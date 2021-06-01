Медиа
Маша Цепелева

«Из чего сделаны мечты»: гендиректор Discovery представил название и слоган компании после слияния с WarnerMedia Статьи редакции

Медиакомпания AT&T будет конкурировать с крупнейшими стриминговыми сервисами, считают источники.

  • Гендиректор нового объединённого предприятия Дэвид Заслав объявил, что оно будет называться Warner Bros. Discovery, сообщает CNBC.
  • «Новое название сочетает столетнее наследие Warner Bros. с глобальным брендом Discovery, который всегда ярко олицетворял честность, инновации и вдохновение», — сказал сотрудникам Заслав.
  • Слоган объединённой компании: «То, из чего сделаны мечты» («The stuff that dreams are made of». Это отсылка к детективу Warner 1941 года «Мальтийский сокол».
  • Warner Bros. Discovery сможет конкурировать с Netflix, Disney и другими крупнейшими стримингами, считают источники CNBC.
  • AT&T объявила о слиянии Discovery и WarnerMedia 17 мая 2021 года. AT&T получит 71% объединённой компании, Discovery — 29%. Сделку в $43 млрд планируют закрыть в середине 2022 года.
Название и слоган новой компании Warner Bros.

#новость #warner #discovery

1075 просмотров
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Растительный вентилятор

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Слоган ... это отсылка к детективу Warner 1941 года

Логотип прямиком из того же периода

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Иван Николаев

Растительный
0

А что, стильно

Ответить

Чит Чат

3

«Из чего сделаны мечты»

Ответить

Небольшой жёлтый робот

2

Из денег?

Ответить

Raimond Vladimirov

Небольшой
1

Из фильмов энимел пленет:)

Ответить

Konstantin_Andreevich

Raimond
2

Пытался пересказать кассирше в "Пятёрочке" последний выпуск "Энимал плэнет", но она всё равно сказала платить. =(

Ответить

Ярик Тильченко

Konstan…
1

Аха. Ну что за люди пошли? Ну не какой пощады к покупателем)))

Ответить

Николай Гончаров

Raimond
0

Монстры внутри меня - самый страшный фильм, который я смотрел. 

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Николай Гончаров

Небольшой
0

Из золотых букв. Разве не видно? 

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Николай Гончаров

1

Слоган такое, можно было и лучше выдумать. 

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Ka Vi

0

Привет, стиль из 80ых!

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