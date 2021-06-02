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Маша Цепелева

Руководство VTimes обсудило закрытие издания после признания администратора домена иноагентом — РБК Статьи редакции

Издание может закрыться в июне, сообщают источники.

Руководство VTimes обсуждает вариант, при котором может закрыть издание в июне, сообщили РБК два близких к проекту источника и один из топ-менеджеров VTimes.

Один из основателей VTimes Александр Губский не ответил на запрос vc.ru.

  • 14 мая Минюст внёс в реестр «иностранных агентов» зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting 2 Oktobe — это администратор доменного имени VTimes.io.
  • Издание основали в 2020 году бывшие журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после смены собственников и руководства. Издание пишет об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании.

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evilnw

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Видно, что перед этими выборами у властей настоящая агония. Пытаются успеть всё закрыть, посадить и запретить перед голосованием. Видимо рейтинги Едра вообще на дне.

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Владислав Владимирович

evilnw
2

Как будто когда-то была проблема дорисовать сколько нужно, вероятнее дело все же в чем-то другом.

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evilnw

Владислав
4

Выборы в Белоруссии показали, что нельзя просто так взять и нарисовать нужный результат. Другое дело, что если зачистить всю оппозицию и народ будет голосовать за карманные партии и едро от безвыходности.

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Владислав

evilnw
0

А, так у нас выборы честными оказывается были, ничего не дорисовывали, и Навальный зря с начала 10х народ выводил?

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Aleksandr

Владисл…
0

Всё-таки дорисовать и нарисовать вещи разные. Дорисовывали у нас, а в Белоруссии именно нарисовали

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Сергей Мальцев

evilnw
0

По-моему выборы в Беларуси показали, что всё же можно просто так взять и нарисовать нужный результат (заслуги Беларусов ни как не приуменьшаю).

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Тактический Артем

Владислав
0

Вероятно, проблема заключается в том, что в ситуации, когда вокруг почти никто не высказывает вслух поддержку линии партии, а эта партия берёт большинство, могут возникнуть вопросы у чуть большего числа людей, нежели в предыдущие выборы. Статистически это почти ничто, но наблюдаю изменение мнений в своём окружении и те, кто всегда были за Владимира Владимировича, либо категорически против, либо ищут какие-то оправдания, постоянно теряю веру в них. Владимира Владимировича неплохо подтопила фраза про средний класс, которую ему то ли мудрые советники выдали,  то ли он сам придумал — вот эта торпеда будет преследовать его во всех учебниках истории, если он не объяснится.

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Владислав

Тактиче…
0

Я даже не знаю, что это за фраза, думаю, вряд ли его может какая-то отдельная фраза подтопить, учитывая сколько он уже их выдавал. Остальное тоже мне преувеличенным кажется - все будет как всегда.

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Sergei Timofeyev

evilnw
0

Зато школьникам дадут по 10 тысяч рублей. То есть не школьникам, а родителям, на карту Мыр.

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evilnw

Sergei
0

Это достаточно здравая идея потому т.к. для многих 1 сентября это сильный удар по бюджету. Если деньги будут выдавать каждый год, то это достаточно сильная поддержка для семей. Если это разовая акция под выборы, то печально.

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Sergei Timofeyev

evilnw
0

Кто-то новый телефон купит себе. Явно не школьник.

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Igor Kiselev

1

ggwp :(

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hakhagmon

1

у них же нет статуса сми в рф, так что название просто поменяют 

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Syzygy

1

Не очень понятно, на что они рассчитывали. Какая у них бизнес-модель была? Действительно рассчитывали на рекламные бюджеты российских компаний?

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Иванка Сегодина

–1

 Ощущение, что верха нащупали прекрасную и рабочую тактику... не нравится интернет-ресурс\пользователь\организация\программа\компания\любое общественное движение или активность - выдается статус иноагента и все! 
     Вдруг, будто по мановению волшебной палочки, это перестает существовать, потому что обрубаются все ниточки финансирования, взаимодействия между людьми, начинаются судебные гонения, подозрения, ночные шмоны у родственников и друзей.
*полагаю в ближайшие несколько лет таких случаев будет все больше и больше. 

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Sergei Timofeyev

Иванка
2

 Вдруг, будто по мановению волшебной палочки, это перестает существовать, потому что обрубаются все ниточки финансирования, взаимодействия между людьми, начинаются судебные гонения, подозрения, ночные шмоны у родственников и друзей.

Эм, это было понятно ещё в 2013 году, когда законопроект разрабатывался, но если лягушку варить медленно...

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Alexander Zinovkin

RS
0

@Инспектор 

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Тактический Артем

0

Оппозиция может распространять информацию на энтузиазме и "анонимно", либо будучи гражданами другого государства. Да, денег будет впритык, придётся совмещать влияние на умы с работой за деньги в другом месте. И не обязательно централизововать своё послание на одном домене, когда свою повестку можно это распространять на мощностях социальных сетей. Большевики же на рекламные доходы не жили и не искали славы. Кто-то уже должен определиться, что им важнее — смена строя или наполненный холодильник, потому что менять строй наполненным холодильником вряд ли выйдет.

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Allestor Krei

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Вот ради медузы устроили сборища, благотворительный вечер. А для Vtimes, кооорый был в несколько раз полезнее - ничего

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