Руководство VTimes обсудило закрытие издания после признания администратора домена иноагентом — РБК Статьи редакции
Издание может закрыться в июне, сообщают источники.
Руководство VTimes обсуждает вариант, при котором может закрыть издание в июне, сообщили РБК два близких к проекту источника и один из топ-менеджеров VTimes.
Один из основателей VTimes Александр Губский не ответил на запрос vc.ru.
- 14 мая Минюст внёс в реестр «иностранных агентов» зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting 2 Oktobe — это администратор доменного имени VTimes.io.
- Издание основали в 2020 году бывшие журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после смены собственников и руководства. Издание пишет об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании.
Видно, что перед этими выборами у властей настоящая агония. Пытаются успеть всё закрыть, посадить и запретить перед голосованием. Видимо рейтинги Едра вообще на дне.
Как будто когда-то была проблема дорисовать сколько нужно, вероятнее дело все же в чем-то другом.
По-моему выборы в Беларуси показали, что всё же можно просто так взять и нарисовать нужный результат (заслуги Беларусов ни как не приуменьшаю).
Тактический Артем
Вероятно, проблема заключается в том, что в ситуации, когда вокруг почти никто не высказывает вслух поддержку линии партии, а эта партия берёт большинство, могут возникнуть вопросы у чуть большего числа людей, нежели в предыдущие выборы. Статистически это почти ничто, но наблюдаю изменение мнений в своём окружении и те, кто всегда были за Владимира Владимировича, либо категорически против, либо ищут какие-то оправдания, постоянно теряю веру в них. Владимира Владимировича неплохо подтопила фраза про средний класс, которую ему то ли мудрые советники выдали, то ли он сам придумал — вот эта торпеда будет преследовать его во всех учебниках истории, если он не объяснится.
Зато школьникам дадут по 10 тысяч рублей. То есть не школьникам, а родителям, на карту Мыр.
Не очень понятно, на что они рассчитывали. Какая у них бизнес-модель была? Действительно рассчитывали на рекламные бюджеты российских компаний?
Ощущение, что верха нащупали прекрасную и рабочую тактику... не нравится интернет-ресурс\пользователь\организация\программа\компания\любое общественное движение или активность - выдается статус иноагента и все!
Вдруг, будто по мановению волшебной палочки, это перестает существовать, потому что обрубаются все ниточки финансирования, взаимодействия между людьми, начинаются судебные гонения, подозрения, ночные шмоны у родственников и друзей.
*полагаю в ближайшие несколько лет таких случаев будет все больше и больше.
Вдруг, будто по мановению волшебной палочки, это перестает существовать, потому что обрубаются все ниточки финансирования, взаимодействия между людьми, начинаются судебные гонения, подозрения, ночные шмоны у родственников и друзей.
Эм, это было понятно ещё в 2013 году, когда законопроект разрабатывался, но если лягушку варить медленно...
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Оппозиция может распространять информацию на энтузиазме и "анонимно", либо будучи гражданами другого государства. Да, денег будет впритык, придётся совмещать влияние на умы с работой за деньги в другом месте. И не обязательно централизововать своё послание на одном домене, когда свою повестку можно это распространять на мощностях социальных сетей. Большевики же на рекламные доходы не жили и не искали славы. Кто-то уже должен определиться, что им важнее — смена строя или наполненный холодильник, потому что менять строй наполненным холодильником вряд ли выйдет.
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Вот ради медузы устроили сборища, благотворительный вечер. А для Vtimes, кооорый был в несколько раз полезнее - ничего
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