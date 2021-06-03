VTimes бывших журналистов «Ведомостей» объявило о закрытии с 12 июня после признания администратора домена иноагентом Статьи редакции
Власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа, говорят в редакции.
- «Мы изучили семь сценариев продолжения деятельности VTimes — со статусом иноагента или без такового. В каждом из сценариев был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы», — говорится в обращении редакции.
- 14 мая Минюст внёс в реестр «иностранных агентов» зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting 2 Oktobe — это администратор доменного имени VTimes.io.
- Редакция отмечает, что статус «иноагента» «разрушил бизнес-модель VTimes», так как издание было создано как бизнес. «Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом». Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа», — заявили в организации.
- Кроме этого, по их данным, «иноагентский» статус лишает VTimes большей части медиаповестки. «Многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии «иноагенту» — и мы тоже понимаем почему», — написала команда.
- Издание основали в 2020 году бывшие журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после смены собственников и руководства. Издание пишет об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании.
- Компания зарабатывала на краудфандинге и рекламе, а также развивала закрытое приложение для участников клуба друзей VTimes, где они могли общаться с журналистами, экспертами и героями публикаций. С 12 июня издание прекратит сбор средств, уже собранные средства пойдут на выполнение обязательств перед сотрудниками и партнерами.
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3 комментария
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Узнал о существовании издания из новости о его закрытии.
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