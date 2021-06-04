Суд отказал «Медузе» в удовлетворении иска об исключении из реестра СМИ-иноагентов Статьи редакции
Издание будет обжаловать решение.
- В иске отказал Замоскворецкий суд Москвы, сообщает само издание. Представляющий интересы «Медузы» Сергей Бадамшин («Правозащита Открытки») планирует обжаловать решение суда.
- Решение было принято несмотря на то, что Минюст не смог приобщить к делу документы, подтверждающие иностранное финансирование издания. Ведомство лишь предоставило справку Росфинмониторинга для служебного пользования, которую нельзя приобщить к делу.
- Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в конце апреля. После этого «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей: редакции пришлось отказаться от офисов и урезать другие расходы, а также объявить сбор пожертвований. 11 мая редакция обжаловала в суде включение в список иноагентов.
- 14 мая Минюст внёс в реестр «иностранных агентов» зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting 2 Oktobe — администратора домена VTimes.io. 3 июня издание объявило о закрытии с 12 июня.
Нет оснований не доверять. Это одна из причин, по которой я ушёл с пятого курса юриспруденции. В России нет верховенства права, а есть верховенство знакомства и звонков.
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Ну я из IT туда заходил. Детская мечта.
Мечта не из IT в юристы, а просто юристы. Про IT не мечтал, но так распорядилась жизнь, что вместо проектирования железок, ушёл в администрирование и кодинг.
Вы это на пятом курсе юриспруденции поняли?
Почему слово "суд" указано без кавычек?
"Решение было принято несмотря на то, что Минюст не смог приобщить к делу документы, подтверждающие иностранное финансирование издания. Ведомство лишь предоставило справку Росфинмониторинга для служебного пользования, которую нельзя приобщить к делу."
Занавес! Авации! Судебная система РФ в деле)
а зачем доказывать финансирование, если медуза иностранная в самом прямом смысле?
или вы отказываете латвии в государственности? вы имперец??
То есть, надо прийти в суд и сказать: «Ну и так все ясно» и не предоставить вообще ничего?
Чисто пацанский суд. Все держится на словах. А доказательства нахуй нужны.
девушка. если насильника ловят в момент соития - у него не собирают днк жертвы с лобка.
даже если насильник в несознанке.
ибо зачем?
но адвокат, конечно, должен сказать: "днк не нашли! мало того - даже не искали!"
он за это бабки получает.
Если суд требует доказательств, вроде как их нужно предоставить 🤔
а суд прям таки требовал? или у него и без того была достаточная доказательная база?
судья выносит решение на основе правовых норм и из личных убеждений.
вроде б так же по закону?
просто по другим признакам вынес решение.
например, исходя из иностранной локации
Чтобы суд смог вынести решение, для этого должны быть весомые доказательства вины или невиновности. Если есть закон о "иностранном агенте", в нем же должны быть и формулировки, по которым можно отнести кого-то к этому агенту.
Если необходимо доказать, что есть иностранное финансирование, для вынесения обвинительного решения, то это и нужно доказать. А вот если ничего доказывать не нужно, достаточно лишь поднять данные о месте регистрации, то это другое дело. Но тогда возникает вопрос, что за размытый закон такой, что под него можно подвести даже финансируемые внутри страны компании в угоду определенным узким кругам🥺
а вы закон читали? нужно ли доказывать, что цру иностранная? ну вы че в самом деле
Перспективный коктейль
Овации.
ага, токены от битков.
ты не умничай, тут люди с проклятым режимом борются
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очень ожидаемо, что очень жаль.... надеюсь застану время, когда подобные ситуации перестанут быть "ожидаемыми"
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