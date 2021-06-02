Структура Роскомнадзора предложила обязать игровые платформы хранить данные о пользователях и их сообщениях Статьи редакции
Правовая неопределенность в области видеоигр в России остаётся высокой, поэтому нужно искать механизмы для ее регулирования, считают эксперты.
- Главный радиочастотный центр Роскомнадзора предложил обязать игровые платформы хранить в России информацию о передаче сообщений и изображений, а также информацию о пользователях и содержимое сообщений, в том числе видео и аудио, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ведомства.
- В исследовании говорится, что некоторые игровые платформы могут негативно повлиять на развитие личности, а также есть риск, что площадки будут использовать для «агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма».
- Для предотвращения экономических угроз в центре предложили дать правовой статус игровой валюте, лутбоксам (платные виртуальные контейнеры со случайным содержимым), стриминговым платформам и донатам.
- Издание приводит данные игрового подразделения Mail.ru Group My.Games: объём российского рынка видеоигр в 2020 году вырос на 35%, до 163,4 млрд рублей. По оценкам PwC, объем российского рынка киберспорта в 2019 году достиг $28,6 млн (1,85 млрд рублей).
- Продюсер компании Pixonic, разрабатывающей мобильные игры, Максим Фомичев сомневается, что разработчики игр и владельцы игровых платформ станут исполнять требования по хранению данных. По его словам, компаниям проще отключить возможность общения, чем создать условия для исполнения этого закона.
- «Закон Яровой» действует для операторов связи и интернет-провайдеров. С 1 октября 2018 года они обязаны хранить весь пользовательский трафик, включая текстовую информацию, изображения, видео и другие данные.
Роскомнадзор обязал домохозяйства хранить говно в накопительных септиках 3 года. По истечении 3-х лет говно можно будет спустить в канализацию.
Нет, у а мало ли что?!
Вам необходимо поставить калосчитыватель в свой унитаз до 3 августа 2021 года, тогда хранить не придется
Поверку калосчитывателя делать каждые полгода. А разрешение на поверку есть только у одной компании.
Широкий нос
Вы слушали городского жителя, который понятия не имеет, как работает автономный септик.
Надо подать в суд на бактерии так как они используют незаконно своё пребывание и внедрение в частную жизнь 😂
О да, представляю сколько экзобайт оскорблений чьих-то мамок будет храниться на серверах.. уух
Дак если архивировать то нормально сожмется. Школьники не слишком вариативны в оскорблениях.
Роскомнадзор обязывает хранить данные для предотвращения, в их понимании, радикализации.
Комментаторы: позор! Валежник! Скрепы! Дырка в полу! Трасса Иркутск-Якутск! (кстати, погуглил, последний аргумент уже не подходит).
Twitch запрещает оскорблять админов, меньшинств и использовать слова типа "самоубийство" и "френдзона".
Комментаторы: О святая Америка! О святой Джефф Безос! Отстали-то мы лет-то на тридцать-то.
Вы прослушали предсказание краткого содержания комментариев к данной статье.
Свежий Петя
Таких комментов не было. Это твои фантазии. Береги свою воспаленную бестолковку, там кромешный ад и галюны
В принципе у меня чайник по голосу включается. Предлагаю хранить мое общение с чайником, мало ли о чем мы с ним разговариваем!
Все правильно, это же самая главная проблема в России, чем ещё заниматься-то
Роиссия это и есть игра где уровень боса с тремя подбородками уменьшает права худого голодного перса 😂😂
Как поможет информация "бомба на миду, чекай Лонг" ? )) Велком to mute all chat
А что такое игровые платформы?
Комментарий удален
А что если у них ( дума) у всех ломка и они принимают законы под чёрным потому что санкции и товар не дошёл ?)))
Блоги компаний
Показать еще