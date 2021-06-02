Он приступит к обязанностям 9 июня.

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Бывший шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев приступит к обязанностям главреда Republic с 9 июня, об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

При этом Колезев останется издателем медиа Itʼs my city и продолжит жить в Екатеринбурге. «В екатеринбургском проекте буду меньше заниматься текучкой, а у главного редактора Юли Субботиной и других членов команды появится больше возможностей и ответственности», — пояснил Колезев.

Republic получает деньги только от платных подписок читателей. Издание состоит из нескольких рубрик-журналов, у каждого есть свой главред, «который самостоятельно выстраивает редакционную политику и отношения с приглашенными авторами». Новый главред возглавит эту структуру.

Дмитрий Колезев рассказал, что в проект его пригласил инвестор «Дождя», гендиректор медиахолдинга Redefine и издания Republic Александр Винокуров. В планах нового главреда — увеличить количество подписок за счёт быстрой и качественной подачи информации.

Колезев сменит на посту Максима Кашулинского.

Владельцы переименовали издание Slon.ru в Republic в ноябре 2016 года. Сайт входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь».