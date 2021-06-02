Банки поговорили о работе с российскими блогерами во время ПМЭФ.

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«Альфа-банк» создал инвестиционный фонд для российских блогеров. Об этом рассказал директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов на сессии «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?» на Петербургском международном экономическом форуме.

В «Альфа-банке» уточнили vc.ru, что инвестфонд — профессиональный инструмент «для защиты и роста доходов российских инфюенсеров», который придумали аналитики банка и основатель агентства WildJam Ярослав Андреев.

Фонд должен создать для блогеров «источник пассивного дохода на будущее». В его основе Apple, Microsoft, а также компании, которые интересуют авторов контента, — Twitter, Gucci, Louis Vuitton, Tesla и другие. Фонд ведут портфельные управляющие «Альфа-банка», его инвестстратегию и минимальный порог входа компания не раскрывает.

«До конца года мы планируем привлечь несколько сотен миллионов рублей», — уточнил Алексей Гиязов. Пока инвестфонд формируют Андреев и его команда блогеров. Осенью компания планирует открыть его для всех желающих, в первую очередь для подписчиков этих блогеров.

О чём ещё говорили на сессии

Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций «Сбера» Владислав Крейнин рассказал, что инфлюенсеры — растущий канал взаимодействия с аудиторией для компании, который пока «условно» занимает менее 5% рекламного бюджета.

Он добавил, что компания в мае 2021 года решила открыть внутри «СберМаркетинга» собственное направление по работе с блогерами, которое будет работать как отдельный дивизион. «То есть конкурента мне растите», — отметил Андреев, на что Крейнин возразил, что считает WildJam партнёром.

Андреев заявил, что готов продать «Сберу» агентство WildJam за «какие-нибудь $50 млн». На что соведущие предложили «перебить ставку» «Альфа-банку», тот ответил «что он всегда за прагматичный подход».