«Из чего сделаны мечты»: гендиректор Discovery представил название и слоган компании после слияния с WarnerMedia Статьи редакции
Медиакомпания AT&T будет конкурировать с крупнейшими стриминговыми сервисами, считают источники.
- Гендиректор нового объединённого предприятия Дэвид Заслав объявил, что оно будет называться Warner Bros. Discovery, сообщает CNBC.
- «Новое название сочетает столетнее наследие Warner Bros. с глобальным брендом Discovery, который всегда ярко олицетворял честность, инновации и вдохновение», — сказал сотрудникам Заслав.
- Слоган объединённой компании: «То, из чего сделаны мечты» («The stuff that dreams are made of». Это отсылка к детективу Warner 1941 года «Мальтийский сокол».
- Warner Bros. Discovery сможет конкурировать с Netflix, Disney и другими крупнейшими стримингами, считают источники CNBC.
- AT&T объявила о слиянии Discovery и WarnerMedia 17 мая 2021 года. AT&T получит 71% объединённой компании, Discovery — 29%. Сделку в $43 млрд планируют закрыть в середине 2022 года.
1075 просмотров
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","warner","discovery"], "comments": 11, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 253427, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 01 Jun 2021 21:30:40 +0300", "is_special": false }
0
11 комментариев
Написать комментарий...
2
Из денег?
Ответить
1
Из фильмов энимел пленет:)
Ответить
2
Пытался пересказать кассирше в "Пятёрочке" последний выпуск "Энимал плэнет", но она всё равно сказала платить. =(
Ответить
Блоги компаний
Подготовка кадров в эпоху роботизации
Мультипликаторы VS консенсус-таргеты. На что ориентироваться инвестору
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Комментарии
Текучка стажеров такая, что…
«Альфа-банк» взимает комиссии…
Текучка стажеров такая, что…
«Альфа-Банк»: на меня оформили…
В России начались продажи…
Капитализация группы «Тинькофф…
«Вместо того чтобы выращивать…
Убытки на 200 000 рублей из-за…
Вайлдберриз нарушает договор…
«Вместо того чтобы выращивать…
Правительство разрешило…
«Яндекс.Недвижимость» запустила…
«Вместо того чтобы выращивать…
Капитализация группы «Тинькофф…
«Вместо того чтобы выращивать…
Мошенники сняли с кредитки…