «Бизнес-секреты»

Из «Яндекса» выходил, чтобы продолжать инвестировать. Для этого нужны были деньги, и я постепенно продавал акции «Яндекса». На это я и начал строить свою международную компанию: у нас есть офисы в Нью-Йорке, в Лондоне, в Сингапуре и в Индии.

Леонид Богуславский

Что касается Ozon: команда моя считала, что выходить — правильно. Это было, по-моему, в начале 2019 года. После успеха Ozon на IPO я задал команде такой же вопрос: «Вы меня все уговаривали продать пакет Ozon. Вам не больно от этого?». Члены команды сейчас имели бы по $20 млн примерно, потому что у них есть доли в прибыли.

Они мне очень интересно ответили: «Леонид, мы на этот вопрос сможем ответить только через пять лет, потому что на эти деньги мы проинвестировали 15 компаний. Через пять лет мы скажем, это было удачно или нет».

Леонид Богуславский
«Бизнес-секреты»

«Кровавый» рынок онлайн-кинотеатров

Грешным делом мои коллеги тоже тянули меня в русский e-comm, как и в рынок онлайн-кинотеатров. И там, и там я лёг костьми. Стратегия — это не то, что ты делаешь, а то, что ты не делаешь. Так вот я сделал всё, чтобы мы не пошли в электронную коммерцию и в онлайн-кинотеатры, потому что это кровавый океан.

И сейчас с инвестициями Wildberries, «Сбера», «Яндекса» и далее по списку я не знаю, что там будет. Почему Ozon должен там победить? За 20 лет он ничего особенного не сделал. Если бы ты меня спросил на кого-то ставить, я бы поставил на «Сбер» и на Wildberries.

Расскажи немного про ivi и про рынок онлайн-кинотеатров. Почему ты сооснователь, а не только инвестор?

Олег Тиньков

Это очень интересный бизнес-кейс. Я был знаком с Олегом Тумановым (гендиректор ivi — vc.ru). Он тогда управлял какими-то активами Блаватника (инвестора-миллиардера советского происхождения Леонарда Блаватника — vc.ru). И Олег мне говорит: «Слушай, есть дистрибьютор музыки, у которого акционеры — музыкальные мейджоры. Как-то не всё складывается, все хотят выйти, и куда-то этот чемодан без ручки надо припарковать».

Его можно было купить за 100 тысяч (Богуславский не уточнил валюту — vc.ru) грубо говоря. Мне понравилась команда, хотя я понимал, что дистрибуция музыки — это вообще путь в никуда. У нас возникла идея сделать из этого онлайн-кинотеатр, мы придумали название и всё такое. То есть это, в общем-то, не инвестиции, не было онлайн-кинотеатра, когда мы начали эту компанию.

Действительно, на рынке онлайн-кинотеатров возникло зачем-то много игроков. Но мы начинали первыми. Так что после нас появились остальные. Ну, так бывает. Я думаю, что те, кто появлялись, не понимали, что это кровавый океан, как ты говоришь. Им казалось, что всё будет менее капиталоёмко, и они чего-то достигнут достаточно быстро.

Но от этой конкуренции в большом плюсе только те, кто создаёт контент: сценаристы, актёры и так далее. Цены, естественно, возросли, все пытаются взять наилучший контент, и правообладатели в восторге от этого.

Леонид Богуславский

Проблема была в том, что пользователи в 2010 году не платили за музыку почти нигде, кроме iTunes, отмечает Тиньков.

Советы розничным инвесторам

Ты сейчас видишь бум розничных инвестиций: скандалы с GameStop и Robinhood. В России есть мы — «Тинькофф Инвестиции». Кстати, это единственная сфера, где мы больше «Сбера»: у нас 1,3 млн, у них 1,2 млн пользователей.

Олег Тиньков

Богуславский рассказал, что у него есть небольшая доля Robinhood.

Скоро IPO. Поздравляю. Один из самых больших инвесторов Robinhood недавно мне по секрету сказал, что IPO будет по $50 млрд. Скажи как профессиональный инвестор, как инвестировать и не инвестировать в этот бум?

Олег Тиньков

Мы инвестируем на ранней стадии. Это избавляет нас от риска большой коррекции рынка — когда он просел, и всё упало. Потому что если ты инвестируешь, допустим, в компанию, которая на ранней стадии стоит $10 млн или $50 млн, то ты инвестируешь ради того, чтобы она стоила больше $1 млрд.

Но если говорить о том, куда инвестировать, то я считаю, что этим надо заниматься профессионально или полупрофессионально. Надо составлять свой портфель и быть готовым держать эти акции очень долго.

