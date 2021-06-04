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Таня Боброва

Суд отказал «Медузе» в удовлетворении иска об исключении из реестра СМИ-иноагентов Статьи редакции

Издание будет обжаловать решение.

  • В иске отказал Замоскворецкий суд Москвы, сообщает само издание. Представляющий интересы «Медузы» Сергей Бадамшин («Правозащита Открытки») планирует обжаловать решение суда.
  • Решение было принято несмотря на то, что Минюст не смог приобщить к делу документы, подтверждающие иностранное финансирование издания. Ведомство лишь предоставило справку Росфинмониторинга для служебного пользования, которую нельзя приобщить к делу.
  • Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в конце апреля. После этого «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей: редакции пришлось отказаться от офисов и урезать другие расходы, а также объявить сбор пожертвований. 11 мая редакция обжаловала в суде включение в список иноагентов.
  • 14 мая Минюст внёс в реестр «иностранных агентов» зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting 2 Oktobe — администратора домена VTimes.io. 3 июня издание объявило о закрытии с 12 июня.
Какие есть способы монетизации медиа и почему…
Рассуждает Илья Красильщик на своей странице в Facebook.
vc.ru

#новость #медуза

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Sergei Timofeyev

43

Нет оснований не доверять. Это одна из причин, по которой я ушёл с пятого курса юриспруденции. В России нет верховенства права, а есть верховенство знакомства и звонков.

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Nikitinz

Sergei
3

Ушёл в айти из юриспруденции ещё до того, как это стало мейнстримом)

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Sergei Timofeyev

Nikitinz
2

Ну я из IT туда заходил. Детская мечта.

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Nikitinz

Sergei
0

Мечта - из айти в юристы, нынче и не объяснишь такого) не поверят, что юристы, которые в Маке кричат свободная касса, могут быть с мечтой))

Ответить

Sergei Timofeyev

Nikitinz
2

Мечта не из IT в юристы, а просто юристы. Про IT не мечтал, но так распорядилась жизнь, что вместо проектирования железок, ушёл в администрирование и кодинг.

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Джон Крайтон

Nikitinz
1

На самом деле юристы со знанием айти очень нужны. 

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Alexey Ivanov

Sergei
0

Вы это на пятом курсе юриспруденции поняли?

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
0

Да, пришло озарение. 

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Михаил Б

24

Почему слово "суд" указано без кавычек?

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irmr

Михаил
0

В иске отказал Замоскворецкий суд (исполняет функции пропутинского агента)

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Константин Конверсиев

14

"Решение было принято несмотря на то, что Минюст не смог приобщить к делу документы, подтверждающие иностранное финансирование издания. Ведомство лишь предоставило справку Росфинмониторинга для служебного пользования, которую нельзя приобщить к делу."

Занавес! Авации! Судебная система РФ в деле)

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Еремей Бричкинд

Константин
–3

а зачем доказывать финансирование, если медуза иностранная в самом прямом смысле?

или вы отказываете латвии в государственности? вы имперец??

Ответить

Hambala Fully

Еремей
6

То есть, надо прийти в суд и сказать: «Ну и так все ясно» и не предоставить вообще ничего?

Чисто пацанский суд. Все держится на словах. А доказательства нахуй нужны.

Ответить

Еремей Бричкинд

Hambala
–4

девушка. если насильника ловят в момент соития - у него не собирают днк жертвы с лобка.

даже если насильник в несознанке. 

ибо зачем?

но адвокат, конечно, должен сказать: "днк не нашли! мало того - даже не искали!"

он за это бабки получает. 

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Константин Конверсиев

Еремей
0

Если суд требует доказательств, вроде как их нужно предоставить 🤔

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Еремей Бричкинд

Констан…
0

а суд прям таки требовал? или у него и без того была достаточная доказательная база?

судья выносит решение на основе правовых норм и из личных убеждений. 

вроде б так же по закону?

просто по другим признакам вынес решение. 

например, исходя из иностранной локации

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Константин

Еремей
1

Чтобы суд смог вынести решение, для этого должны быть весомые доказательства вины или невиновности. Если есть закон о "иностранном агенте", в нем же должны быть и формулировки, по которым можно отнести кого-то к этому агенту.

Если необходимо доказать, что есть иностранное финансирование, для вынесения обвинительного решения, то это и нужно доказать. А вот если ничего доказывать не нужно, достаточно лишь поднять данные о месте регистрации, то это другое дело. Но тогда возникает вопрос, что за размытый закон такой, что под него можно подвести даже финансируемые внутри страны компании в угоду определенным узким кругам🥺

Ответить

Еремей Бричкинд

Констан…
0

а вы закон читали? нужно ли доказывать, что цру иностранная? ну вы че в самом деле

Ответить

Еремей Бричкинд

Еремей
0

о, серийные карма-дрочеры подгребли ) 

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Перспективный коктейль

Константин
3

Овации.

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Gleb Tyutikov

Перспективный
0

Овации до законотворческой овуляции.

Ответить

Обычный клуб

2

Раз редакция перешла на модель сбора донатов. Может стоит показать источники финансирование и отчетность. Почему бы не стать более открытыми для читателей. 

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Еремей Бричкинд

Обычный
0

ага, токены от битков. 

ты не умничай, тут люди с проклятым режимом борются 

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Небольшой жёлтый робот

1

Не удивлен

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Андрей Иванчук

0

очень ожидаемо, что очень жаль.... надеюсь застану время, когда подобные ситуации перестанут быть "ожидаемыми"

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