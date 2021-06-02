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Nazigul Jusupova

Структура Роскомнадзора предложила обязать игровые платформы хранить данные о пользователях и их сообщениях Статьи редакции

Правовая неопределенность в области видеоигр в России остаётся высокой, поэтому нужно искать механизмы для ее регулирования, считают эксперты.

  • Главный радиочастотный центр Роскомнадзора предложил обязать игровые платформы хранить в России информацию о передаче сообщений и изображений, а также информацию о пользователях и содержимое сообщений, в том числе видео и аудио, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ведомства.
  • В исследовании говорится, что некоторые игровые платформы могут негативно повлиять на развитие личности, а также есть риск, что площадки будут использовать для «агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма».
  • Для предотвращения экономических угроз в центре предложили дать правовой статус игровой валюте, лутбоксам (платные виртуальные контейнеры со случайным содержимым), стриминговым платформам и донатам.
  • Издание приводит данные игрового подразделения Mail.ru Group My.Games: объём российского рынка видеоигр в 2020 году вырос на 35%, до 163,4 млрд рублей. По оценкам PwC, объем российского рынка киберспорта в 2019 году достиг $28,6 млн (1,85 млрд рублей).
  • Продюсер компании Pixonic, разрабатывающей мобильные игры, Максим Фомичев сомневается, что разработчики игр и владельцы игровых платформ станут исполнять требования по хранению данных. По его словам, компаниям проще отключить возможность общения, чем создать условия для исполнения этого закона.
  • «Закон Яровой» действует для операторов связи и интернет-провайдеров. С 1 октября 2018 года они обязаны хранить весь пользовательский трафик, включая текстовую информацию, изображения, видео и другие данные.

#новость #видеоигры #законяровой

1453 просмотров
29 29 комментариев
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29 комментариев
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Михаил Б

32

Роскомнадзор обязал домохозяйства хранить говно в накопительных септиках 3 года. По истечении 3-х лет говно можно будет спустить в канализацию.
Нет, у а мало ли что?!

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Игорь Крюков

Михаил
11

Вам необходимо поставить калосчитыватель в свой унитаз до 3 августа 2021 года, тогда хранить не придется

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Вячеслав Гринин

Игорь
2

Поверку калосчитывателя делать каждые полгода. А разрешение на поверку есть только у одной компании.

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Широкий нос

Михаил
0

Вы слушали городского жителя, который понятия не имеет, как работает автономный септик. 

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Михаил Б

Широкий
21

Верховный суд РФ разъяснил, что использование автономных септиков в многоквартирном доме является нарушением закона "О хранении говна" , так как усложняет анализ материала сотрудниками Роскомнадзора

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Mika

Михаил
0

Говно в септике перерабатывается бактериями. Оно там не храниться. 
Но можно пошутить про навоз. Если не правильно хранить кучу навоза то штраф. Кстати не маленький, что-то около 350к. 

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слава Грищенко

Mika
0

Надо подать в суд на бактерии так как они используют незаконно своё пребывание и внедрение в частную жизнь 😂

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Alex Black

слава
0

И уничтожают вещдоки! 💩

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Евгений Ефремов

20

О да, представляю сколько экзобайт оскорблений чьих-то мамок будет храниться на серверах.. уух

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Вячеслав Гринин

Евгений
1

Дак если архивировать то нормально сожмется. Школьники не слишком вариативны в оскорблениях.

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Свежий Петя

9

Давайте уж зарегулируем вообще все и везде. Так победим и скореним!

Ответить

Александр Еремин

Свежий
4

Так они к этому и идут

Ответить

Red Boy

Свежий
3

ГУЛАГ 2.0 , история циклична

Ответить

Широкий нос

–27

Роскомнадзор обязывает хранить данные для предотвращения, в их понимании, радикализации.

Комментаторы: позор! Валежник! Скрепы! Дырка в полу! Трасса Иркутск-Якутск! (кстати, погуглил, последний аргумент уже не подходит). 

Twitch запрещает оскорблять админов, меньшинств и использовать слова типа "самоубийство" и "френдзона". 

Комментаторы: О святая Америка! О святой Джефф Безос! Отстали-то мы лет-то на тридцать-то. 

Вы прослушали предсказание краткого содержания комментариев к данной статье. 

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Сергей Яковлев

Широкий
21
Ответить

Свежий Петя

Широкий
10

Таких комментов не было. Это твои фантазии. Береги свою воспаленную бестолковку, там кромешный ад и галюны

Ответить

Philip Poteryahin

6

В принципе у меня чайник по голосу включается. Предлагаю хранить мое общение с чайником, мало ли о чем мы с ним разговариваем!

Ответить

Anton Sharonov

4

Все правильно, это же самая главная проблема в России, чем ещё заниматься-то

Ответить

слава Грищенко

4

Роиссия это и есть игра где уровень боса с тремя подбородками уменьшает права худого голодного перса 😂😂

Ответить

Maxim Petrov

слава
0

Донатная демоверсия

Ответить

Alex Black

слава
0
Ответить

Kirill

1

Когда шутка про "вычислю по IP" стала реальностью?!

Ответить

Семен Рыбаков

1

Как поможет информация "бомба на миду, чекай Лонг" ? )) Велком to mute all chat

Ответить

Чит Чат

0

А что такое игровые платформы?

Ответить

ave ego

Чит
0

Игры онлайн, где более 1 пользователя?

Ответить

Aleksandr

0

А разве все это не должны хранить операторы связи?

Ответить

Комментарий удален

слава Грищенко

0

То есть данные надо хранить ?😂😂😂

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слава Грищенко

0

А что если у них ( дума) у всех ломка и они принимают законы под чёрным потому что санкции и товар не дошёл ?)))

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Розарио Агро

0

Мне кажется или это уже законотворческий экстремизм? 😂

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