Кстати, такое интересное статистическое наблюдение для себя: в среднем ты видишь, что инвестиции были успешными, где-то через пять лет. Очень часто компании поднимаются, но без взрывного роста. Если это оказалось удачной бизнес-моделью, то где-то на пятый год жизни компании начинается очень резкий подъём. Есть такое выражение «кривая клюшки».

Поэтому для частных инвесторов есть два пути: либо ты начинаешь этим заниматься серьезно, создаёшь портфель не менее чем на 10 инвестиций и можешь позволить себе сидеть в них достаточно долго, либо ты отдаёшь свои деньги хорошим фондам.

Леонид Богуславский

Тиньков отметил, что в фонде нет партнёров, и спросил, почему Богуславский инвестирует только свои деньги.

Если бы я инвестировал чужие деньги, то я бы не мог брать на себя те риски, которые беру сейчас. Я очень много ошибок совершил, я терял по дороге большие деньги, но с другой стороны, это позволило мне не продавать акции, в то время как любой управляющий фондом продал бы.

Леонид Богуславский

Какие компании есть в портфеле RTP

Мы собирали портфель шаг за шагом. После IPO «Яндекса», когда появились деньги и возможность начинать международную историю, я начал строить структуру международной инвестиционной компании. В 2012 году у нас 100% инвестиций были в России. На сегодняшний день инвестиции вне России составляют абсолютное большинство: 95% международных активов и 5% российский. В России, кроме основного актива — ivi, это ещё три компании.

Всего в активном портфеле у нас больше 60 компаний. Причём они равно распределены между Америкой, Европой и Азией. У нас семь компаний, в которых мы были одними из первых инвесторов, и которые стали миллиардными и многомиллиардными на IPO. Всего в портфеле 19 компаний с оценкой больше $1 млрд.

У нас есть компании, в которых есть выходцы из России или разработка находится в России. Мы выходим на них по-разному: бывает, что российские связи и знакомства приводят к интересной компании с российскими корнями, есть случаи, когда это произошло уже в Америке, когда встретились ребята и оказались из России.

Леонид Богуславский

Пожури своих: как они Revolut пропустили. Во всяком случае ко мне он прилетал за деньгами.

Олег Тиньков

Ко мне не прилетал. Ты знаменитый, поэтому к тебе, наверное, летают за деньгами. Но мы много чего пропустили. Обычно наиболее успешными инвестициями оказываются не те, кто к тебе пришёл, а кого ты сам нашел.

Леонид Богуславский

Дело даже не в этом. Это просто потому, что я не хочу сильно скромничать, мы остаёмся самым крутым финтехом в мире. Во всяком случае финтехом, который зарабатывает. Ну, зарабатывают несколько компаний, но не столько. В основном они жгут деньги.

Поэтому к нам приезжали посмотреть, что мы делаем, познакомиться, например, бразильский Nubank. Его основатель упрашивал меня войти в совет директоров.

Сейчас они стоят $30 млрд. По-моему, я мог инвестировать по оценке $10 млн. Seed-money он у меня просил.

Олег Тиньков

«С ума сошёл русских приглашать, ладно бы индусов»

По поводу того, что ты инвестируешь в международные проекты. Глеб Давидюк, твой коллега, сказал, что не инвестирует в Россию, потому что там выходов нет. А тебя что заставило пойти в международную экспансию?

Олег Тиньков

Ничего не заставило. Когда я занимался наукой, у меня была большая цель — опубликовать свои математические исследования в самых крутых научных журналах в мире. В то время это были американские журналы. И я стал первым автором из СССР, который этого добился.

Это было важно: не только в российских журналах печататься, но подняться на такой уровень, чтобы о тебе узнали мировые учёные. Поэтому когда я занялся предпринимательством, это, может быть, перенеслось из той научной парадигмы и научных целей. Я всё время хотел создать такой бизнес, который котировался бы на международном уровне.

Первую компанию я продал PwC, наверное, потому, что в какой-то момент понял — мы не сможем построить международный бизнес. Был такой случай, когда вице-президент крупной международной фирмы хотел, чтобы мы внедрили систему, а ему гендиректор сказал: «Ты что, с ума сошёл русских приглашать, ладно бы индусов».

Поэтому как только у меня появились деньги, я начал делать международную компанию, а дальше всё покатилась само собой, потому что результаты за рубежом намного лучше, чем в России.

В России есть очень хорошие проекты и даже выходы есть. Мы видим, что даже IPO в последнее время случаются. Но их мало. Я отчасти согласен с Глебом, но я бы это так сформулировал: рынок выходов есть, но он маленький. Но мы не ушли из страны, мы продолжаем шевелиться в России тоже.

Леонид Богуславский

Сравнение с Юрием Мильнером

Сейчас будет непростой для тебя вопрос. Я помню, что ты спортсмен. У спортсменов всегда амбиция — быть первым. Ты сейчас начал говорить про международные инвестиции. Ты один из немногих и скорее даже первый российский инвестор, который пошёл в мир. Но ты второй, потому что первый — Юрий Мильнер, самый успешный. Что тебе нужно сделать чтобы догнать и победить Мильнера и стать номер один?

Олег Тиньков

Юра очень талантливый человек. Что такое обогнать его? Чтобы я в Forbes стоял выше? Мне это не неинтересно.

Леонид Богуславский

Тиньков пояснил, что имеет в виду The Midas List — ежегодный рейтинг наиболее успешных инвесторов по версии журнала Forbes, который оценивает «качество инвестора».

У меня уже один партнёр из команды находится в Midas List. Я очень счастлив, что он туда вошёл, а не я, хотя он просто член моей команды.

Мы с Юрой разные. У нас разные фокусы. Юрий инвестирует в основном на поздней стадии. Он заходит большими чеками в уже известные компании. Началось это всё с Facebook.

А мой фокус — это найти компанию, которая стоит сегодня $10-20 млн, а через 10 лет будет стоить миллиарды. В каком-то смысле это другой бизнес. У Юры и фонд больше, у него очень много партнёров. Как ты правильно заметил, я один. Поэтому он приходит и может позволить себе инвестировать чеки от $100 млн.

Мы отличаемся ещё следующим: он очень аналитичный, глубоко копающий. А я не очень люблю это дело, во мне больше предпринимательской культуры. Я больше на эмоциях иду на сделки, когда мне нравится основатель и команда.

Леонид Богуславский

Я тоже Юру неплохо знаю. Его действительно сложно назвать эмоциональным человеком. Хотя ты тоже математик. У вас же один бэкграунд. Что с тобой случилось?

Олег Тиньков

У меня в команде есть люди, которые всё это делают. Но Юра изначально вообще не про интернет. Если я даже в науке занимался интернетом, то Юра был физиком, потом банкиром. Он, увидев очень сильный отчёт про интернет, решил, что это тема.

Леонид Богуславский

Ты тоже можешь зачелленджить меня. Почему ты считаешь, что «Тинькофф» не догнать «Сбер»? У тебя есть взгляд на это, как у бывшего члена совета директоров «Сбера»?

Олег Тиньков

Я такого не говорил. На сегодняшний день вы очень разные. «Сбер» во многом пытается сделать то, что ты уже сделал. Ты финтех, а «Сбер» всё-таки в каком-то смысле немного отягощен своим историческим наследием, всеми этими отделениями, пенсионерами и так далее. Это такой системообразующий государственный банк. В нашей стране вообще тяжело соревноваться с государством в бизнесе. Быть хотя бы вторым — это уже выдающееся достижение.

Леонид Богуславский

Про спорт и бизнес

Тиньков отметил, что все хорошие предприниматели серьёзно к спорту относятся.

Я не знаю, как у других, но могу сказать по себе. Мне в ситуации постсоревновательного стресса очень хорошие идеи приходят по своей профессиональной деятельности.

Леонид Богуславский

Советы начинающим предпринимателям

Я могу поделиться пятью инструментами, которые я использую в жизни. Наверное, благодаря им возник успех. О первом я уже немножко сказал: нужно понять для себя, в чём ты хочешь быть самым крутым, чем тебе нравится заниматься, и поставить цель — стать самым крутым в этом деле.

Второе: особенно если это предпринимательство, надо максимально часто встречаться с разными людьми, ходить куда зовут, изучать лучшие практики, читать много по теме и так далее. Так вам будут прилетать уникальные возможности.

Третье: когда всё-таки возникает какая-то уникальная возможность, то важно её оценить. Если она кажется интересной, то надо рискнуть. Очень важно выйти из зоны комфорта и не бояться облажаться. Вообще люди не добиваются успеха, потому что боятся облажаться.

Поэтому моё четвёртое правило: несколько раз облажаться, но двигаться вперёд, воспитать в себе определённую стрессоустойчивость к ошибкам.

И последнее: если вы начинаете какой-то свой бизнес, то самое главное — это команда. В команде должны быть люди сильнее вас. Люди, которые занимаются финансами, производством, продажами или маркетингом, должны быть сильнее вас в этом вопросе. Очень важно не бояться брать таких людей. Команда — это всё.

Леонид Богуславский

#бизнессекреты #леонидбогуславский #rtpglobal

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